Samsung Galaxy Watch8 tarjoaa uudistetulla muotoilulla ohuempaa rakennetta

Viime vuonna esitteli Galaxy Watch Ultra -mallin , jossa on pyöreä näyttö, mutta itse runko on neliömäinen pyöristetyillä reunoilla.Nyt tämä sama muotoilu laajenee Watch8 -sarjaan, jotka julkaistiin tänään Samsungin Galaxy Unpacked 2025 -tapahtumassa yhdessä Fold7:n ja Flip7:n kanssa.

Watch8 -kello, jossa on uudistettu käyttöliittymä.

44 mm LTE: 459 euroa

44 mm BT: 409 euroa

40 mm LTE: 429 euroa

40 mm BT: 379 euroa

LTE: 579 euroa

BT: 529 euroa

Watch8 -sarjaan kuuluu siis Watch8 ja Watch8 Classic. Watch Ultra ei saanut uutta versionumeroa, mutta siihen tuli pientä päivitystä uutena värinä: Titanium Blue.Uudesta kaksikosta Watch8 on yksinkertainen ja kevyt. Kokovaihtoehtoja on kaksi: 40 mm ja 44 mm.Pienemmässä mallissa on 1,31-tuumainen näyttö 432 x 432 tarkkuudella ja suuremmassa 1,47-tuumainen 480 x 480 tarkkuudella. Näissä kummassakin mallissa, Watch8 Classicissa ja Watch Ultrassa on 3000 nitin kirkkauteen yltävä näyttö. Viime vuoden perusmalleissa kirkkaus jäi 2000 nitiin.Rungon osalta Watch8 hyödyntää alumiinia. Watch8 Classicissa on puolestaan ruostumatonta terästä, kun taas Watch Ultrassa on titaania.Painon osalta Watch8:n painot ovat 30 tai 34 grammaa, Watch8 Classicin 63,5 grammaa ja Ultra on hieman Classicia kevyempi 60,5 grammalla.Watch8 on Watch7 -kelloon verratessa 11% ohuempi.Suorituskyvyn osalta kaikissa on 3 nanometrin Exynos 1000 -piiri, jonka parina on 2 gigatavua RAMia. Tallennustilan osalta löytyy pientä eroa, sillä Watch8:ssa on 32 gigatavua muistia ja muissa on 64 gigatavua.Classic eroaa muista malleista pyöriteltävän kehyksen osalta, joka helpottaa navigointia käyttöjärjelmässä. Esimerkiksi tavallisessa Watch8:ssa on virtuaalinen kehys eli ohjaus tapahtuu vierittämällä näytön reunaa.Classic on kooltaan 46 millimetriä ja sen näyttö on 1,34-tuumainen.Kellot hyödyntävät uutta One UI 8 Watch -versiota, josta Samsung jo kertoi aiemmin. Käyttöjärjestelmässä elementit on nyt jaoteltu fiksummin, joka vähentää laattojen välisiä pyyhkäisyjä.Watch8 Classicissa on Watch Ultran tapaan myös kolmas painike sivulla, joka mahdollistaa nopean toiminnon.Käyttöjärjestelmän mukana tulee uutena muun muassa nukkumaanmenoajan opastus, verisuoniston kuorituksen mittaus unen aikana sekä juoksemista alalysoiva Running Coach -opastus. Lisäksi kellot saavat Google Gemini -tekoälyn eli puheen avulla tekoälyä voi pyytää vaikkapa laittamaan tietynlainen treeni päälle.Watch8:n hinnat ovat:Watch8 Classicin hinnat ovat: