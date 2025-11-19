Garminin kelloille iso päivitys: Terveydentilan seuranta

OPAS: Näin valitset itsellesi robotti-imurinRoborockin vuoden 2025 valikoima vertailussa

Petteri Pyyny

Garminin älykelloihin on saapunut uusi, isompi päivitys, joka tuo mukanaan (ilmaisen) uuden toiminnon.

Kyseessä on Terveydentilan seuranta, joka on ollut osalla Garminin käyttäjistä tarjolla jo jonkin aikaa kokeiluversiona, mutta ainoastaan Garminin älypuhelinsovelluksen Connectin kautta.

Mikä terveydentilan seuranta on?

Käytännössä kyseessä on uusi näkymä, joka yhdistelee nukkumisen aikana kerättyjä tietoja yhdeksi paketiksi. Kyseisestä tietopläjäyksestä kello tekee analyysin kantajansa terveydentilasta - tai oikeastaan sen muutoksista käyttäjän tavallisiin arvoihin nähden.

Terveydentilan tiedot Garmin Connectissa


Tiedot pohjautuvat unen aikaiseen sykkeeseen, sykevälivaihteluun (HRV), hengitystiheyden muutoksiin, ihon lämpötilan muutoksiin sekä pulssioksimetrin (SpO2) arvoihin. Jos jokin tai useammat lukemista poikkeavat tavanomaisesta, algoritmi osaa päätellä, onko terveydentilassa tapahtumassa muutoksia, jotka viittaavat sairastumiseen tai liian raskaaseen treenaamiseen.



Päivityksen myötä samat tiedot saa näkyviin suoraan myös kelloon, kun ne aiemmin ovat olleet vain kokeiluversiona tarjolla Connectin kautta.

Päivitys on ladattavissa välittömästi kellon asetuksista ja päivitys on saatavilla näille malleille:



