Omistatko tämän Android-puhelimen? Google käytännössä tappaa puhelimesi pian - mahdollisuus korvauksiin

"etälamauttaa" vuoden 2022 kesällä julkaistut Google Pixel 6a -kännykkänsä lähipäivinä.Kyseessä on ohjelmallinen päivitys, joka on pakko asentaa puhelimeensa. Päivityksen jälkeen puhelimeneli puhelimesta tulee käytännössä lähes käyttökelvoton.Syynä päivitykselle on turvallisuus: Pixel 6a:n osalta on viime aikoina raportoitu useita akkujen ylikuumenimisia. syyttää Googlea yksinkertaisesti pihistelystä Pixel 6a:n tuotannossa.Uutismedian mukaan Google on käyttänyt budjettimalleissaan eli ns. a-sarjalaisissaan halvempia akkuja, joiden elinkaari ei yksinkertaisesti kestä niin pitkään kuin laadukkailla akuilla.

Aivan kaikkiin Pixel 6a:n käyttäjiin muutos ei iske välittömästi, sillä akun kapasiteettia kuristetaan alaspäin vasta, kun puhelimen sisäinen laskuri kertoo, että puhelinta on ladattu vähintään 400 kertaa sen elinkaaren aikana. LisäksiPixel 6a -malleista on ilmeisesti varustettu paremmalla akulla ja näihin malleihin päivitys ei vaikuta millään tavalla.Google tarjoaa erillisen tukisivustonsa kautta ilmaista akun vaihtoa, mutta sivusto ei kerro, onko akkujen vaihto mahdollista Suomessa. Suomessa Pixel 6a:ta ei myyty koskaan virallisesti Googlen toimesta, mutta sitä myytiin useiden kotimaisten jälleenmyyjien kautta.Jos akkua ei halua vaihtaa, tarjoaa Google myös mahdollisuutta rahalliseen korvaukseen tai alennuskupunkiin, jonka voi käyttää ostaessaan uuden Google-tuotteen.Aiemmin tänä vuonna Google julkaisi vastaavan päivityksen myös Pixel 4a -malleille . Myös Pixel 4a:n kohdalla syynä akun rajoittamiselle olivat akkuen ylikuumenemisen ongelmat.