Gigantti haluaa ravistella markkinaa Giga Mobiili -mobiilioperaattoripalveluilla

Tämän vuoden toukokuussa kävi ilmi, ettälähtee mobiiliopeaattoriksi ja tätä varten Gigantti perusti tammikuussa tytäryhtiön Giga Mobiili Oy:n Giga Mobiili Oy toimii virtuaalimobiilioperaattorina ja on siis kodinelektroniikkaketju Gigantin omistama yritys. Giga Mobiilin toiminnasta on nyt annettu esimakua, mutta tarkempi kuvaus tulevasta lanseerauksesta on luvassa lähiviikkojen aikana.

"Paluu telco-alalle tuntui hyvältä ja kotoisalta. Ensimmäinen kolmeviikkoinen Giga Mobiilin toimitusjohtajana on vain lisännyt intoa uuden mobiilioperaattoripalvelun tuomisesta suomalaisille. Markkinaan ei ole tullut toimijoita useampaan vuoteen ja näemme, että uudelle vaihtoehdolle on tilaa. Monille suomalaiselle on kertynyt monimutkaisia liittymäpalveluja, joita on hyödyllistä yksinkertaistaa. Eri toimijoiden kilpailu tekee aina hyvää myös kuluttajahinnoille. Vaikka haluamme rakentaa palveluitamme pitkäjänteisesti, nyt on oikea aika ravistella positiivisesti markkinaa", Niemelä kertoo.

Giga Mobiilin toimitusjohtajana toimii, joka aloitti roolissa 11.8.2025. Niemelällä on yli 20 vuoden kokemus kuluttajaliiketoiminnasta, niin tele- kuin energia-alalla. Hän on ollut kehittämässä ja lanseeraamassa uusia tuotteita Suomessa ja Pohjoismaissa, vastannut tuotekehityksestä ja hinnoittelusta, sekä kasvattanut liiketoimintaa myös B2B-sektorilla. Giga Mobiilin johtoon Niemelä siirtyi Vattenfallilta, jossa hän vastasi tuotehallinnasta ja sähkön hintasuojauksista Pohjoismaissa.Niemelän mukaan Giga Mobiili pyrkii ravistelemaan markkinaa positiivisesti. Tavoitteena on liittymäpalveluiden hankkimisesta helppoa, selkeää ja reilua.





Giga Mobiilin vastuutiimissä ovat kesän myötä aloittaneet toimitusjohtaja Antti Niemelän ohella kaupallinen päällikkö Jyri Helistö ja tekninen päällikkö Teemu Räsänen. Giga Mobiili tulee kertomaan tulevasta lanseerauksestaan lisää lähiviikkoina.







Gigantti ei kuitenkaan ole ainoa uusi toimija vaan kuukausi sitten Oomi kertoi perustaneensa Oomi Mobiilin. Oomi tuo puhelinliittymät tarjolle yhdessä sähkösopimusten kanssa, ja liittymät tulevat saataville vielä tämän vuoden aikana.