Arvostelussa OnePlus 13R - Erinomainen puhelin, jonka isoin ongelma on sen hintalappu

OnePlus 13R arvostelu - erittäin hyvä kompromissi

OnePlus on ollut jo vuosien ajan yksi Suomen suosituimmista kännykkämerkeistä. Yhtiö valloitti aikoinaan markkinoita itselleen brändäämällä itsensä pykälää edullisemmaksi, mutta ns. lippulaivakännyköiden ominaisuudet tarjoavaksi valmistajaksi. Lupaus pitikin yllättävän monta vuotta kutinsa, mutta ajan mittaan OnePlussan omat huippumallit alkoivat kallistumaan ja kallistumaan - kunnes nekin lipsahtivat siihen samaan lippulaivakännyköiden hintaluokkaan, jota yhtiö aikoinaan niin vahvasti haastoi. Mutta tähän tilanteeseen OnePlussalla on toki ollut tarjolla oma ratkaisunsa jo jonkin aikaa. Yhtiöllä on nykyisin laaja mallisto eri hintaluokkiin sopivia puhelinmalleja, joten jokaiselle löytyy jotain. Mutta kenties lähimmäksi OnePlussan alkuperäistä ideaa "lippulaivamalli, mutta halvemmalla" pääsee yhtiön R-sarja. Nyt saimmekin testiin kyseisen malliston uutuuden, tammikuussa 2025 julkaistun OnePlus 13R:n. Puhelin on siis käytännössä rakennettu siten, että on otettu suunnittelupöydälle todellinen superpuhelin ja sitten ryhdytty miettimään sitä, mitä ominaisuuksia puhelimesta voitaisiin poistaa kustannussäästöjen nimissä, mutta jonka poistolla olisi ostajan kannalta vähiten merkitystä. Lopputuloksena ei ole millään tavalla halpa puhelin, vaan OnePlus 13R tuli myyntiin 749 euron hintalapulla. Mutta samaan aikaan, "todellisten" lippulaivapuhelinten hintataso on kiivennyt jo tuhannen euron tuolle puolen, joten hintapiste on sinänsä houkutteleva. Otimme OnePlus 13R:n käyttöpuhelimeksi usean viikon ajaksi ja otimme selvää, onko puhelimesta karsittu juuri oikeista vai juuri vääristä kohdista.. Muotoilu ja rakenne

OnePlus 13R:n muotokieli on selkeä irtiotto aiempiin OnePlussan malleihin nähden, sillä puhelin on hyvin kulmikas ja sen takaosa on täysin sileä. Myöskään näytön lasissa ei ole käytännössä kuin aivan pienehkö kaareutuminen reunoilla eikä sitä voi oikeastaan millään muotoa kutsua enää curved näytöksi. Runko on valmistettu alumiinista ja puhelimen takapinta on lasia - joskin materiaali tuntuu kädessä ennemminkin sileäksi hiotulta, erittäin liukkaalta metallilta tai muovilta kuin lasilta. Takaosan muotokieli on muutenkin hyvin pelkistetty ja vasemmassa yläkulmassa oleva kamerasaarekekaan ei tee mitään visuaalisia kikkailuja, jolla se rikkoisi puhelimen joskeenkin "teollista" ulkonäköä.

OnePlussan vasemmalta kyljeltä löytyy edelleen OnePlussan tavaramerkiksi muodostunut alert slider eli kolmivaiheinen kytkin, jolla puhelimen voi nopeasti asettaa äänettömäksi tai värinätilaan. Puhelimen kyljet noudattavat samaa muotokieltä kuin muukin puhelin, eli kulmat ovat varsin jyrkät ja "pehmennykseksi" kulmia on hiottu vain juuri sen verran, että ne eivät häiritse käsiotetta.

Oikealta kyljeltä löytyvät puolestaan äänenvoimakkuuden keinusäädin sekä puhelimen lukitus-/virtapainike, jotka ovat varsin ylhäällä puhelimen rungossa. Painikkeiden sijoittelu sopi kuitenkin ainakin testaajan käteen varsin hyvin.

Puhelimen yläreunasta ei löydy mitään yllätyksiä ja alareunasta löytyy puolestaan tyypillinen USB-C -portti lataukselle ja langalliselle tiedonsiirrolle sekä SIM-kortin kelkka. USB-C -portti on siinä mielessä pettymys, että se tarjoaa ainoastaan USB 2.0 -nopeudella tapahtuvaa tiedonsiirtoa, eli nykyvinkkelistä varsin hidasta menoa. Puhelimella on IP65 -sertifointi pölyä ja vesiroiskeita vastaan (lue mitä IP-luokitukset tarkoittavat), joka on positiivista - mutta parempaakin vesitiiviyttä olisi yli 700 euron hintaluokan puhelimeen kaivannut.

Käsituntumaltaan OnePlus 13R on kuitenkin varsin mukava puhelin kädessä pidettäväksi ja puhelimen painokin on saatu pidettyä jokseenkin järjellisenä (206 grammaa). Käytettävyyden kannalta kenties ainoa ärsytystä aiheuttanut valinta on se, että puhelimen näytönalainen sormenjälkilukija on sijoitettu aivan puhelimen alareunaan, jolloin sen käyttö yhdellä kädellä vaatii pientä sormiakrobatiaa toimiakseen. OnePlus 13R:n tekniset tiedot Mitat:

161,7 x 75,8 x 8 mm

Paino:

206 grammaa

Näyttö:

6,78 tuumaa; 1264x2780; AMOLED; 120 Hz

Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Muisti:

12 gigatavua käyttömuistia;

256 gigatavua tallennustilaa

256 gigatavua tallennustilaa Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera (f/1,8; OIS)

50 megapikselin telekamera (2x optinen zoom)

8 megapikselin ultralaajakulmakamera

50 megapikselin telekamera (2x optinen zoom) 8 megapikselin ultralaajakulmakamera Etukamera:

16 megapikseliä

Akku:

6000 mAh

Lataus:

80 watin pikalataus

55 watin USB PD -pikalataus

55 watin USB PD -pikalataus Käyttöjärjestelmä:

Android 15

tulevat päivitykset

tulevat päivitykset Muuta:

5G; IP65-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)

Liitännät:

USB-C, dual-SIM

Hinta:

arvosteluhetkellä 749 euroa, tarkista uusin hinta täältä Näyttö OnePlus 13R:ssä on 6,78 tuumainen AMOLED-näyttö, joka tarjoaa 1264x2780 resoluutiota. Näyttö on LTPO-tekniikalla toteutettu, eli näytön virkistystaajuus vaihtelee tilanteen ja tarpeen mukaan 1 Hz ja 120 Hz virkistystaajuuden välillä.

Näytön kirkkaus on käsin säädettynä suurimmillaan noin 820 nittiä ja automaattisen kirkkauden säädön kanssa noin 1200 nittiä. Näyttö on kirkkaudeltaan siis varsin hyvä - ja luonnollisesti Suomen talvessa tehdyn testijakson aikana näytön kirkkaus riitti erinomaisesti, myös päivänvalon aikaan. Aivan huipputason kirkkautta OnePlussan näyttö ei kuitenkaan edusta, mutta uskoisimme lukujen pohjalta, että näyttö on täysin käyttökelpoinen myös kirkkaina kesäpäivinä, suorassa auringonpaisteessa.

Näytön väritoisto on erittäin hyvä ja HDR10+ sekä Dolby Vision -sertifointien ansiosta myös suoratoistopalveluiden HDR-videot näkyvät näytöllä juuri toivotulla tavalla. Näytön suojamateriaalina käytetään Corningin Gorilla Glass 7i -lasia, joka ei ole kestävyydeltään aivan Corningin huipputason laseja vastaava eli tässäkin on tehty pienen pientä budjetin tinkimistä. Kokonaisuutena OnePlus 13R:n näyttö on erittäin hyvä, joskaan ei kuitenkaan yllä useimpien superpuhelinten tasolle. Mutta on hintapisteeseeään erinomainen kompromissi. Kamerat OnePlus on paketoinut OnePlus 13R:ään hieman kaikista muista OnePlussan malleista poikkeavan kamerapatteriston. Kokonaisuus on hyvinkin mielenkiintoisesti yhdistelty, mutta kaikin puolin parannus edeltäjäänsä, OnePlus 12R:ään nähden. Pääkamerana toimii Sonyn LYT-700 -sensoriin (Sony IMX 906) pohjautuva 50 megapikselin kamera, jossa on mukana myös optinen kuvanvakain (OIS). Kameran aukkolukuna on f/1,8. Ultralaajakulmakamerana on puolestaan jo vuosia vanha, mm. OnePlus Nord CE 4 Lite -halpispuhelimessakin käytetty Sony IMX 355 -sensori, joka tarjoaa 8 megapikselin tarkkuutta. Erikoisin veto on ehdottomasti kolmas takakamera, 2x todellista zoomia tarjoava telekamera, joka pohjautuu Samsungin ISOCELL JN5 -sensoriin ja tarjoaa 50 megapikselin tarkkuutta. Telekameran mukaan ei ole valitettavasti paketoitu omaa optista kuvanvakainta, kuten pääkamerassa on.

Kameroiden laatu vaihtelee testiemme perusteella varsin reippaasti kamerasta toiseen. Pääkamera ja telekamera tarjoavat erittäin hyvää kuvanlaatua sekä päivänvalossa että kehnommissakin valaistusolosuhteissa. Väritoisto on molemmissa kameroissa erittäin hyvää ja jopa todella kehnoissa valaistusolosuhteissakin molemmat kamera tuottavat selkeää ja kohinatonta kuvaa. Sekä pääkamera että telekamera pystyvät kuvaamaan 4K -tarkkuuden videota 60fps kuvanopeudella. Laajakulmakameran osalta valitettavasti tilanne onkin sitten täysin eri. Päivänvalossa sekin tuotti jokseenkin mukiinmeneviä kuvia, joskin laajakulmakameran värimaailma oli ärsyttävän pahasti eri kuin pää- ja telekameran kuvien värimaailma ja kuviin tulee jopa kirkkaalla päivänvalolla pehmeyttä, jota ei missään nimesäs pitäisi niissä olla. Mutta varsinkaan heikommassa valaistuksessa ultralaajakulmakamera ei yksinkertaisesti enää pärjää oikein mitenkään. Hämärässä otetut laajakulmakameran kuvat ovat kahteen muuhun takakameraan nähden merkittävästi heikkolaatuisempia - niissä on kohinaa ja yksityiskohdat sumentuvat pahasti. Kameroiden osalta OnePlus 13R onkin hieman hämmentävä paketti: pääkamera on mainio, laajakulmakamera on taas hintaluokassaan kehnohko - ja telekamera on sinällään mainio sekin, mutta sen vaatimaton 2x "zoom-kerroin" on hieman erikoinen ratkaisu. Esimerkkikuvia Alla on kolmen kuvan ryhmissä esimerkkejä OnePlussan kameroista. Kaikki kuvat on otettu puhelimen omalla kamerasovelluksella, sen automaattiasetuksia käyttäen. Kuvaryhmissä ensimmäinen kuvista on otettu aina ultralaajakulmakameralla, toinen pääkameralla ja kolmas telekameralla. Etenkin yökuvista havaitsee helposti, miten OnePlus 13R:n ultralaajakulmakameran värimaailma poikkeaa kahdesta muusta kamerasta merkittävästi. Kuvat aukeavat isommiksi klikkaamalla niitä. Huomaathan, että avautuvat kuvat ovat alkuperäisessä muodossaan, eli erittäin isoja ja raskaita ladattavia.

Alla vielä muutama räpsy sisätiloissa kuvattuna. Ruoka-annos ja kengät on kuvattu pääkameralla ja legokukat puolestaan telekameralla.

Suorituskyky Suorituskyvyn osalta OnePlus 13R luottaa vuoden 2024 huippukännyköiden piirisarjaan, eli Qualcommin Snapdragon 8 gen 3:een, joka löytyy käytännössä kaikista vuonna 2024 julkaistuista tuhannen euron kännyköistä. Kyseinen piiri "syrjäytettiin" huippuluureissa vasta aivan loppuvuodesta 2024, kun tilalle tuli tehokkaampi Snapdragon 8 Elite. Eli OnePlus 13R noudattaa tässäkin siis edeltäjänsä OnePlus 12R:n polkua - otetaan se edellisen sukupolven tehokkain piirisarja käyttöön, joka ei ole juurikaan uudempaa piirisarjaa hitaampi, mutta on luonnollisesti vähän halvempi. Suomessa ainoa myynnissä oleva versio 13R:stä sisältää 12 gigatavua käyttömuistia ja 256 gigatavua tallennustilaa. Yhdistelmänä Snapdragon 8 gen 3 ja 12 gigatavua käyttömuistia toimii erittäin hyvin - jopa erinomaisen hyvin. Pikaisissa suorituskykytesteissä, mitä puhelimelle ajoimme, se sijoittui itse asiassa suorituskyvyltään vuoden 2024 huippuluureihin verrattuna kärkikahinoihin, ohittaen monet "oikeat" lippulaivamallitkin. Rasitustestissä, eli ajettaessa puhelinta täydellä teholla pitkään, tehot alkoivat hieman hyytymään noin kymmenen minuutin käytön jälkeen, vaihdellen 65% ja 80% väliltä. Tällöinkin puhelin oli luonnollisesti edelleen erittäin nopea, mutta ei tietenkään haasta nimenomaan pelaamiseen suunniteltuja kiinalaisia kilpailijoita, jotka käyttävät samaa piirisarjaa. Käytännön tehoiltaan OnePlus 13R on erittäin suorituskykyinen paketti ja on käytännössä täysin yhtä tehokas kuin vuonna 2024 julkaistut, yli tuhat euroa maksavat Android-huippukännykät. Akkukesto ja latausnopeus OnePlus 13R:ssä on varsin massiivinen, 6000 mAh akku, joka on toteutettu yhdellä akkukennolla. Ison akun ja vuosi vuodelta parantuneen OnePlussan virranhallinnan ansiosta OnePlus 13R:n akkukesto onkin erinomaisella tasolla. Testijaksomme aikana käytimme puhelinta testeissämme tyypilliseen tapaan, eli näytön kirkkaus oli asetettu manuaalisesti kirkkaimmalle mahdolliselle tasolle ja näytön virkistystaajuus oli asetettu korkealle, maksimissaan 120 Hz tasolle. Testijaksoon osui muutama päivä, joiden aikana puhelimen ruutuaika ylsi lähes 10 tunnin tasoon. Kun puhelin oli edellisenä yönä ladattu täyteen ja sen jälkeen puhelimella vedettiin hurjat ruutuajat päivän mittaan, oli akkua silti jäljellä nukkumaanmenon lähestyessä noin 30 prosentin verran. Rauhallisempina päivinä, jolloin toki silloinkin yllettiin teinitasoisiin 4-6 tunnin ruutuaikoihin, oli akkua usein illalla jäljellä vielä 40-50 prosentin verran.

Hieman maltillisemmalla ruutuajalla ja säätämällä näytön kirkkautta edes pari pykälää himmeämmälle, sanoisimme, että OnePlus 13R:n akku riittää erinomaisesti kahden päivän käyttöön. Vähäisemmällä käytöllä akku varmaankin kestäisi vielä merkittävästi pidempäänkin - mutta silloin tietysti pitää jo kyseenalaista sitä, miksi kukaan vähän puhelinta käyttävä ostaisi yli 700 euron puhelimen itselleen. Mutta akkukesto on OnePlus 13R:n yksi ehdoton valttikortti. Valitettavasti latauksen osalta tilanne on hieman vähemmän mairitteleva. Toki, OnePlus 13R tarjoaa OnePlussalle tyypilliseen tapaan pikalatausta - tällä kertaa 80 watin nopeudella. Mutta koska sen akku koostuu yhdestä akkuelementistä, eikä kahdesta, kuten monissa muissa OnePlussan huippukännyköissä, on lataus aavistuksen verran hitaampaa kuin lukujen valossa voisi olla. Tyhjästä täyteen puhelin lataa 6000 mAh akkunsa noin 49 minuutissa, joka on merkittävästi hitaampaa menoa kuin vaikkapa edeltäjässään OnePlus 12R:ssä.

Lisäksi OnePlus 13R:n mukana ei toimiteta lainkaan laturia, vaan sellainen pitää ostaa itse - tai käyttää olemassaolevaa laturia. Hyvänä puolena mainittakoon kuitenkin EU:n uudistuneet pikalatausvaatimukset, joiden ansiosta OnePlus 13R tukee standardia USB PD -pikalataustakin 55 watin nopeudella. Eli vaikkapa Asuksen tai Sonyn puhelimesta käyttöön jäänyt 30 watin USB PD -laturi lataa OnePlussaa ihan mukiinmenevällä 30 watin nopeudella. Langatonta latausta 13R:ään ei ole tuotu mukaan, joka onkin selkeästi yksi tekijä, joka on päätetty karsia, jotta 13R:n hinta on saatu pidettyä pykälän lippulaivapuhemia edullisempana. OnePlussan Android OnePlus 13R toimitetaan Android 15 -käyttöjärjestelmällä, joka kulkee OnePlussan maailmassa nimellä Oxygen OS 15. Yhtiö lupaa puhelimelle neljän vuoden ajan suuret Android-päivitykset, eli OnePlus 13R:lle pitäisi kaiken järjen mukaan tulla vähintäänkin Android 19 -päivitys elinkaaren loppuaikoina. Lisäksi OnePlus lupaa tietoturvapäivityksiä OnePlus 13R:lle kuuden vuoden ajan, eli tammikuuhun 2031 saakka.

OnePlussan Android on säilynyt hyvin pitkälti samanlaisena myös Android 15:n myötä ja mitään valtavia irtiottoja ei käyttöliittymässä näy. Applemaiseen tapaan näytön etukameran vieressä olevaa aluetta käytetään nyt näppärästi hyväksi mm. Spotifya ja herätyskelloa käytettäessä OnePlussan omiin ratkaisuihin kuuluvat myös erilaiset tekoälylisukkeet, mutta niiden käyttöarvo on ainakin oman kokemuksemme pohjalta varsin vähäinen. Googlen Gemini -tekoäly toki haluaa tulla leikkiin mukaan todella herkästi, mutta sen saa halutessaan kytkettyä pois käytöstä pysyvästi.

Kahtiajaettu yläreunan alasvetovalikko on näppärä ja pienen totuttelun jälkeen erinomainen uudistus Androidin käytettävyyteen. Ainoa miinus tulee siitä, että nyt näytön kirkkauden manuaalinen säätäminen ei ole enää ihan niin tarkkaa kuin aiemmin. Etenkin illalla, pimeässä doomscrollatessa näytön haluaisi asettaa hyvinkin himmeälle ja se ei oikein enää onnistu, ainakaan samalla tarkkuudella kuin aiemmin. Yhteenveto OnePlus 13R on mielenkiintoinen paketti ja mielestäni paremmin tasapainossa kuin viime vuoden OnePlus 12R oli. Se on oikeasti huippupuhelin, josta on nipsaistu sieltä täältä huippupuhelinten ominaisuuksia vähän pois. Kokonaisuutena OnePlus 13R on erittäin hyvin tasapainossa oleva kokonaisuus, jonka ainoa isompi kauneusvirhe on hintatasoonsa nähden vaatimaton ultralaajakulmakamera. On sitten täysin makuasia, ovatko karsimiset osuneet juuri niihin ominaisuuksiin, jotka ovat itselle aivan ehdottoman tärkeitä - etenkin, kun puhelin kuitenkin maksaa 749 euroa. Langattoman latauksen puuttuminen on varmasti yksi tekijä, joka on monelle potentiaaliselle ostajalle joko ehdoton miinus - tai täysin yhdentekevä muutos. Vaatimattomalla 2x zoomilla varustettu telekamerakin saattaa olla osalle ostajista jonkinlainen ongelma, vaikka kamera sinänsä laadukas onkin. Sen isoin ongelma on kuitenkin - jälleen kerran - sen hinta. Julkaisuhetken 749 euron hintalappu on yksinkertaisesti liian kova, kun puhelinta alkaa vertaamaan vuoden 2024 huippukännyköiden tämän hetkiseen hintatasoon nähden. Sen suoraa sisarmallia, OnePlussan edellistä "oikeaa" lippulaivapuhelinta, OnePlus 12:sta saa tätä kirjoitettaessa 100 euroa halvemmalla. Kun OnePlus 13R päätyy aikanaan alennuskoriin, todennäköisesti jo kesällä 2025 ja sitä alkaa saamaan alle 600 eurolla, se on jo hyvä ostos. Ja kun kesä aikanaan vaihtuu syksyyn ja puhelimen hinta tippunee 500 euron tienoille, se on silloin suorastaan loistava ostos. Puhelimelle olisi mielellään antanut 4,5 tähteä ja sen se olisi saanutkin, jos hinta olisi ollut enemmän kohdallaan. Nyt sitä on pakko verrata muihin kännyköihin 749 euron hintaluokassa arvosteluhetkellä - ja sen pohjalta tähtiarvosanamme jäi nyt neljään tähteen. Vaihtoehdot OnePlus 13R:n loogiset, suorat kilpailijat ovat vuoden 2024 huippupuhelimia, joiden hinnat ovat jo ehtineet laskemaan vuoteen 2025 saavuttaessa. Kenties selkein ja kovin kisaaja tässä leikissä on OnePlussan oma, "oikea" lippulaivapuhelin OnePlus 12. OnePlus 12 päihittää 13R:n telekameran osalta, latausnopeudeltaan, langattomalla latauksellaan ja omasta mielestäni myös miellyttävämmällä muotoilullaan. OnePlus 13R taas päihittää OnePlus 12:n paremmalla akkukestollaan. Vertaa OnePlus 12 vs OnePlus 13R eroja tarkemmin täällä. Muitakin kovia vaihtoehtoja on tarjolla. Vaikkapa Samsung Galaxy S24 maksaa tätä kirjoitettaessa aikalailla saman verran kuin OnePlus 13R julkaisuhetkellään. Ja Samsung pyyhkii ohi etenkin Android-päivityslupauksensa osalta, mutta päihittää OnePlussan myös isomman zoomikertoimen tarjoavalla telekamerallaan. OnePlus taas voittaa kisan nopeammalla latauksellaan ja paremmalla akkukestollaan. Vertaa OnePlus 13R vs Samsung Galaxy S24 eroja täällä. Plussat Erinomainen pääkameran ja telekameran laatu

Erittäin hyvä akkukesto

Hyvä suorituskyky

Pitkähkö päivityslupaus Miinukset Laajakulmakameran laatu ei yllä muiden takakameroiden tasolle

Ei laturia mukana

Hieman hitaampi lataamaan kuin muut OnePlussan huippupuhelimet

Hinta julkaisuhetkellä hieman turhan kova (749e)