Janne Yli-Korhonen

Eri iPhone-mallit valtasivat syyskuun myyntilistat
Kuun vaihtumisen myötä operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat julkaisseet tilastot syyskuun myydyimmistä puhelimista sekä älykelloista.

Apple julkisti iPhone 17 -mallit sekä ohuen iPhone Airin syyskuun alussa, ja kyseiset laitteet nousivat Suomessa heti suosioon.



Esimerkiksi DNA:lla vaihtoehdoista monipuolisin eli iPhone 17 Pro Max nousi kuluttajien kohdalla heti ykköseksi. Myös muut uudet mallit kiinnostivat, sillä esimerkiksi Elisan yritysasiakkaiden listalla iPhone 17 Pro nousi toiseksi. Myös tavallinen iPhone 17 kiinnosti kuluttajia, mutta ohut Air ei yltänyt yhdellekään listalle.

Myös muut iPhone-mallit kiinnostivat, ja mahdollisesti kuluttajat odottivat uusien mallien tullessa myyntiin vanhojen alennettuja hintoja.

Esimerkiksi DNA:n kuluttajien listalla neljän kärjessä on iPhone 17 Pron ja Pro Maxin lisäksi myös iPhone 15 ja iPhone 16 Pro. Vastaavasti Elisan yritysasiakkaiden listan kärjessä on peräti viisi iPhone-mallia.

Toisaalta operaattoreiden ja jälleenmyyjien väliltä löytyy merkittävää eroa.

Telialla kuluttajien kärkikaksikko muodostuu Samsungin Galaxy A26 5G- ja Galaxy A56 5G-malleista. Yritysasiakkaiden puolella puolestaan kärjessä on neljä eri Samsung-mallia.



Myydyistä laitteista esille nousevat myös OnePlussan Nord CE 4 Lite, Nord CE 5 ja OnePlus 13.

Kellojen osalta myös Applen uudet Series 11 -vaihtoehdot kiinnostivat sekä eri lasten kellopuhelimet.

DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat syyskuussa 2025

  1. iPhone 17 Pro Max 5G
  2. iPhone 15 5G
  3. iPhone 16 Pro 5G
  4. iPhone 17 Pro 5G
  5. OnePlus Nord CE4 Lite 5G
  6. Samsung Galaxy A56 5G
  7. OnePlus Nord CE5 5G
  8. Samsung Galaxy A26 5G
  9. iPhone 16 5G
  10. Samsung Galaxy A16 5G
  11. iPhone 16 Pro Max 5G
  12. Samsung Galaxy A36 5G
  13. Samsung Galaxy A16
  14. iPhone 17 5G
  15. iPhone 16e 5G


DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat syyskuussa 2025

  1. Apple iPhone 16 Pro 5G
  2. Samsung Galaxy A16 5G
  3. Samsung Galaxy A26 5G
  4. Apple iPhone 17 Pro 5G
  5. Apple iPhone 15 5G
  6. Samsung Galaxy A56 5G
  7. OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
  8. Apple iPhone 16e 5G
  9. Apple iPhone 16 Pro Max 5G
  10. Apple iPhone 16 5G
  11. OnePlus 13 5G
  12. Samsung Galaxy A36 5G
  13. Samsung Galaxy S24 5G
  14. Samsung Galaxy S25 5G
  15. Samsung Galaxy S25 Ultra 5G




Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille syyskuussa 2025

  1. OnePlus Nord CE5 5G
  2. Samsung Galaxy A26 5G
  3. Apple iPhone 16e 5G
  4. Apple iPhone 16 5G
  5. Samsung Galaxy A56 5G
  6. Apple iPhone 17 Pro 5G
  7. OnePlus Nord CE4 Lite 5G
  8. Apple iPhone 17 Pro Max 5G
  9. Samsung Galaxy A16 5G 128GB
  10. Apple iPhone 16 Pro 5G
  11. Honor 400 Lite 5G
  12. OnePlus Nord 5 5G
  13. Apple iPhone 15 5G
  14. Honor 200 Lite 5G
  15. OnePlus 13 5G


Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille syyskuussa 2025

  1. Apple iPhone 15 5G
  2. Apple iPhone 17 Pro 5G
  3. Apple iPhone 16 5G
  4. Apple iPhone 16e 5G
  5. Apple iPhone 17 Pro Max 5G
  6. Samsung Galaxy S24 5G
  7. OnePlus 13 5G
  8. Samsung Galaxy S25 5G
  9. Samsung Galaxy A56 5G
  10. Apple iPhone 16 Pro 5G
  11. Samsung Galaxy XCover 7 5G Enterprise Edition
  12. Samsung Galaxy A16 4G
  13. Apple iPhone 16 Pro Max 5G
  14. Apple iPhone 17 5G
  15. Samsung Galaxy A26 5G


Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille syyskuussa 2025

  1. Samsung Galaxy A26 5G
  2. Samsung Galaxy A56 5G
  3. Apple iPhone 16 5G
  4. Apple iPhone 17 Pro
  5. Motorola E14 4G
  6. Samsung Galaxy A36 5G
  7. OnePlus OnePlus Nord CE5
  8. Apple iPhone 15 5G
  9. Apple iPhone 17
  10. Apple iPhone 17 Pro Max


Telian myydyimmät puhelimet yrityksille syyskuussa 2025

  1. Samsung Galaxy A36 5G
  2. Samsung Galaxy A56 5G
  3. Samsung Galaxy A16 5G
  4. Samsung Galaxy Xcover7 5G
  5. Apple iPhone 17 Pro 5G
  6. Apple iPhone 16 5G
  7. Apple iPhone 15 5G
  8. Samsung Galaxy A17 5G
  9. HMD Fusion 5G
  10. Samsung Galaxy S25 5G




Gigantin myydyimmät puhelimet syyskuussa 2025

  1. Samsung Galaxy A16 LTE
  2. Apple iPhone 15
  3. Samsung Galaxy A26 5G
  4. OnePlus Nord CE 4 Lite
  5. Apple iPhone 17 Pro
  6. Samsung Galaxy A56 5G
  7. Motorola E14
  8. Apple iPhone 17 Pro Max
  9. Samsung Galaxy S24 5G
  10. OnePlus Nord CE5


Veikon Koneen myydyimmät puhelimet syyskuussa 2025

  1. Apple iPhone 16 Pro Max
  2. Samsung Galaxy A56
  3. Apple iPhone 17 Pro
  4. Samsung Galaxy A26
  5. Samsung Galaxy A16 LTE
  6. Apple iPhone 16 Pro
  7. Apple iPhone 17 Pro Max
  8. Samsung Galaxy A36
  9. Apple iPhone 16e
  10. Honor 400 Lite


DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet syyskuussa 2025

  1. Xplora XGO2 -lasten kellopuhelin
  2. Apple Watch Series 11
  3. Apple Watch Series 10 GPS
  4. Xplora XGO3 -lasten kellopuhelin
  5. OnePlus Watch 3
  6. Apple Watch SE GPS 2024
  7. Samsung Galaxy Watch8 eSim
  8. Apple Watch SE 3
  9. Apple Watch Ultra 3
  10. Samsung Galaxy Watch8 BT
  11. Xplora X6 PLAY - lasten kellopuhelin
  12. Garmin Venu 3
  13. OnePlus Watch 2R
  14. Samsung Galaxy Watch7
  15. ZTE K1 Pro -lasten kellopuhelin




Elisan myydyimmät älykellot ja muut puettavat laitteet syyskuussa 2025

  1. OnePlus Watch 3
  2. ZTE K1 Pro Kellopuhelin
  3. Xplora XGO 2 Kellopuhelin
  4. Apple Watch S11
  5. Apple Watch S10
  6. Apple Watch SE 2
  7. Polar Ignite 2
  8. Huawei Watch GT 6 Pro
  9. Xplora XGO 3 2nd Gen Kellopuhelin
  10. Apple Watch SE 3
  11. Huawei Watch Fit 3
  12. Huawei Watch GT 5
  13. Samsung Galaxy Watch8
  14. Samsung Galaxy Fit3
  15. Huawei Watch GT 6


Telian myydyimmät älykellot syyskuussa 2025

  1. Apple Watch SE GPS
  2. Apple Watch Series 10 GPS
  3. Apple Watch Series 11 GPS
  4. Xplora XGO3 2nd Gen 4G
  5. Apple Watch ULTRA 3 GPS+Cellular
  6. Apple Watch SE 3 GPS
  7. XPLORA XGO2 4G
  8. ZTE K1 PRO 4G
  9. Garmin Fenix 7
  10. Garmin Vivoactive 5


