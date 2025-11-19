Garminin kelloille iso päivitys: Terveydentilan seuranta

Kyseessä on Terveydentilan seuranta, joka on ollut osalla Garminin käyttäjistä tarjolla jo jonkin aikaa kokeiluversiona, mutta ainoastaan Garminin älypuhelinsovelluksen Connectin kautta.
Mikä terveydentilan seuranta on?
Käytännössä kyseessä on uusi näkymä, joka yhdistelee nukkumisen aikana kerättyjä tietoja yhdeksi paketiksi. Kyseisestä tietopläjäyksestä kello tekee analyysin kantajansa terveydentilasta - tai oikeastaan sen muutoksista käyttäjän tavallisiin arvoihin nähden.
Tiedot pohjautuvat unen aikaiseen sykkeeseen, sykevälivaihteluun (HRV), hengitystiheyden muutoksiin, ihon lämpötilan muutoksiin sekä pulssioksimetrin (SpO2) arvoihin. Jos jokin tai useammat lukemista poikkeavat tavanomaisesta, algoritmi osaa päätellä, onko terveydentilassa tapahtumassa muutoksia, jotka viittaavat sairastumiseen tai liian raskaaseen treenaamiseen.
Päivityksen myötä samat tiedot saa näkyviin suoraan myös kelloon, kun ne aiemmin ovat olleet vain kokeiluversiona tarjolla Connectin kautta.
Päivitys on ladattavissa välittömästi kellon asetuksista ja päivitys on saatavilla näille malleille:
- Garmin Venu X1
- Garmin Venu 4
- Garmin Forerunner 570
- Garmin Forerunner 970
- Garmin Vivoactive 6
- Garmin Fenix 8
- Garmin Fenix 8 Pro
- Garmin Quatix 8
- Garmin D2 Mach 2
