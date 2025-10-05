Eri iPhone-mallit valtasivat syyskuun myyntilistat

Apple julkisti iPhone 17 -mallit sekä ohuen iPhone Airin syyskuun alussa, ja kyseiset laitteet nousivat Suomessa heti suosioon.
Esimerkiksi DNA:lla vaihtoehdoista monipuolisin eli iPhone 17 Pro Max nousi kuluttajien kohdalla heti ykköseksi. Myös muut uudet mallit kiinnostivat, sillä esimerkiksi Elisan yritysasiakkaiden listalla iPhone 17 Pro nousi toiseksi. Myös tavallinen iPhone 17 kiinnosti kuluttajia, mutta ohut Air ei yltänyt yhdellekään listalle.
Myös muut iPhone-mallit kiinnostivat, ja mahdollisesti kuluttajat odottivat uusien mallien tullessa myyntiin vanhojen alennettuja hintoja.
Esimerkiksi DNA:n kuluttajien listalla neljän kärjessä on iPhone 17 Pron ja Pro Maxin lisäksi myös iPhone 15 ja iPhone 16 Pro. Vastaavasti Elisan yritysasiakkaiden listan kärjessä on peräti viisi iPhone-mallia.
Toisaalta operaattoreiden ja jälleenmyyjien väliltä löytyy merkittävää eroa.
Telialla kuluttajien kärkikaksikko muodostuu Samsungin Galaxy A26 5G- ja Galaxy A56 5G-malleista. Yritysasiakkaiden puolella puolestaan kärjessä on neljä eri Samsung-mallia.
Myydyistä laitteista esille nousevat myös OnePlussan Nord CE 4 Lite, Nord CE 5 ja OnePlus 13.
Kellojen osalta myös Applen uudet Series 11 -vaihtoehdot kiinnostivat sekä eri lasten kellopuhelimet.
DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat syyskuussa 2025
- iPhone 17 Pro Max 5G
- iPhone 15 5G
- iPhone 16 Pro 5G
- iPhone 17 Pro 5G
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- OnePlus Nord CE5 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- iPhone 16 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A16
- iPhone 17 5G
- iPhone 16e 5G
DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat syyskuussa 2025
- Apple iPhone 16 Pro 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G
- Apple iPhone 16 5G
- OnePlus 13 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille syyskuussa 2025
- OnePlus Nord CE5 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB
- Apple iPhone 16 Pro 5G
- Honor 400 Lite 5G
- OnePlus Nord 5 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Honor 200 Lite 5G
- OnePlus 13 5G
Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille syyskuussa 2025
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- OnePlus 13 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 16 Pro 5G
- Samsung Galaxy XCover 7 5G Enterprise Edition
- Samsung Galaxy A16 4G
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille syyskuussa 2025
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 17 Pro
- Motorola E14 4G
- Samsung Galaxy A36 5G
- OnePlus OnePlus Nord CE5
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 17 Pro Max
Telian myydyimmät puhelimet yrityksille syyskuussa 2025
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy Xcover7 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- HMD Fusion 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
Gigantin myydyimmät puhelimet syyskuussa 2025
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Apple iPhone 15
- Samsung Galaxy A26 5G
- OnePlus Nord CE 4 Lite
- Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy A56 5G
- Motorola E14
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Samsung Galaxy S24 5G
- OnePlus Nord CE5
Veikon Koneen myydyimmät puhelimet syyskuussa 2025
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Samsung Galaxy A56
- Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Samsung Galaxy A36
- Apple iPhone 16e
- Honor 400 Lite
DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet syyskuussa 2025
- Xplora XGO2 -lasten kellopuhelin
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Series 10 GPS
- Xplora XGO3 -lasten kellopuhelin
- OnePlus Watch 3
- Apple Watch SE GPS 2024
- Samsung Galaxy Watch8 eSim
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Ultra 3
- Samsung Galaxy Watch8 BT
- Xplora X6 PLAY - lasten kellopuhelin
- Garmin Venu 3
- OnePlus Watch 2R
- Samsung Galaxy Watch7
- ZTE K1 Pro -lasten kellopuhelin
Elisan myydyimmät älykellot ja muut puettavat laitteet syyskuussa 2025
- OnePlus Watch 3
- ZTE K1 Pro Kellopuhelin
- Xplora XGO 2 Kellopuhelin
- Apple Watch S11
- Apple Watch S10
- Apple Watch SE 2
- Polar Ignite 2
- Huawei Watch GT 6 Pro
- Xplora XGO 3 2nd Gen Kellopuhelin
- Apple Watch SE 3
- Huawei Watch Fit 3
- Huawei Watch GT 5
- Samsung Galaxy Watch8
- Samsung Galaxy Fit3
- Huawei Watch GT 6
Telian myydyimmät älykellot syyskuussa 2025
- Apple Watch SE GPS
- Apple Watch Series 10 GPS
- Apple Watch Series 11 GPS
- Xplora XGO3 2nd Gen 4G
- Apple Watch ULTRA 3 GPS+Cellular
- Apple Watch SE 3 GPS
- XPLORA XGO2 4G
- ZTE K1 PRO 4G
- Garmin Fenix 7
- Garmin Vivoactive 5
