Suosittuihin lasten kellopuhelimiin uutta potkua: ZTE K2 Pro myyntiin Suomessa

Lasten kellopuhelimet ovat kovassa suosiossa Suomessa. Suosio on räjähtänyt parin vuoden aikana , ja esimerkiksi elokuussa kellopuhelinten myynti kävi kuumana koulun alkamisen alla Xploran kellopuhelimet ovat Suomessa suosituimpia, mutta takana tulee

"Lasten kellopuhelimista on tullut hetkessä hittituotteita ja ensimmäinen kellomme on menestynyt Suomessa erinomaisesti", kommentoi ZTE:n Suomen ja Baltian maajohtaja Jussi Luoto.

ZTE:ltä on ollut tarjolla ZTE K1 Pro, joka saa nyt seuraajan K2 Pron muodossa.





ZTE K2 Pro on aiempaa mallia pienempi kooltaan ja entistä helpompi käyttää.



Rannekkeen voi vaihtaa helposti, ja kellon voi lisävarusteiden avulla ripustaa kaulaan tai kiinnittää vaikkapa reppuun.



ZTE:n mukaan kakkosmallissa on entistä tarkempi seuranta sijainnille, monipuoliset turva- ja riskialueiden määrittelyt sekä yhdellä painalluksella toimiva SOS-hälytys. Vanhemmat voivat myös itse päättää, kuka kelloon saa soittaa ja minne sillä voi soittaa.



Vanhemmat voivat asettaa tehtäviä ja muistutuksia kelloon, joka sitten ilmoittaa lapselle tulevista tärkeistä tapahtumista ja tehtävistä, kuten harrastuksista ja läksyistä.







Kello on saanut IP68-luokituksen, ja kellon akku riittää jopa useiksi päiviksi yhdellä latauksella. Kellopuhelin toimii tavallisella SIM-kortilla ilman erillisiä lisätilauksia. Videopuheluita ajatellen kellossa on 5 megapikselin kamera.



ZTE K2 Pro tulee ensimmäisenä maailmassa myyntiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 10. lokakuuta mustana, sinisenä ja vaaleanpunaisena 169 euron kuluttajahintaan. Suojakotelo kaulanauhalla, näyttösuoja, vaihtoranneke ja latauskaapeli tulevat saataville loppuvuoden kuluessa 19, 15, 19 ja 19 euron kuluttajahintoihin.