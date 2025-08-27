Arvostelussa keskihintainen Honor 400 - pitkä päivityslupaus ja tasapainoinen paketti - joskin pienillä kauneusvirheillä

Honor 400 arvostelu - pätevä keskihintainen puhelin, pitkällä päivityslupauksella

Otimme pitkästä aikaa arvosteluumme kiinalaisen, Huaweista aikoinaan omaksi yhtiökseen irronneen Honorin kännykän. Toukokuussa 2025 Suomessa myyntiin tullut Honor 400 iskee tiukasti kilpailtuun keskihintaisten kännyköiden hintaryhmään. Puhelin tuli myyntiin alunperin 549 euron hintalapulla, mutta kesän mittaan hinta on laskenut satasen alemmaksi eli arvosteluhetkellä (elokuu 2025) puhelin irtoaa omaksi 449 eurolla. Pistimme puhelimen kuukauden ajaksi testiin ja tutkimme, millainen paketti Honor 400 oikein on arkisessa käytössä. Muotoilu ja rakenne Ulkonäöltään Honor ei juurikaan poikkea massasta mihinkään suuntaan, sillä puhelin noudattaa nykyistä varsin "laatikkomaisten" puhelinten trendiä, jossa reunat ovat pystyt ja kulmat ovat suhteellisen jyrkkiä. Kamerasaareke on tosin onnistuttu tekemään selkeästi muista valmistajista erottuvaksi, jopa pirteän näköiseksi.

Mitään yllätyksiä puhelimen rakenteesta ei muutenkaan löydy. Oikealta kyljeltä löytyvät äänenvoimakkuuden säädin ja puhelimen lukituspainike.

Vasen sivu on täysin paljas, eli sieltä ei löydy lainkaan fyysisiä painikkeita.

Alhaalta löytyy kaksi SIM-korttia sisuksiinsa syövä SIM-kortin kelkka sekä USB-C -portti latausta ja langallista tiedonsiirtoa varten. USB-portti on valitettavasti USB 2.0 -standardin mukainen, eli nykymaailmassa varsin hidas, jos johdollista tiedonsiirtoa haluaa puhelimelta tehdä.

Yläreunan ainoa merkittävä yksityiskohta on infrapunalähetin, eli Honoria voi halutessaan käyttää myös vaikkapa television kaukosäätimenä. Puhelin on nykyisiin kännyköihin nähden ilahduttavan kevyt, painaen 184 grammaa. Leveyttä puhelimella on kuitenkin varsin tyypillisesti, eli karvan alle 7,5 senttimetriä. Rakenteellisesti Honor 400:n kehykset ja takalevy ovat muovia, yhdistettynä alumiiniseen runkoon. Puhelimelle on saatu hankittua IP65/IP66-luokitus, eli puhelimen luvataan kestävän pölyä ja vettä varsin mainiosti, etenkin omassa hintaluokassaan. Kädessä Honor 400 tuntui kohtuullisen hyvältä, joskaan muovisten kehysten vuoksi mitään aivan superlaadukkaan puhelimen tuntua ei puhelimen kädessä pyörittelystä irtoa. Yllättävästi puhelimen hieman erilainen, "lyhyempi" koko tuntuu varsin mukavalta - puhelin on jonkin verran "lyhyempi" kuin useimmat kilpailijansa, koska näytön kuvasuhde on vain 20:9. Honor 400 tekniset tiedot Mitat:

156,5 x 74,6,1 x 7,3 mm

Paino:

184 grammaa

Näyttö:

6,55 tuumaa; 1264x2736; AMOLED; 120 Hz

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Muisti:

Suomessa myytävät malli: 8 gigatavua käyttömuistia ja 512 gigatavua tallennustilaa.

Takakamerat:

200 megapikselin pääkamera (f/1,9; OIS)

12 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2,2)

50 megapikseliä

Akku:

5300 mAh

Lataus:

66 watin pikalataus

65 watin USB PD -pikalataus

Android 15

tulevat päivitykset

5G; IP65/IP66-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)

Liitännät:

USB-C, dual-SIM

Hinta:

arvosteluhetkellä: 450 euroa tarkista uusin hinta täältä Näyttö

Honor 400:ssa on 6,55 tuumainen AMOLED-näyttö, jonka virkistystaajuus mukautuu näytöllä näkyvään sisältöön 60 hertzin ja 120 hertzin väliltä. Eli aivan alas näytön virkistystaajuus ei laske, joka mahdollistaisi akun säästämisen - eli sen, minkä vuoksi vaihtuvalla virkistystaajuudella varustetut näytöt ylipäätään kehitettiin. Mutta näyttö on itse asiassa Honor 400:n ehdottomia vahvuuksia. 2736 x 1264 tarkkuudella varustettu näyttö oli ilahduttavan kirkka myös suorassa auringonpaisteessa, helteisessä Suomen heinäkuussa. Näytössä ei ole käytössä mitään erikseen mainittua, tunnettua suojalasimateriaalia.

Virkistystaajuuden osalta valittavissa on tavallinen, kiinteä 60 hertsin tila, dynaamisesti 60 ja 120 hertsin välillä vaihtuva tila sekä kiinteä 120 hertsin tila. Pelaajia ilahduttaa etenkin se, että kiinteä 120 hertzin tila tekee sen, mitä lupaakin, eli näytön virkistystaajuus vaikuttaisi pysyvän lukittuna 120 hertsiin käytännössä kaikkien pelien kanssa. Näytön väritoisto on parempaa tasoa ja mielestäni kuvat ja videot toistuivat hyvin pitkälti oikealla tavalla Honorin näytöllä. Vaikka näyttö ei olekaan kauhean fiksusti dynaamista virkistystaajuutta vaihteleva, on se kaikin puolin varsin mainio tapaus omassa hintaluokassaan.

Oikeastaan ainoa ärsyttävä piirre näytössä liittyy näyttöön integroituun sormenjälkilukijan ja nimenomaan sen sijoitteluun. Sormenjälkilukija on sijoitettu hyvin lähelle näytön alareunaa, joka on mielestäni käytön kannalta äärimmäisen hankala sijoittelu. Kamerat Honor 400:n kameravalikoima sisältää kaksi takakameraa: Samsungin ISOCELL HP3 -sensoriin pohjautuvan 200 megapikselin, optisella kuvanvakaimella varustetun pääkameran sekä 12 megapikselin ultralaajakulmakameran. Telekameraa ei Honorista löydy, vaikka edeltäjämallista, Honor 200:sta sellainen löytyikin.

Pääkameran kuvat otetaan normaalisti 12,5 megapikselin tarkkuudella, jolloin kamera yhdistelee isommasta pikselitarkkuudesta hieman maltillisemman kuvan. Kameran voi toki pakottaa myös ottamaan 200 megapikselin kuviakin, mutta niiden laatu ei ainakaan parin kokeilumme perusteella ole käytännössä yhtään parempi kuin 12,5 megapikselin kuvien. Täsmälleen samaa toimintamekanismia käyttävät käytännössä kaikki muutkin modernit, paremman tasoiset takakamerat. Pääkameran ottamien kuvien laatu oli mielestäni erittäin hyvää, joskin värien luonnollisuudesta on hieman karsittu ja sen sijaan otetut kuvat on väännetty hieman "eloisan" värimaailman suuntaan ohjelmallisesti. Lopputulos on kuitenkin erittäin hyvä ja silmää miellyttävä. Yksityiskohdat tallentuvat kuviin hyvällä tasolla ja joskus Honorin kameroissa ollut eräänlainen yksityiskohtien pehmentyminen on saatu pysymään pois varsin ansiokkaasti. Myös heikommassa valaistuksessa pääkameran ottamat kuvat ovat ehdottomasti parempaa tasoa omassa hintaluokassaan. Kuviin ei synny kohinaa ja yksityiskohdat säilyvät mukavasti mukana myös heikossa valossa. Laajakulmakamerakin oli kohtuullisen pätevä tapaus, sillä hyvässä valaistuksessa myös sen laatu oli varsin mukiinmenevää. Heikommassa valaistuksessa laajakulmakamera alkoi hieman yskimään ja kuviin syntyi kohinaa ja yksityiskohdat alkoivat puuroutumaan ikävästi. Tämä toisaalta vastaa keskihintaisten puhelinten hyvin, hyvin tyypillistä tilannetta - laajakulmakamera on lähes järkiään noin 400-600 euroa maksavien kännyköiden pieni kompastuskivi. Kaiken kaikkiaan Honor 400:n ottamat kuvat olivat mielestäni oikein hyviä ja kameroiden laatuun Honor ei missään nimessä kaadu.

Kamerasovellus on kaikin puolin selkeä ja hyvin tavallinen kännykän kamerasovellus - kaikki valikot ja toiminnot olivat loogisissa paikoissa ja mitään oppimiskäyrää ei sovelluksen käytössä ollut. Videokuvaus onnistuu molemmilla takakameroilla ja myös 50 megapikselin etukameralla 4K-tarkkuudella, 30 fps kuvanopeudella. Esimerkkikuvia Alla on ensin muutama kuvasarja, jotka on otettu kameran omalla sovelluksella, asetuksiin mitenkään koskematta. Kuvasarjan ensimmäinen kuva on aina ultralaajakulmakameralla otettu, toinen puolestaan pääkameralla otettu ja kolmas on pääkameran "häviöttömällä" 2x -zoomilla otettu kuva. Kuvia klikkaamalla aukeaa esiin kuvan alkuperäinen versio. Huomaathan, että alkuperäiset kuvat ovat hyvin suuria tiedostokooltaan.

Alla olevat kaksi erillistä kuvaa on molemmat otettu pääkameralla. Alinna oleva kuvapari pörriäisestä on otettu ensin pääkameran peruasetuksilla ja sitten pääkameran digitaalisella zoomilla.

Suorituskyky Suomessa Honor 400:sta myydään vain yhdellä muistikonfiguraatiolla, testissämmekin olleella mallilla, josta löytyy 8 gigatavua tallennustilaa ja tallennustilaa on hintaryhmässään varsin muhkeasti, puolen teratavun verran. Järjestelmäpiirinä Honorissa on Qualcommin Snapdragon 7 gen 3, joka on jo hieman ikääntynyt keskitehoinen järjestelmäpiiri. Käytännön arjessa Honor 400 oli varsin vikkelä toiminnoissaan ja tavalliseen somen selailuun ja verkkopalveluiden käyttöön puhelimen suorituskyky riittää erinomaisen hyvin. Valitettavasti verrattaessa suorituskykyä saman hintaluokan kovimpiin kilpailijoihin, kuten vaikkapa Googlen Pixel 9a:han ja OnePlus Nord 5:een, jää Honor 400 kuitenkin suorituskyvyssä selvästi jälkeen. Käytännössä tuolla hieman heikommalla suorituskyvyllä ei tässä hintaluokassa ole paljoakaan merkitystä, sillä keskihintaisia puhelimia ei ole missään nimessä tarkoitettukaan raskaimpien kännykkäpelien pyörittämiseen. Isompi kysymysmerkki Honorin suorituskyvystä kohdistuukin tuleviin vuosiin. Eli jos puhelinta aikoo pitää käytössä useamman vuoden (ks. myöhemmin päivityslupaus), saattaa vähän nuhaisempi järjestelmäpiiri muodostumaan jo ongelmaksi, kun sovellusten tehovaatimukset kasvavat vuosi vuodelta. Akkukesto ja latausnopeus Akkukestoa mitattiin perinteisellä tavalla, eli puhelin otettiin käyttöpuhelimeksi testin ajaksi ja sen näyttö asetettiin manuaaliasetuksista kirkkaimmalle tasolle, mille se taipui. Ainoastaan yöllä kirkkautta laskettiin silmäystävällisemmälle tasolle. Honor 400 tuntuu kärsivän monen muunkin kännykän tavoin siitä, että sen näyttö kirkkaimmalla tasolla alkaa puremaan akkukestoon erittäin pahasti. Erittäin rankalla ruutuajalla (5-7h / päivä) Honorin akku alkoi olemaan lähes lopussa jo ennen iltatoimia. Akku olisi ehkä nippanappa kestänyt sänkyyn menemiseen saakka, mutta ei välttämättä siihenkään saakka. Jos puhelinta käyttää hieman maltillisemmin ja ottaa käyttöön automaattisesti säätyvän näytön kirkkauden, akku kuitenkin kestää takuuvarmasti koko vuorokauden ajaksi, mutta ei mielestäni enää toista päivää. Honorin akkukesto olikin tämän hintaluokan puhelimeksi pieni pettymys, verrattuna kilpailijoihinsa.

Lataus tapahtuu 66 watin nopeudella, jolloin 5330 mAh akku latautuu tyhjästä täyteen 40 minuutissa. Laturia ei toimiteta puhelimen mukana, mutta puhelin tukee standardia USB PD -lataustakin 65 watin nopeudella. Eli käytännössä lähes minkä tahansa kolmannen osapuolenkin valmistamat USB PD -pikalaturit toimivat Honorin kanssa ripeällä tahdilla. Honorin Android ja päivityslupaus Honor 400 toimitetaan valmiiksi esiasennetulla Android 15 -käyttöjärjestelmällä, joka Honorin maailmassa kantaa nimeä MagicOS 9. Honorin oma näkemys Androidista on muuttunut merkittävästi modernimpaan suuntaan sitten edellisten Honor-kokeilujeni ja nyt yhtiön Android onkin jo mielestäni oikein mukava käytettävä. Esiasennettua tauhkaa puhelimen mukana tulee suhteellisen paljon, mm. Temu. Onneksi Honor on kuitenkin mahdollistanut sen, että kaikki esiasennetut kolmansien osapuolten sovellukset voi poistaa puhelimesta pysyvästi.

Firman omia räätälöintejä MagicOS:ssä on paljon, mutta kokonaisuus on silti varsin looginen ja selkeä. Tekoälyä on tietysti tungettu mukaan kohtuullinen määrä,kuten kaikilla muillakin valmistajilla viime vuosina. Tekoälytarjonnan perustana on Googlen Gemini sekä Googlen Circle to search -toiminto, mutta Honorin omaa tuotantoa ovat erilaiset kuvien muokkaukseen tarkoitetut työkalut. Valtaosaa kuvien muokkauksen työkaluista ei tullut juurikaan käytettyä, kun iso osa vastaavista toiminnoista löytyy suoraan myös Google Kuvista. Hieman torsoiksi suomalaisten näkökulmasta puolestaan jäävät puhetta tekstiksi muuttava työkalu ja kääntäjä, jotka eivät ainakaan vielä elokuussa 2025 tukeneet suomea lainkaan.

Honorin Androidin ainoa merkittävä ongelma löytyy sen konepellin alta, sillä yhtiön MagicOS "tappaa" taustalla pyörivien sovellusten taustaprosesseja tehokkaammin kuin oikeastaan minkään muun suuren Android-valmistajan käyttöjärjestelmäversio. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa sovellusten ilmoituksista saattaa jäädä saapumatta kokonaan tai sovellus, jonka pitäisi taustalla tehdä jotain, onkin pysäytetty, kun käyttäjä on hypännyt toiseen sovellukseen. Asiaa voi yrittää korjata säätämällä sovelluskohtaisia virransäästön asetuksia, mutta edes niiden säätäminen ei tuntunut auttavan aivan kaikkiin tapauksiin. Honor 400:n isoin kehitysloikka on tapahtunut Androidin päivityslupauksessa, sillä aiemmin varsin heikosta päivityslupauksestaan tunnettu yhtiö lupaa Honor 400:lle nyt hurjan kuuden vuoden Android-päivityslupauksen, eli puhelin tulee saamaan vielä Android 21 -päivityksen sekä tietoturvapäivityksiä aina vuoteen 2031 saakka. Yhteenveto Honor 400 on varsin onnistunut isku rankasti kilpailtuun keskihintaisten kännyköiden kategoriaan. Etenkin arvosteluhetkellämme (elokuu 2025), kun puhelimen hinta on asettunut noin 450 euron tienoille, Honor 400 alkaa olemaan varsin kilpailukykyinen paketti. Honorin reippaasti parantunut Android-päivityslupaus on ilahduttava uudistus puhelimessa - etenkin, kun Honor on ollut varsin hidas päivitystensä osalta viime vuosina. Honor 400:n näyttö on erittäin hyvä ja pääkamera on omassa hintaluokassaan mainio sekin. Puhelimen pahin ongelma on sen keskivertoa heikompi akkukesto, joka aiheuttaa ongelmia etenkin hurjia ruutuaikoja puhelimellaan viettäville. Lisäksi hieman nuhainen järjestelmäpiiri on pieni pettymys. Mutta kokonaisuus jää kuitenkin selkeästi positiivisen puolelle. Aivan tämän hetken hinnalla en Honoria ihan vilpittömästi nostaisi ostosuositukseksi, sillä 400-500 euron hintahaarukassa on tarjolla erittäin kovia vaihtoehtojakin. Mutta jos Honor 400:n hinta laskee vielä vuoden 2025 aikana tai vuoden 2026 alkupuolella alle 400 euron, se on silloin mielestäni erittäin hyvä ostos. Nykyiselläkin hinnalla puhelin on mainio paketti ja etenkin heille, jotka ovat vaihtamassa aiemmasta Honorista uuteen ja haluavat pysyä Honorin käyttäjinä, Honor 400 on erittäin hyvä vaihtoehto.

Vaihtoehdot Kenties selkein verrokki Honor 400:lle on arvostelussammekin piipahtanut OnePlus Nord 5, joka julkaistiin kesällä 2025. Puhelimet ovat spekseiltään hyvin pitkälti identtisiä, mutta erojakin löytyy. Honor 400 on selkeästi pienempi kuin OnePlus Nord 5 - se painaa vähemmän, sen näyttö on pienempi ja sen fyysiset mitat ovat muutenkin sirommat, vaikkei se mikään erityisen pieni puhelin olekaan. Honor tarjoaa myös kahden suuren Android-version verran parempaa päivityslupausta kuin OnePlus. OnePlus puolestaan päihittää Honorin latausnopeudessa, suorituskyvyssä ja mielestäni useimmissa tilanteissa myös pääkameran kuvien laadussa. Samsungin universumista Honorin kanssa kovin kilpailija on ehdottomasti Samsung Galaxy A56, joka päihittää Honorin päivityslupauksellaan ja pääkameran laadussa - lisäksi se maksaa tällä hetkellä noin 100 euroa vähemmän kuin Honor. Honor puolestaan tarjoaa selkeästi nopeampaa latausnopeutta ja pienemmät puhelimen ulkomitat kuin Samsung. Vertailua täällä: Samsung Galaxy A56 vs Honor 400. Lisäksi Googlen oma Pixel 9a on mielenkiintoinen verrokki, vaikka se teknisiltä ominaisuuksiltaan eroaakin paperilla merkittävästi Honorista. Pixel tarjoaa Honoriakin pidemmän päivitystuen, Googlen oman näkemyksen Androidista, tehokkaamman järjestelmäpiirin sekä paremman akkukeston. Honor päihittää Pixelin kuitenkin latausnopeudellaan ja näytön kirkkaudellaan. Vertailua tarkemmin täällä: Google Pixel 9a vs Honor 400. Plussat Erittäin hyvä Android-päivityslupaus

Mainio pääkamera

Kirkas ja hyvä näyttö

Nopea pikalataus Miinukset Suorituskyky ei ole aivan kilpailukykyinen verrokkeihin nähden

MagicOS sulkee taustaprosesseja todella agressiivisesti

Keskivertoa heikompi akkukesto