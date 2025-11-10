Muistutus: Tarkista tarjouspuhelimen tai -tabletin päivitystuki - laki ei kiellä myymästä vanhentuneita kännyköitä

Kaupat lähestyvät alennuskampanjoita kahdella kulmalla: ensinnäkin ihan uusia tuotteita myydään ihan kohtuullisen hyvillä tarjouksilla. Mutta toinen tyypillinen tapa on se, että varastojen pohjilta myydään viime vuoden ja sitä vanhempaakin varastoa pois isoilla alennusprosenteilla.
Parhaat diilit löytyvätkin usein viime vuoden malleista, etenkin vuoden takaisista ns. huippukänneköistä on usein sulanut jopa 40% hinnasta pois alkuperäiseen hintaan nähden - ja ne ovat silti edelleen loistavia kännyköitä.
Mutta kännyköiden ja tablettien ostoon sisältyy nykyisin myös merkittävä riski, jota harvat kuluttajat ymmärtävät. Laitteiden käyttöjärjestelmätuen pituudesta on tullut erittäin merkittävä tekijä siinä, kannattaako tuotetta ostaa ollenkaan.
Perkaamme hieman sitä, mitä ostoksilla kannattaa seurata:
PuhelimetKännyköissä valmistajien päivityslupaukset vaihtelivat villisti: pienet, tuntemattomat kiinalaisvalmistajat eivät välttämättä antaneet minkäänlaista päivityslupausta puhelimilleen. Ja samaan aikaan muutama iso valmistaja tarjoaa todella pitkää päivitystukea laitteilleen. Kovinta päivityslupausta puhelimilleen tarjoavat Apple, Google ja Samsung.
Tähän tuli kuitenkin stoppi kesällä 2025.
Kesäkuusta 2025 lähtien Euroopan Unioni on vaatinut, että kaikkiin kännyköihin täytyy tarjota ohjelmistopäivityksiä vähintään viiden vuoden ajan.
Tässä on kuitenkin yksi jippo, joka kannattaa tiedostaa etenkin alennusmyyntien aikaan:
Vaatimus koskee ainoastaan kännyköitä, jotka on julkaistu 20.6.2025 jälkeen.
Eli jälleenmyyjät saavat myydä aivan vapaasti puhelimia, jotka on alunperin julkaistu vaikkapa marraskuussa 2024 ja jotka eivät saa enää päivityksiä lainkaan.
Olemme käyneet jo aiemmin läpi syvällisemmin sitä, mitä tapahtuu, jos Androidiin ei tule enää päivityksiä. Sama tilanne pätee pitkälti myös Applen iPhoneihin: sovellukset lakkaavat aikanaan toimimasta ja esimerkiksi verkkopankit eivät enää suostu päästämään sisään, jos käytössä on vanhentunut käyttöjärjestelmä.
Vinkkimme ovatkin:
- jos olet ostamassa keskihintaista (alle 400e) kännykkää, osta puhelin, joka on julkaistu heinäkuussa 2025 tai sen jälkeen (julkaisuajankohdat voit tarkistaa kännyköiden tietokannastamme)
- jos ostat vanhaa "lippulaiva"-puhelinta Applelta, Googlelta tai Samsungilta, osta korkeintaan 3-4 vuotta vanha malli
- jos välttämättä haluat ostaa vanhemman puhelimen, tarkista sen päivityslupaus esimerkiksi Android-päivitysten tietokannasta
- älä osta kännykkää Euroopan Unionin ulkopuolisista verkkokaupoista, ellet tiedä tasan tarkkaan mitä olet tekemässä - pidennetty päivitysvaatimus koskee vain EU:ssa myytyjä puhelimia
TabletitTabletit ovat mielenkiintoinen tuoteryhmä, sillä niitä oman kokemuksemme mukaan uusitaan äärimmäisen harvoin. Eli niin kauan kuin tabletti vain suinkin toimii suhteellisen sujuvasti, sitä käytetään eikä uutta osteta tilalle.
Tässä piilee tällä hetkellä kenties vaarallisin paikka, sillä tablettivalmistajat ovat olleet hyvin haluttomia siirtymään tukemaan Euroopan Unionin uutta viiden vuoden päivitysvaatimusta. Alennusmyynneissä myydäänkin nyt äärimmäisen suurella todennäköisyydellä vain tablettimalleja, jotka on julkaistu ennen lain voimaantuloa.
Tälläkin hetkellä kaupat myyvät "uutena" Android-tabletteja, jotka on julkaistu vuonna 2023 eli osa niistä ei tule välttämättä saamaan tietoturvapäivityksiä - tai mitään muitakaan päivityksiä - enää koskaan.
Jos tuotteelle ei tule enää päivityksiä, se alkaa pikkuhiljaa "happanemaan" käsiin, vaikka se sinänsä olisikin edelleen toimiva laite. Käsittelimme taannoin asiaa tarkemmin artikkelissamme, jossa selvitimme mitä tapahtuu, jos Androidin jättää päivittämättä.
Tablettien osalta valitettavasti mitään keskitettyä tarkistuspaikkaa, josta tuen pituuden voisi tarkistaa - se pitää googletella esiin itse.
Pidempää päivitystukea tablettivalmistajista tarjoavat Apple, OnePlus, Googlen Pixel-tabletti sekä Samsung. Muiden valmistajien osalta päivitystuet vaihtelevat varsin villisti, mallista riippuen. Aivan tuntemattomimpia merkkejä emme suosittelisi lainkaan.
Vinkkimme tabllettien ostoon:
- jos haluat ostaa ennen kesäkuuta 2025 julkaistun tabletin, osta vain Samsungin, Applen tai OnePlussan tabletteja
- muiden valmistajien osalta, osta vain malleja, jotka on julkaistu heinäkuussa 2025 tai sen jälkeen
Applen iPadin osalta suosittelemme tutustumaan Wikipedian käyttöjärjestelmätuen taulukkoon, josta hahmottaa hyvin sen, kauanko iPadilla on todennäköisesti tukea vielä jäljellä.
