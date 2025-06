Etkö halua pitää kelloa ranteessa öisin? Garmin julkaisi uuden laitteen unen seurantaan

Index Sleep Monitor -laitteen sivuprofiili

Urheilukelloistaan parhaiten tunnettu amerikkalainenon tutkinut kellojensa käyttäjien tapoja vuosien ajan ja tehnyt mielenkiintoisen havainnon.Garmin kertoi, että heillä on dataa, jonka mukaan isohko osa älykellojen käyttäjistä ottaa kellon pois ranteestaan yön ajaksi. Samaan aikaan unen seuranta on kuitenkin merkittävässä roolissa yleisen hyvinvoinnin ja myös urheilun seurannassa.Joten yhtiö julkaisi tähän yhtälöön sopivan laitteen, joka kantaa nimeä. Kyseessä on käsivarren ympärille pujotettava, kankaasta valmistettu, erittäin kevyt sensori. Laitteessa ei ole lainkaan näyttöä ja sen ainoa käyttökohde on unen seuranta.Tarkalleen ottaen Sleep Monitor seuraa käyttäjänsä unen vaiheita, sykevälivaihtelua, hengitystahdin muutoksia, ihon lämpötilaa ja tietysti sykettä. Näistä Sleep Monitor koostaa uniraportin, joka on täysin identtinen minkä tahansa arvokkaamman pään Garminin älykellon kanssa. Eli saatu data tupsahtaa Garminin älypuhelinsovellukseen, Garmin Connectiin aamulla tarkasteltavaksi.

Meitä tietysti kiinnosti se, antaako laite mitään lisäarvoa sellaiselle käyttäjälle, joka jo valmiiksi käyttää vaikkapa hiljattain arvostelemaamme Garmin Fenix 8 -kelloa ja pitää sitä kädessään myös öisin. Kuulemma ei - eli kelloa myös öisin käyttäville Sleep Monitoria ei ole tarkoitettukaan.Mutta vastaavasti, Garmin Index Sleep Monitor ei vaadi lainkaan muiden Garminin laitteiden käyttöä, vaan sen voi hankkia myös täysin erillisenä, puhtaasti unen seurantaan tarkoitettuna laitteena. Eli vaikka käytössä olisi toisen valmistajan älykello, voi Garminin unenseurantalaitetta käyttää sen rinnalla. Samoin laite sopii myös heille, ketkä eivät käytä minkäänlaisia älykelloja.Mitään kerätyistä tiedoista ei ole piilotettu myöskään kuukausimaksun taakse. Jos käyttää Garminin kelloa päivisin ja Sleep Monitoria öisin, osaa Garmin Connect yhdistää kahden eri laitteen keräämät tiedot yhtenäiseksi aikajanaksi.Ainoa toiminto unen seurannan lisäksi, mitä Sleep Monitor tarjoaa, on ns. älyherätyskello. Ominaisuus nähtiin jo hiljattain julkaistuissa Garminin uusissa kelloissa, mutta sama toiminto on siis tarjolla myös Sleep Monitorissa.Älyherätyskello tarkoittaa sitä, että Garmin Connectin kautta asetetaan aamuksi se ajankohta jolloin viimeistään pitää herätä. Kello sitten päättelee unen vaiheiden mukaan sen hetken, jolloin Sleep Monitorin käyttäjä on keveimmässä unessaan ennen herätysaikaa - ja kohdistaa herätyksen siihen.Sleep Monitoria myydään kahdessa koossaja sen suositushinta Suomessa on 178 euroa.