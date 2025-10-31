Elisa kertoo tuntemattoman numeron soittajan nimen ilman lisäsovellusta - koekäytön ajan ilmainen

on kehittänyt Kuka Soittaa -palvelun, joka kertoo ilman lisäsovellusta soittajan nimen ennen vastaamista. Mobiililiittymään lisättävä ominaisuus toimii kaikissa älypuhelimissa, myös iPhonessa, eikä sen käyttö vaadi erillistä sovellusta.

"Vastaamatta jättäminen voi johtaa siihen, että tärkeitä puheluita menee ohi. Kuka Soittaa -palvelu auttaa arvioimaan mihin puheluihin on olennaista vastata heti ja mitkä voi jättää myöhemmäksi. Tämä vähentää turhia keskeytyksiä työssä. Lähes 90 prosenttia palvelua kokeilleiden yritysasiakkaidemme työntekijöistä piti palvelua hyödyllisenä eikä siitä haluttu luopua koejakson jälkeen", kertoo Elisan yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Petteri Svensson.

Tällä toiminnolla Elisa haastaa Fonecta Callerin





Elisan yritys- ja kuluttaja-asiakkaille palvelu on saatavilla 3.11. alkaen. Elisa kehittää Kuka Soittaa -palvelua jatkuvasti, jotta soittajatiedot olisivat mahdollisimman kattavat.







Alkuun kyseessä on koeajasta ja tämä tarkoittaa toiminnon käyttämistä ilmaiseksi. Kuka soittaa -palvelu muuttuu maksulliseksi 1.4.2026 alkaen. Tämän jälkeen hinta on 2,99 €/kk.