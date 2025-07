OnePlus nostaa Nord-sarjan suorituskykyä Nord 5 -mallissa - myös Nord CE5 julkaistiin

OnePlus Nord 5

Teknologiabrändijulkaisi tänään viisi uutta tuotetta ekosysteemiinsä. Uusia puhelimia ovat Nord -sarjan Nord 5 ja Nord CE5.Muita julkaistuja laitteita ovat Puhelinvertailun testaaman OnePlus Watch 3 -älykellon pienempi versio, OnePlus Watch 3 43 mm, sekä OnePlus Pad Lite -tabletti ja OnePlus Buds 4 -kuulokkeet.Puhelimista mielenkiintoisin on Nord 5. Se on OnePlussan kaikkien aikojen tehokkain Nord-älypuhelin."OnePlus Nord 5 -sarja yhdistää minimalistisen muotoilun alan johtavaan teknologiaan ja ansaitsee käyttäjiemme luottamuksen ja rakkauden ympäri maailmaa. Never Settle -henkemme mukaisesti nostamme jatkuvasti rimaa kaikissa hintaluokissa tuomalla lippulaivatason suorituskyvyn ja monipuoliset tekoälyominaisuudet yhä useammalle käyttäjälle." OnePlussan perustajasanoi.OnePlus Nord 5 tarjoaa lippulaivatason suorituskykyä keskihintaluokassa tuomalla Snapdragon 8 -sarjan piirin ensimmäistä kertaa Nord-mallistoon. Laitteessa on Snapdragon 8s Gen 3 -piiri, jota käytettiin viime vuonna jopa tuhannen euron puhelimissa.

OnePlus Nord CE5

Nord 5 puolestaan maksaa 449 euroa 8+256 gigatavun version ja 549 euroa 12+512 gigatavun mallin osalta. Jopa hieman yllättäen OnePlus on laskenut hintaa viime vuoden Nord 4 -malliin verratessa.Sisällä on Cryo-Velocity VC -jäähdytysjärjestelmällä, jonka kokonaispinta-ala on 7300 mm2. Tämä varmistaa tasaisen suorituskyvyn jopa raskaassa kuormituksessa ilman että laite kuumenee liikaa. Sisällä on myös 5200 mAh:n akku 80 watin latauksella. Tarjolla on myös tila, joka ohittaa akun lataamisen eli virta menee suoraan puhelimen käyttöön.Suorituskyvystä saa hyvän hyödyn pelaamiseen, sillä laitteessa on 144 hertsin virkistystaajuudella toimiva AMOLED-näyttö. Näyttö on kooltaan 6,83-tuumainen, ja kirkkaus yltää jopa 1800 nitiin.Laite on saanut yhtenäisen unibody-rakenteen, jonka kerrotaan lisäävän laitteen kestävyyttä. Nord 5 on 8,1 millimetriä paksu, ja näyttöä suojaa Corning Gorilla Glass 7i -lasi.Puhelin on saatavilla kolmessa värivaihtoehdossa: valkoisena (Marble Sands), vaaleansinisenä (Dry Ice) ja mustana (Phantom Grey).Kyljen Alert Slider on vaihtunut Plus Key -painikkeeksi , jonka avulla voi avata haluamansa toiminnon. OnePlus toki haluaa, että sitä hyödynnettäisiin tekoälytoiminto AI Plus Mindin käyttöön. Se tunnistaa näytön sisällön ja tallentaa sen käyttäjän Mind Space -tilaan.Tekoälyn osalta tarjolla on tietysti Googlen Gemini, ja puhelimen ostajat saavat maksullisen Google AI Pro -tilauksen käyttöön kolmeksi kuukaudeksi veloituksetta.Kameroiden osalta laitteessa on 50 megapikselin ISOCELL JN5 -kamerakenno etupuolella ja takana puolestaan 50 megapikselin LYT-700-pääkamerakenno, jota käytetään myös OnePlus 13 -sarjassa. Sekä OnePlus Nord 5:n etu- että takakamera tukevat 4K-videotallennusta 60 fps:n nopeudella.Nord CE5 on kaksikosta karsitumpi versio. Tämä tietysti näkyy myös hinnassa, sillä OnePlus Nord CE5 maksaa 349 € (8+128 Gt) tai 399 € (8+256 Gt). Kumpikin uusista laitteista tulee myyntiin 8.7. klo 12.00.Nord CE5:ssa luotetaan Mediatek Dimensity 8350 Apex -prosessoriin ja 7041 mm²:n VC-jäähdytysjärjestelmään. OnePlus kertoo, että tehoa riittää esimerkiksi Call of Duty Mobilen pelaamiseen jopa 120 FPS:n nopeudella.Akun kapasiteetti on 5200 mAh ja tämäkin laite tukee 80 watin Supervooc-latausta. Virran luvataan riittävän yhdellä latauksella aktiivisellakin käytöllä puoleksitoista vuorokaudeksi.Näyttö on kooltaan 6,77-tuumainen OLED ja virkistystaajuus yltää 120 hertsiin. Takana on 50 megapikselin Sony LYT-600 -pääkamera.OnePlus Nord CE5 on IP65-luokiteltu ja tarjoaa luotettavan suojan vesiroiskeita vastaan jokapäiväisissä tilanteissa. Laitteessa on MicroSD-muistikorttipaikka, joka tukee jopa 1 Tt:n tallennustilaa. OnePlus Nord CE5 on saatavana kahdessa värivaihtoehdossa: mustana (Black Infinity) ja valkoisena (Marble Mist).