Arvostelussa OnePlus Watch 3 - erinomainen akkukesto älykelloksi

OnePlus Watch 3 arvostelu - oikea älykello erinomaisella akkukestolla

Älä missaa uutisia – seuraa meitä: Facebookissa, Threadsissa tai Mastodonissa.

Suomessa varsin suosittu kännykkävalmistaja OnePlus on kokeillut siipiään älykellovalmistajana nyt jo jonkin aikaa. Yhtiön ensimmäinen oma älykello, vuonna 2021 julkaistu OnePlus Watch oli paha pettymys kaikin puolin, mutta vuonna 2024 julkaistu OnePlus Watch 2 kiskaisi OnePlussan mukaan parhaiden, oikeiden älykellojen kisaan kertaheitolla. Helmikuussa 2025 yhtiö julkaisi uusimman näkemyksensä älykellostaan eli OnePlus Watch 3:n. Saimme uutuuden testiimme jo hieman ennen sen virallista myyntiintuloa ja otimme kellon arkikäyttöön muutaman viikon ajaksi ennen arvostelumme julkaisua, jotta kellon sielunelämästä saataisiin mahdollisimman laaja kuva, OnePlus Watch 3 tuli myyntiin Suomessa virallisesti 349 euron hintalapulla, mutta jo julkistuksensa yhteydessä jälleenmyyjät myivät kelloa julkaisuhintaa halvemmalla. Kun edeltäjänsä, Watch 2, oli jo mielestämme erittäin hyvä paketti hintaisekseen, olikin mielenkiintoista tutkia, miten OnePlus Watch 3 suhteellisen edullisella hintalapullaan asettuu tiukasti kilpailtuun älykellojen kisaan. Joten, käydään läpi muutaman viikon testijaksomme havainnot... Muotoilu ja rakenne

OnePlus Watch 3 ei ole muuttanut muotoiluaan oikeastaan mihinkään suuntaan sitten edeltäjänsä. Eli kyseessä on kohtuullisen vahvasti urheilukellon perinteistä ulkonäköä mukaileva kello.

Watch 3:n kenties silmiinpistävin muotoiluratkaisu on se, että kellon rannekeen kiinnike taipuu jyrkästi alaspäin, eli kello on tavallaan valmiiksi kaartuneena ranteen ympärille, ennenkuin ranneke itsessään edes alkaa. Kyseinen ominaisuus teki kellon kuvaamisesta ja lataamisesta hieman haastavaa, kun kello ei pysy "auki levitettynä" tasaisella alustalla. Kello itsessään on varsin iso - ja rannekekiinnikkeen mekaaninen ratkaisu jotenkin jopa isontaa kellon fyysistä kokoa. Sanoisin, että fyysisiin mittoihinsa nähden OnePlus Watch 3 on jopa mittojaan isompi kello. Kello ei missään nimessä sovi pieniluiseen ranteeseen - ja omassakin ranteessani se näytti jokseenkin ylimitoitetulta. Sirompaan ranteeseen OnePlus Watch 3 on auttamatta liian iso, ja kellosta ei ole tarjolla muita kokoja.

Materiaalivalintojen osalta OnePlus on aika pitkälti napakymppi, sillä näytön ympärillä on titaanikehys, runko on valmistettu teräksestä ja kellon näyttöä suojaa safiirilasi. Ainoastaan pohjan materiaalina on muovikomposiitti. Laadukkaat materiaalit näkyvät myös kestävyydessä: kellolla on IP68-sertifiointi (mitä IP-luokitukset tarkoittavat?), 50 metrin syvyyteen asti ulottuva vedenkestävyys (ATM5) ja Yhdysvaltain armeijan MIL-STD810H -kestävyysluokitus. Kelloa ei kuitenkaan suositella saunomiseen.

Edeltäjäänsä nähden merkittävin mekaaninen muutos OnePlus Watch 3:ssa on se, että kellon kruunu tekeekin nyt jotain, kun sitä pyöritetään. Eli jo edeltäjässä oli perinteisistä kelloista tuttu säätöruuvi eli kruunu, mutta OnePlus Watch 2:ssa sen pyörittäminen ei tehnyt varsinaisesti mitään. Nyt kruunu toimii eräänlaisena skrollauksen apuvälineenä kelloa käytettäessä. Ranneke kellossa käyttää standardia 22 mm mittaa, joten pikalukituksen ansiosta mukana tulevan hihnan voi helposti vaihtaa haluamaansa rannekkeeseen - myös muuhun kuin OnePlussan omaan.

Toinen kellon fyysinen painike kruunun lisäksi sijaitsee sekin kellon oikealla kyljellä. Siitä avautuu automaattisesti treenin aloituksen näkymä ja lisäksi treenitilassa sen kautta voidaan napata kierrosaika tai pysäyttää treeni, tarpeen mukaan. Molemmat painikkeet, sekä kruunu että treenipainike voidaan myös ohjelmoida toimimaan juuri käyttäjän haluamalla tavalla.

Kellon näyttö on kasvanut hieman, mutta isoin uudistus on tapahtunun näytön tekniikassa. Näyttö on toteutettu nyt LTPO-tekniikalla, eli näytön virkistystaajuus vaihtelee tilanteen mukaan 1 Hz ja 60 Hz väliltä, säästäen akkua silloin, kun näytöllä ei tapahdu varsinaisesti mitään. Näytön kirkkaus on ottanut myös varsin merkittävän loikan kirkkaampaan suuntaan ja OnePlus kehuu näytön yltävän jopa 2200 nitin kirkkauteen suorassa auringonpaisteessa. OnePlus Watch 3 tekniset tiedot Näyttö

1,5 tuumaa, AMOLED, 466x466

Paino

49,7 grammaa (ilman hihnaa)

Suojaus

IP68; 5ATM; safiirilasi

Ulkomitat

47,6 x 46,6 x 11,8 mm

Rannekkeen koko

22 mm

Akku

648 mAh; 5 vuorokautta (valmistajan ilmoittama, älykellotilassa)

Yhteydet

WiFi, Bluetooth, NFC

Käyttöjärjestelmä

Wear OS 5

Hinta

arvosteluhetkellä 299 euroa (tarkista päivän hinta täältä) Akkukesto ja latausnopeus OnePlus Watch 3:n maaginen piirre on sen akkukestossa ja siinä, miten akkukesto on kellossa toteutettu. Niin sanottujen "oikeiden" älykellojen, eli käytännössä Applen kellojen ja Wear OS:ää käyttävien muiden valmistajien kellojen, akkukesto on yleensä tasoa naurettavan huono. Osassa kelloista akku ei riitä edes kokonaiseksi vuorokaudeksi. Toki kyseisten kellojen kantajat saavat perusteltua huono akkukeston itselleen sopivaksi mitä mielikuvituksellisimmilla selityksillä. Samaan aikaan urheilukellot, eli eräänlaiset "kevyemmät älykellot" tarjoavat parhaimmillaan kuukauden akkukestoa ja normaalistikin noin viikon akkukeston tasoa. OnePlus iski tähän epäsuhtaan jo edeltävällä mallillaan, nerokkaalla keksinnöllä. Ja nyt sama linja on pidetty myös OnePlus Watch 3:n osalta. OnePlus Watch 3:ssa on siis oikeasti "kaksi älykelloa" samassa laitteessa. Kellossa on siis kaksi käyttöjärjestelmää ja kaksi järjestelmäpiiriä. Toinen, enemmän akkua kuluttava piiri on "oikean älykellon" ytimenä toimiva Qualcomm Snapdragon W5 gen 1 ja taas akkua säästävänä piirinä on käytössä BES2800BP. Kello siis tunnistaa automaattisesti sen, milloin pitäisi käynnistää oikeat älykellon ominaisuudet, eli Wear OS -käyttöjärjestelmä. Ja kun mitään vaativampia älytoimintoja kaipaavaa kellolla ei tehdä, asetetaan Wear OS nukkumaan ja otetaan käyttöön virtapihi BES2800BP. Homma toimii todella sulavasti yhteen, eli minkäänlaista viivettä toimintoihin siirtymisen välillä ei ole, vaikka älypuoli olisikin ehtinyt mennä nukkumaan. Yhdistelmä toimii juuri niin kuin sen pitääkin, eli antaa reippaasti akkukestoa lisää muihin älykellovalmistajiin verrattuna. OnePlus itse lupaa kellolle viiden vuorokauden akkukestoa, mutta jälleen kerran, käyttäjän valinnat vaikuttavat asiaan varsin paljon. Testasimme kelloa ympäri vuorokauden kädessä pidettynä yli kuukauden ajan, jotta saimme tutkittua todellisen akkukeston. Pidettäessä näytöllä aina (hereillä ollessa) vähintään kellonaika näkyvissä eli ns. always-on-display -tilassa, akkukesto asettui aika tarkkaan kolmeen ja puoleen vuorokauteen. Tähän sisältyi keskimäärin ottaen tunnin verran kellolla seurattua liikuntaa joka ikisenä päivänä. Mielenkiintoisena havaintona mainittakoon se, että OnePlus Watch 3:n erittäin kirkas uusi näyttö kärsi hieman samasta ongelmasta kuin osa OnePlussan puhelimistakin. Eli jos päättääkin asettaa kellon kirkkauden manuaalisesti olemaan aina kirkkaimmalla mahdollisella asetuksella, se tuhoaa kellon akkukestoa varsin merkittävästi. AOD päällä ja näyttö pakotettuna kirkkaimpaan asentoon, akkukesto asettui reiluun kahteen vuorokauteen. Hyvä saavutus toki sekin. Ottamalla AOD:n kokonaan pois päältä ja kytkemällä mm. SpO2 -mittauksen pois päältä, päästiin akkukeston osalta päälle neljään vuorokauteen, eli hyvin lähelle OnePlussan lupaamia lukuja. Itse suosimallani käyttötavallani kellon akkukestoksi muodostui yllä kuvailtu 3,5 vuorokautta.

Kellon lataaminen tapahtuu OnePlussan omalla kellon laturikelkalla, johon kello asetetaan latautumaan. Kelloa voi ladata millä tahansa USB-C -laturilla, mutta nopeimmin se latautuu OnePlussan puhelimista tutuilla latureilla. Tyhjästä täyteen lataaminen tapahtuu noin 50 minuutissa, joka on isoon akkuun nähden ripeä tahti. Käytettävyys OnePlus Watch 3:n käyttö tapahtuu pääsääntöisesti kosketusnäytön avulla. Tosin pyöritettävä kellon kruunu mahdollistaa jo ison osan toiminnoista myös fyysisten säädinten avulla, ilman kosketusnäyttöä, mutta aivan täysin nappien varaan ei Watch 3:n käytössä voi tukeutua. Ylempi fyysistä napeista toimii siis eräänlaisena selaussäätimenä ja toisena valikkonappina, kun taas alempi fyysinen painike on oletuksena ohjelmoitu toimimaan treenisuoritusten aloituksen painikkeena. Nappien toimintoja voi muokata kohtuullisen hyvin haluamaansa käyttötarkoitukseen, mutta kosketusnäytön käytöstä ei silti aivan täysin päästä irti missään vaiheessa. Sinänsä Wear OS 5 on käytettävyydeltään varsin selkeä ja looginen ja muista Wear OS:ää käyttävistä kelloista OnePlussaan loikkaaminen on hyvinkin helppoa. Vuosikausia Garminin, Suunnon tai Coroksen urheilukelloja käyttäneelle kosketusnäyttöpohjainen käyttöliittymä voi toki olla silti tekemätön paikka. Mutta tällaisenaan OnePlussan näkemys kellon käytettävyydestä on mielestäni varsin mukiinmenevä. Älypuhelinsovellus OnePlussan kellojen kännykkäsovellus on itse asiassa OnePlussan emoyhtiön terveyssovellus, Oppon OHealth. Sovellus on kehittynyt vuodessa varsin isoin loikkauksin eteenpäin ja on ehdottomasti parempaa keskiluokkaa älykellojen kännykkäsovellusten keskuudessa. Päänäkymä on selkeä ja tarjoaa kaikki mahdolliset tiedot jokseenkin ymmärrettävässä muodossa. Isoin natina sovelluksen päänäkymään liittyen itselläni on se, että näkymää ei voi räätälöidä haluamallaan tavalla. Eli kaikki laatikot ja tiedot ovat juuri niissä kohdissa, joihin kiinalainen insinööri on ne päättänyt laittaa. Mitään ei voi poistaa ja mitään ei voi siirtää mihinkään suuntaan.

Sovellus, kuten kellon oma käyttöjärjestelmäkin, on suomennettu varsin hyvin. Vain pari todella outoa suomennosta osui silmään testijaksomme aikana (kuten "hyppy", treenien viikkoyhteenvedossa, joka ilmeisesti tarkoittaa treenikertojen määrää..). Aiemmin OHealthista ei löytynyt mitään järkevää tapaa viikko- tai kuukausitason tietojen tarkasteluun, mutta tämäkin ongelma on sovelluksessa nykyisin ratkaistu. Sovellus on suhteellisen helppokäyttöinen ja varsin selkeä, joskin osa toiminnoista on muutaman erikoisesti valitun valikkorakenteen takana. Urheilussa Urheilun osalla OnePlus on selkeästi koettanut parantaa kellon keräämien tietojen esitystapaa sekä ylipäätään liikunnasta kerättyjen tietojen määrää. Juoksuun on tullut mukaan oikeastaan lähes kaikki olennaisimmat tietokentät, jotka vielä viime vuonna OnePlus Watch 2:n aikaan puuttuivat. Eli nyt juoksusta saadaan ulos mm. kadenssi, maakosketuksen kesto ja pystyasennon prosentit. Lajeja on tullut myös lisää ja osaan lajeista on niihinkin tuotu mukaan lajikohtaisia tietuekenttiä. Toki osalle lajeista tiedot ovat edelleen vain tasoa "syke ja kesto", mutta tätä tapahtuu ihan oikeilla urheilukellojen valmistajillakin. Pidin kelloa kädessä myös treenatessa koko testijakson ajan ja kellolla tuli kerättyä tietoja kuntonyrkkeilystä, juoksusta, kävelystä ja pyöräilystä. Kuntonyrkkeily piti tallettaa vain yleisenä "kardio"-liikuntana, koska sille ei nyt järkevää valmista lajivaihtoehtoa löytynyt.

Juostessa sykedata oli varsin tarkkaa ja otin tein juoksulenkin siten, että vertasin OnePlussan keräämää sykedataa erilliseen sykevyön keräämään dataan. Kuten kelloissa yleensäkin, syke tuli pienellä viiveellä sykevyöhön nähden, mutta syketiedot olivat muutoin hyvinkin samassa linjassa sykevyön antamiin tietoihin. GPS-signaalin kello löysi nopeasti ja GPS oli myös kiitettävän tarkka. Juoksulenkit ja kävelyt tuli tehtyä kaupungin keskustassa, jossa rakennusten aiheuttamat varjostumat sotkevat joidenkin kellojen GPS:n tarkkuutta - mutta OnePlus selvisi tästä puhtain paperein. Kalorikulutus olikin sitten jännittävällä tavalla outo. Kaloreiden kulutus mitattujen treenien aikana vastasi täysin sitä, mitä luotettavaksi arvioimani muutkin kellovalmistajat arvioivat kalorikulutukseksi. ...mutta. Päivän mittaan tehty "muu häröily", eli kotona touhuaminen, kertyi OnePlussan aktiivisiksi kaloreiksi varsin hurjalla tahdilla. Ja väittäisin, että tuo data on pahasti pielessä OnePlussan osalta. Eli jos kelloa käyttää aktiivisten kaloreiden seurantaan, tarkoituksena vaikkapa seurata painonpudotusta (eli kalorivajetta), niin OnePlussan kanssa mentäisiin helposti metsään. Suosittelen tuijottamaan tässä suhteessa ainoastaan erikseen tallennettujen treenien kaloreihin, sillä ne tuntuivat pitävät kohtuullisen hyvin paikkaansa. Positiivisena puolena mainittakoon sekin, että nyt eri lajeista saa viikko- ja kuukausitason statistiikkaa ulos OHealthin kautta. Tieto löytyy hieman kummallisen valikkorakenteen takaa, mutta se on hyvinkin selkeää, kuten alla olevasta viikon kävelygraafista näkyy.

Valitettavasti urheilussa OnePlus Watch 3:n suurin ongelma on siinä, että kellon suunnittelijat eivät ole ilmeisesti koskaan harrastaneet mitään liikuntaa päämäärätietoisesti. Kello ei tarjoa minkäänlaista kehittymisen seurannan dataa eikä esimerkiksi palautumisajan arviota, jotka ovat kuitenkin kriittisen tärkeitä vaikkapa nousujohteista juoksutreeniä tehtäessä. Lisäksi dataa ei synkronoida pilveen, vaan puhelinta vaihtaessa ne pitää muistaa erikseen siirtää vanhalta puhelimelta uudelle.

Tavalliseen arkiliikunnan seuraamiseen ja vaikkapa viikottaisten holkkien seurantaan OnePlus Watch 3 toimii erittäin hyvin, mutta urheilukelloksi siitä ei ole, ainakaan ennen kuin yhtiö saa parannettua ohjelmistojaan. Kellon tekniikastahan asia ei jää kiinni, vaan siitä, että kerättyä dataa ei osata hyödyntää vielä järkevästi. Unen ja terveyden seuranta Unen ja terveyden seurannan saralla OnePlus Watch 3 ja OHealth ovat jo varsin mallikelpoinen yhdistelmä, sillä kello kerää ja näyttää terveystietoja varsin kattavasti. Kellon avulla voi seurata mm. veren happipitoisuutta, EKG-sydänkäyrää ja jopa yhteensopivien kuulokkeiden kanssa kaulanikamien asentoa työpäivän aikana. Tavalliselle pulliaiselle tärkeintä lienee kuitenkin unen seuranta ja sillä saralla OnePlus Watch 3 onkin ilahduttavan tarkka.

Kroonisena yövirkkuna todella useat älykellot ovat unen tunnistamisen osalta varsin pahoja pettymyksiä, "tunnistaen" jo sängyssä doomscrollauksen "nukkumiseksi". Mutta OnePlus Watch 3 oli ainakin omalle unirytmilleni erittäinkin hyvä tunnistamaan oikeat nukahtamisen ja heräämisen ajankohdat. Lisäksi kello tunnistaa myös päikkärit ja niistäkin saa järkevän yhteenvedon, joskin päikkärit on niputettu sovelluksessa samaan nippuun yöunien kanssa, eli pätkinä vain.

OnePlus on kuitenkin suuressa viisaudessaan tehnyt yhden ärsyttävähkön muutoksen terveystietoihin, sillä vanha stressin seuranta on poistettu ja sen tilalle on tuotu uutena arvona yleinen "Hyvinvointi"-lukema. Hyvinvointilukema vaihtelee päivän mittaan, mutta sen logiikka ja toimintatapa on jotain, jonka perimmäistä logiikkaa en kuukauden testijaksonkaan jälkeen oppinut ymmärtämään. Lukema ei vastaa mm. urheilukelloista tuttuja "ihmisessä on virtaa vielä näin paljon" -tyylisiä lukuja, vaan on jonkinlainen erikoinen visio siitä, miten hyvin satut voimaan juuri nyt. Positiivisena puolena mainittakoon uuden anturin mukanaan tuoma ranteen lämpötilan mittaus, joka seuraa lämpötilan vaihtelua pitkällä aikavälillä. Mittaus tapahtuu öisin ja se ei kerro varsinaisesti kropan lämpötilaa, kuten vaikkapa kuumemittari tekisi, vaan se asettaa eräänlaisen perustason, johon nähden tapahtuneet vaihtelut ovat huomionarvoisia tekijöitä. Ranteen lämpötilan mittaus tunnistikin viikon, jolloin olin kipeänä - lämpötila nousi selkeästi 0,6c tavanomaista ylemmäs niinä päivinä, kun olin selkeästi kuumeinen.

Uutuutena on tarjolla myös mielenkiintoinen verisuonten terveyden tarkistus, joka vaatii hieman sorminäppäryyttä mittauksen ajaksi, mutta joka on toiminto, jota en ole muissa kelloissa aiemmin nähnyt. Muut havainnot OnePlus Watch 3 käyttää Googlen Wear OS 5 -käyttöjärjestelmää, eli sille löytyy varsin hurja määrä sovelluksia, joita kelloon voi asentaa suoraan Google Play -sovelluskaupasta, jos nimenomaan tätä puolta älykellolta kaipailee. Kellotaulujen vaihtaminen on helppoa ja niitäkin on tarjolla satoja, ellei tuhansia, kun Wear OS:n standardit kellotaulut käyvät kelloon sellaisenaan.

Kellosta löytyy sekä kaiutin että mikrofoni, joten halutessaan kellon saa toimimaan myös Googlen Assistant -apurin kaverina, jolloin kelloa (ja puhelinta) voi halutessaan puheohjata. Lähimaksut toimivat puhelimen Google Wallettiin yhdistettyjen korttien kautta ja kellolla voi tämän jälkeen maksaa lähikaupassa myös ilman yhteyttä puhelimeen - ja myös ilman verkkoyhteyttä. Sovellusilmoitukset saapuvat halutessaan kelloon puhelimesta. Sitä, mitkä ilmoitukset tulevat puhelimesta kelloon saakka, hallinnoidaan OHealth-sovelluksen kautta. Tässä kohti on pakko todeta, että toiminnossa oli yksi raivostuttava puute: oletuksena kaikki sovellukset päästävät ilmoitukset läpi kellolle asti ja OHealthista puuttuu "estä kaikki" -ruksi, jonka jälkeen voisi napsutella päälle vain ne sovellukset, joiden haluaa lähettävän ilmoituksia kelloon. Nyt jouduin käsipelillä ruksimaan 150 sovellusta pois käytöstä. Kellolle luvataan kahden vuoden ajan suuret Wear OS -päivitykset, eli vuoden 2027 alkupuolelle asti. Tämän jälkeen tietoturvapäivityksiä on luvassa vielä vuoden ajan, eli vuoteen 2028 saakka. Kellosta ei ole saatavilla omalla verkkoyhteydellä varustettua mallia (ns. "LTE-malli"), vaan verkkoyhteyksiin vaaditaan aina puhelimen kautta tapahtuva datan siirto. Yhteenveto Todellisten älykellojen markkinassa OnePlus Watch 3 on todella kova vaihtoehto. OnePlus on saanut taklattua älykellojen perisynnin eli onnettoman akkukeston vielä edeltäjämalliakin paremmin kohdalleen. Samalla sensorien määrä ja yleinen käyttökokemus on saatu nekin nostettua erittäin hyvälle tasolle. Kellon isoimmat miinukset tulevat tietyistä, jo ennakkoon tiedossa olevista muuttujista. Eli kelloa on saatavilla vain yhden kokoisena - ja se koko on varsin iso. Tämä tietysti karsii väistämättä (meidät) kaikki vähänkään hintelämmällä ruumiinrakenteella varustetut kuluttajat pois potentiaalisesta ostajakunnasta. Toinen merkittävä tekijä on se, että kello ei yksinkertaisesti toimi lainkaan iPhonen kanssa, eli kellon ostajan pitää olla vannoutunut Android-maailman käyttäjä. Hyvänä puolena mainittakoon kuitenkin se, että Watch 3 pelaa erittäin sulavasti kaikkien Android-kännyköiden kanssa, eli puhelin voi olla Samsungilta, OnePlussalta tai vaikka Motorolalta. Ainoana todellisena moitteena nostaisin esiin sen, että OnePlussan kellon älypuhelinsovelluksen, OHealthin, suunnittelijat eivät ole ilmeisesti koskaan harrastaneet mitään liikuntalajia vähänkään tavoitteellisesti. Eli vaikkapa juoksun osalta dataa kertyy kyllä kiitettävän paljon, mutta sen esitystapa ja analysointi on täysin lapsenkengissään. Sinänsä tuota puolta OnePlus voi halutessaan paikata pelkillä ohjelmistopäivityksilläkin - kello itsessään on erinomainen, todellinen älykello. Tällaisenaankin OnePlus Watch 3 sopii mainiosti tavallisille terveyttään ja liikuntaa seuraaville ihmisille, jotka ovat pitkään arponeet älykellon ja urheilukellon väliltä. Myös noin 300 euron hintalappu on kokonaisuuteen nähden hyvin kohdalleen osuva. Vaihtoehdot OnePlus Watch 3:n kanssa kenties kovimmiksi kilpakumppaneiksi nousevat sitä hieman kalliimmat mallit. Mikäli liikunnan tarkempi seuranta on se itselle tärkein juttu ja älytoiminnot voivat olla aavistuksen verran rajallisemmat, kallistuu suosituksemme ehdottomasti loistavaan Garmin Venu 3:een. Venu 3 maksaa arvosteluhetkellä noin satasen enemmän kuin OnePlus, mutta Garmin tarjoaa OnePlussaakin parempaa akkukestoa sekä parempaa dataa tavoitteellisen liikunnan tueksi. Lisäksi Garminista on saatavilla myös fyysisesti pienempi malli. OnePlus puolestaan pyyhkii Garminilla lattiaa, kun keskitytään kellojen älytoimintoihin - ja OnePlussan näyttö on upeampi kuin Garminissa. Oikeiden älykellojen saralla OnePlussan järkevin vaihtoehto lienee Samsung Galaxy Ultra, joka tarjoaa älykelloksi varsin hyvää akkukestoa sekin. Samsungin liikuntaominaisuudet ovat hiotumpia kuin OnePlussassa, mutta hintalappukin on noin 150 euroa OnePlussaa kalliimpi - lisäksi OnePlussan akkukesto on Samsungia parempi. Molemmissa kelloissa tikittää Wear OS 5 -käyttöjärjestelmä. Lisäksi on pakko mainita sekin tosiasia, että OnePlussan edeltävä kellomalli, OnePlus Watch 2 on lähes sama kello kuin OnePlus Watch 3:kin. Edeltävää mallia saa nyt noin satasen halvemmalla kuin uudempaa sisarustaan. Joten jos vuoden lyhyempi ohjelmistotuki ja mm. rannelämpötilan mittaus eivät ole mitenkään ongelmallisia, voi olla fiksua napata ostoskoriin OnePlus Watch 2 uudemman mallin sijaan. Plussat Laadukas rakenne

Erittäin paljon antureita ja kerättyä dataa

Älykelloksi erinomainen akkukesto

Kirkas ja terävä näyttö

Ominaisuuksiin nähden varsin edullinen (arvosteluhetkellä 299e) Miinukset Ei toimi iPhonen kanssa

Saatavana vain yhtä kokoa - joka on varsin iso

Oma, epästandardi laturi

Ei saatavilla omalla liittymällä varustettua versiota

Kännykkäsovellus ei tarjoa tarpeeksi ominaisuuksia tavoitteellisen urheilun seurantaan