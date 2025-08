Mobiilivarmenne piti tulla saataville sovelluksena, mutta sen kehitys on keskeytetty

Vahvan tunnistautumisen tarjoava Mobiilivarmenne perustuu oman puhelinnumeron käyttöön ja se yhdistyy suoraan puhelinliittymään. Alkuvuodesta uutisoitiin, että tämän rinnalle on tulossa Mobiilivarmenne-sovellus, mutta nyt näyttääkin siltä, että sovellusta ei ole tulossa. Iltalehti kertoo sovelluksen kehityksen olevan pahasti vastatuulessa. Iltalehti sai sovelluksen kehityksestä kommentit DNA:lta ja Elisalta.

DNA:n mobiililiiketoiminnan johtajakommentoi suoraan, että sovelluspohjaisen Mobiilivarmenteen kehitys on DNA:n osalta keskeytetty.Elisan liiketoimintajohtajamukaan Mobiilivarmenteen sovelluksen tekninen kehitys on viivästynyt.Iltalehti kertoo, että sovellusmuotoinen Mobiilivarmenne on Elisan ja DNA:n yhteinen projekti, ja sovelluksen oli tarkoitus mahdollistaa Elisan ja DNA:n liittymäasiakkaille mobiilivarmenteen käyttö puhelimen sormenjälki- tai kasvotunnistuksella. Lisäksi sovelluksen avulla sitä pystyisi käyttämään myös eSIMin kanssa eli sähköisen SIM-kortin kanssa.Iltalehden mukaan jo eSIM-asiakkaille Mobiilivarmennetta tarjoava Telia ei missään vaiheessa ollut sovelluksen kehityksessä mukana.Aiemmin Elisalla Mobiilivarmenteesta joutui maksamaan ylimääräisen kuukausimaksun, mutta hiljattain Elisa lisäsi sen vakiona osaksi kuluttajien liittymiä . Tosin liittymien hinnat nousivat pari euroa kuukautta kohden ja tästä syystä Elisa sai ärtynyttä palautetta