Pokemon Go muuttuu huomenna merkittävästi - uudet tasot aina tasoon 80 saakka, kannustin kävellä joka päivä, ..

Mutta kaikkein kovimmille pokemon-kouluttajille pelissä on ollut yksi merkittävä ongelma: sen pelaajatasot eli levelit ovat loppuneet helposti "kesken", kun osa pelaajista on onnistunut saavuttamaan korkeimman mahdollisen tason jo varsin nopeastikin.
Alun perin pelissä oli mahdollista nousta korkeintaan tasolle 40, mutta peliä kehittänyt Niantic toi peliin mukaan tasot 41 - 50 marraskuussa 2020.
Nyt on käymässä samankaltainen uudistus, kun peliin tuodaan uudet tasot alkaen tasosta 51 ja päätyen aina tasolle 80 saakka.
Näin tasot muuttuvatAiemmin tasojen 41-50 tasonostot vaativat pelkkien pisteiden lisäksi myös erilaisten tehtävien ja saavutusten suorittamista, eli pelkällä pisteiden keräilyn optimoinnilla tasoja ei pystynyt nousemaan.
Nyt aiemmat tasokohtaiset tehtävärajat poistetaan ja pelaajat nousevat tasolta toiselle aina tasolle 70 asti. Tasolle 71 ja siitä eteenpäin tehdyt tasonostot vaativat kuitenkin pisteiden lisäksi myös tehtävien suorittamisia.
Samalla myös tasojen vaatimat pisterajat muuttuvat. Eli 15.10.2025 osa käyttäjistä, jotka ovat vaikkapa jumittaneet tasolle 46, keräten kuitenkin pisteet kasaan, mutta osa tasonousun vaatimista tehtävistä on ollut suorittamatta, nousevat automaattisesti uudelle tasolle.
- taso 10: 48 000 XP
- taso 20: 258 000 XP
- taso 30: 1 083 000 XP
- taso 40: 3 953 000 XP
- taso 50: 12 753 000 XP
- taso 60: 34 353 000 XP
- taso 70: 85 853 000 XP
- taso 80: 203 353 000 XP
Uudet erilliset tasovaatimukset tasoille 71 - 80 ovat seuraavanlaiset:
Taso 71
- 15 platinamitalia
- Power-uppaa myyttistä tai legendaarista pokemonia 20 kertaa
- Heitä 999 nice-tasoista heittoa
- Nappaa 100 pokemonia yhden päivän aikana
Taso 72
- 20 platinamitalia
- Seuraa reittiä (route) seitsemänä peräkkäisenä päivänä
- Tee 200 supertehokasta charged -iskua taisteluissa
- Kerää miljoona stardustia
Taso 73
- 25 platinamitalia
- Puhdista 100 shadow-pokemonia
- Power-uppaa 3 pokemonia niiden maksimitasolle
- Voita 30 raid-taistelua
Taso 74
- 30 platinamitalia
- paranna dynamax-pokemonin max move -iskua 20 kertaa
- Kävele 200 kilometriä
- Suorita 250 tehtävää (field research task)
Taso 75
- 35 platinamitalia
- Heitä 999 great-tasoista heittoa
- "Kypsytä" 75 munaa
- Lähetä 500 lahjaa kavereille
Taso 76
- 38 platinamitalia
- Päihitä 100 Team Go Rocketin gruntteja
- Kävele 300 kilometriä
- Nappaa 200 pokemonia yhden päivän aikana
Taso 77
- 41 platinamitalia
- Voita 100 Max-taistelua
- Power-uppaa 7 pokemonia niiden korkeimmalle CP-tasolleen
- Vaihda kavereidesi kanssa 10 pokemonia, jotka on napattu vähintään 300 kilometrin päässä toisistaan
Taso 78
- 44 platinamitalia
- Kerää kävelykaverisi (buddy) kanssa 400 sydäntä
- Kävele 400 kilometriä
Taso 79
- 47 platinamitalia
- Päihitä Team Go Rocketin leader 30 kertaa
- Kerää 50 lucky-pokemonia vaihtamalla pokemoneja kavereidesi kanssa
- Kypsytä 100 munaa
Taso 80
- 50 platinamitalia
- Voita 80 taistelua muita pelaajia vastaan Go Battle -liigassa
- Heitä 999 täydellistä heittoa
- Voita 80 raid-taistelua
Jotain Pokemon Go'n kulttuurisesta merkityksestä kertoo sekin, että pelistä väiteltiin tohtoriksi vuoden 2025 alussa - ja nimenomaan Suomessa.
