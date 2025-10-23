Apple hyökkää EU:ta vastaan: Vastustaa muiden valmistajien älykellojen ja kuulokkeiden saumatonta toimintaa iPhonen kanssa

Applen tähtäimessä on etenkin Euroopan Unionin Digital Markets Act -lainsäädäntö, joka on pakottanut jättiläien taipumaan jo lukuisiin myönnytyksiin tuotteidensa osalta.
Digital Markets Act (DMA) on laaja digitaalista maailmaa säätelevä lainsäädäntökokonaisuus, joka pakottaa maailman kaikkein suurimmat digitalouden yhtiöt avaamaan toimintaansa kilpailijoille - ja helpottamaan niiden kanssa kisaamista.
Apple on joutunut ottamaan DMA-lainsäädännön myötä lusikan kauniiseen käteen, sillä yhtiö on pakotettu avaamaan etenkin iPhonen suljettua ekosysteemiä Euroopassa.
Euroopassa iPhonet tukevat nyt muitakin selaimia kuin Safaria, lähimaksut onnistuvat muullakin kuin Apple Paylla - ja kolmansien osapuolten sovelluskaupat sallittiin nekin.
Mutta lisää olisi tulossa.
Bloombergin mukaan Apple vastustaa etenkin vaatimusta, että muiden kuin Applen valmistamien kuulokkeiden ja älykellojen pitäisi toimia yhtä saumattomasti iPhoneissa kuin yhtiön omienkin tuotteiden.
Apple on estänyt kilpailevilta laitevalmistajilta pääsyn kriittisiin osiin iPhonen käyttöjärjestelmää ja esimerkiksi Garminin älykellot eivät pysty lukemaan Apple Healthista tietoja parantaakseen kellon ja Garminin sovellusten terveystietojen tarkkuutta.
Samoin Apple on estänyt muiden kuulokevalmistajien kuulokkeiden pikayhdistämisen iPhonen kanssa, Applen ääniavustajaa Siriä ei voi pyytää toimimaan pelkän äänikomennon avulla muiden valmistajien kuulokkeissa, eivätkä muiden valmistajien kuulokkeet pysty myöskään vaihtamaan saumattomasti äänilähdettä iPhonesta Macciin.
Apple kieltäytyy avaamasta näitä toimintoja muiden valmistajien käyttöön ja vihjaa, että muiden valmistajien kuulokkeiden tai älykellojen saumaton yhteispeli iPhonen kanssa vaarantaisi käyttäjien yksityisyyden ja tietoturvan.
Lisäksi yhtiö vaatii, että kaikki myönnytykset joita se on joutunut tekemään iPhonen sovelluskaupan, App Storen, osalta, peruttaisiin.
Viimeinen yhtiön vaatimus koskee sitä, että iPhonejen sisäinen viestisovellus iMessage pitäisi jättää kokonaan DMA:n sääntelyn ulkopuolelle.
Applen ja Euroopan Unionin välinen oikeudenkäynti näiden vaatimusten osalta alkoi tällä viikolla Unionin yleisessä tuomioistuimessa.
Digital Markets Act on purrut myös muihin teknologiajätteihin. Esimerkiksi Microsoft on joutunut muuttamaan Windowsia avoimemmaksi lain takia.
