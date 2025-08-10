Arvostelussa Garminin juoksijoille tarkoitettu keskihintainen uutuus Forerunner 570 - liian pieni uudistus hintaansa nähden

Garmin Forerunner 570 arvostelu - Liian vähän, liian kova hintalappu

Urheilukelloistaan tunnetun Garminin kellovalikoima on aina ollut varsin laaja - ja lievästi sanoen hieman sekava. Keväällä 2025 yhtiö uudisti isolla kädellä osaa mallistostaan - ja samalla aiheutti kenties hieman lisää pään raapimista potentiaalisille ostajilleen. Saimme testiin toukokuussa 2025 julkaistun Garmin Forerunner 570 -älykellon, joka asettuu yhtiön juoksijoille tarkoitetun malliston keskimmäiseen koloon. Kello on suora seuraaja edeltäjälleen, arvostelussammekin aikanaan menestyneelle Garmin Forerunner 265:lle. Eli käytännössä uutuuden myötä Garmin päätti lakkauttaa vanhan Forerunner 200 -sarjansa ja korvasi sen Forerunner 500 -sarjalla. Tavallaan päätös oli looginen, sillä uudistuksen jälkeen yhtiön juoksijoille tarkoitettuun Forerunner -sarjaan kuuluu nyt 100-, 500- ja 900-sarjat, eli numeroinnin väli osoittaa nyt paremmin sen, että kellot ovat aina iso loikka parempaan (ja kalliimpaan) malliin, kun hypätään satasesta viiteen sataan ja siitä yhdeksään sataan. Noh, se taustoista. Kuten todettua, saimme Forerunner 570:n testiin hyvin pian sen julkaisun jälkeen, mutta aktiivikäyttöön se ehdittiin saada vasta kesäkuun 2025 lopulla. Kello pistettiin käteen reiluksi kuukaudeksi, jona aikana se kulki ranteessa niin nukkuessa, pyöräillessä, juostessa kuin arjessakin. Eli otetaan selvää, mitä noin 550 euron hintalapulla varustettu Forerunner 570 onkaan lopulta syönyt.. Muotoilu ja rakenne

Forerunner 570 ei ota ulkonäöllisesti isompia irtiottoja edeltäjiinsä tai sisarmalleihinsa nähden, vaan kello on kaikin puolin perinteisen urheilukellon näköinen. Sen erottaa toki isosisaruksistaan Forerunner 970:stä ja vaikkapa Fenix 8:sta kuitenkin hieman sirommasta ja... vähän vähemmän häpeilemättömästä urheilukellon tyylistä.

Fyysiset painikkeet noudattavat perinteistä Garminin juoksukellojen logiikkaa, eli vasemmalta sivulta löytyy kolme fyysistä toimintopainiketta, joilla navigoidaan valikoita.

Oikeasta reunasta puolestaan löytyy kaksi fyysistä nappia, joista ylempi toimii valintapainikkeena ja harjoitusten aloituksen nappina, alempi on taas eräänlainen järjestelmätasolla toimiva “takaisin”-nappi (joka toki harjoittelun aikana toimii hieman eri tavalla, ollen yleensä uuden kierroksen merkitsemisen toimintopainike).

Rakenteeltaan Forerunner 570 on muovista valmistettu, mutta kellon kehys on alumiinia. Näytön suojamateriaalina on käytetty kännyköistä tutun Corningin Gorilla Glass 3 -lasia. Kello kestää upotuksen 50 metrin syvyyteen, eli se on vedenpitävyydeltään samalla tasolla kuin valtaosa muistakin Garminin urheilukelloista. Kello käyttää Garminin uusinta Garmin Elevate Gen5 optista sensoria sykkeen mittaukseen. Täsmälleen samaa sensoria käytetään myös mm. Garmin Fenix 8 -kelloissa.

Kello käyttää kirkasta AMOLED-näyttöä, joka oli keskikesälle osuneen testijaksommekin aikana erittäin helposti luettavissa myös suorassa auringonpaisteessa. Forerunner 570 eri versioiden erot - ja akkukesto

Kellosta on tarjolla kahta eri kokoa: isompaa 47 mm mallia ja pienempää 42 mm mallia. Testissämme ollut yksilö oli pienempi, 42 mm kokoinen versio kellosta. Kahden eri kokoversion väliset erot ovat käytännössä siinä, että pienemmässä mallissa on pienempi näyttö (1,2” vs 1,4”) ja isompi versio tarjoaa parempaa akkukestoa kuin pienempi malli. Pienempikään malli ei ole sinänsä mitenkään siro, vaan kello on kohtuullisen paksu rakenteeltaan. Omassa, (mieheksi) kohtuullisen kapeassa ranteessani kello kuitenkin istui varsin mukavasti, eikä se tuntunut testijakson aikana liian isolta. Mutta sanoisin, että itseänikin pienempiluisille käyttäjille Forerunner 570:n pienempikin versio on yksinkertaisesti liian iso. Valmistajan ilmoittamat akkukestot menevät koon mukaan seuraavasti: Älykellotilassa: 10 vuorokautta (42mm) / 11 vuorokautta (47mm)

GPS-harjoitus: 18 tuntia (molemmat mallit)

Monikanavainen GPS: 13 tuntia (42mm) / 14 tuntia (47mm)

Monikanavainen GPS + musiikin toisto kellosta: 8 tuntia (molemmat mallit) Kuten todettua, meillä oli testissä kellon sirompi versio. Siinä pidettiin näyttö ns. always-on-display -tila päällä ja näytön kirkkaus toiseksi korkeimmalla tasolla pakotettuna. Liikuntaa seurattiin GPS:n avulla keskimäärin ottaen noin tunnin verran joka päivä. Näillä käyttötavoilla Forerunner 570 (42 mm):n akku kesti hieman yli 3 vuorokautta. Lukema oli pieni pettymys, mutta pyyhkii toki lattiaa suurimmalla osalla ns. oikeista älykelloista. Akun kulutuksen ongelma on mitä ilmeisimmin se, että kellon ollessa kirkkaimmalla tai toiseksi kirkkaimmalla asetuksella, näyttö "polttaa" akkua todella vauhdikkaasti. Loogisesti päätellen, isomman Forerunner 570:n akun olettaisimme kestävän noin neljän vuorokauden ajan, samoilla käyttökriteereillä. Kytkemällä näytön olemaan päällä vain tarvittaessa, akun kesto nousee merkittävästi paremmaksi - mutta mielestäni samalla menetetään iso osa käytettävyydestä. Mutta tämä on toki vahvasti makuasia. Tarkempia mallien teknisiä tietoja voit tutkia Forerunner 570 (47mm) vs Forerunner 570 (42mm) -vertailusta. Älypuhelinsovellus Forerunner 570 käyttää samaa älypuhelinsovellusta kuin kaikki muutkin Garminin kellot, eli sekä Androidille että iPhonelle saatavilla olevaa Garmin Connectia. Olen vuosien mittaan kehunut Connectia selkeimmäksi urheilukellojen sovellukseksi, josta löytyy kuitenkin samalla kaikki mahdollinen kellon keräämä data. Vuosi sitten yhtiö uudisti sovellusta mielestäni hieman sekavampaan suuntaan, lähinnä päänäkymän osalta, mutta arvioni on edelleen sama: Connect onnistuu tasapainoilemaan erittäin hyvin valtavan datamassan ja selkeyden välimaastossa.

Kaikki kellon keräämä data löytyy selkeästi jäsenneltynä eri näkymistä ja suurinta osaa toiminnoista ei tarvitse alkaa etsimällä etsimään minkään monen mutkan kautta. Lisäksi jokaiselle kerätylle tiedolle on tarjolla myös selkeä, ymmärrettävä ja hyvin suomennettu ohjeistus, joka auttaa ymmärtämään sitä, mitä kyseinen tieto tarkoittaa - ja myös sen, mitä sille pitäisi tehdä. Urheilussa Urheiluunhan Forerunnerit on tarkoitettu. Joten pistimme parin kuukauden testijaksomme aikana Forerunner 570:n sopivasti töihin, kun kello kädessä juostiin pitkin helteistä Pohjois-Pohjanmaata. Kuten arvattavaa, Forerunner 570 ja sen käyttämä Garminin uusin sensorijärjestelmä toimivat varsin mainiosti. Kello kerää liikunnasta ja etenkin laajasti tuetuista lajeista, kuten juoksusta ja pyöräilystä, hengästyttävän määrän dataa käyttäjän tutkittavaksi.

Aivan kaikkea mahdollista Forerunner 570 ei kuitenkaan tarjoa, jos sitä vertaa kalliimpiin sisaruksiinsa, kuten Forerunner 970:een ja Fenix 8:iin. Esimerkiksi jaksamisen statistiikat puuttuvat, joissa kello osaisi kertoa arvionsa siitä, paljonko paukkuja kellon kantajalla vielä olisi lenkin pidentämiseksi. Mutta tämäkin määrä dataa juoksusta toki riittää tavallisen kuntoilijan tarpeisiin enemmän kuin täydellisesti.

Omassa juoksutreenissäni seurasin varsin uskollisesti kellon tarjoamaan harjoitteluvalmiuden tilaa, vaadittujen palautustuntien etenmistä sekä harjoittelun sen hetkistä tilaa. Satelliittien osalta Forerunner 570 on ns. multi-band kello, eli se osaa yhdistää useamman eri satelliittijärjestelmän (GPS, Glonass, Galileo) saamat tiedot yhdeksi paketiksi. Tarkkuus olikin varsin hyvällä tolalla, mutta mielestäni kalliimpiin Garminin kelloihin nähden satellittien löytyminen lenkin aluksi kesti hieman pidempään - tosin puhutaan vain noin 10-20 sekunnista siitä, kun kerrostalon rapusta astuttiin ulos. Satelliittiyhteys pysyi varsin hyvin kunnossa myös kaupungin kaduilla, talojen katveessa juostessa, mutta katoili kuitenkin hetkittäin aivan korkean talon vierestä juostaessa. Tällöinkin kello osasi kuitenkin kompensoida reitin loogisesti tuon parin sekunnin katkoksen aikana. Mutta sanoisin, että vaikkapa kaupunkimaratonilla Forerunner 570:n arvio saattaisi jokusen kymmenen metriä heittää todellisesta lenkin pituudesta. Terveystiedot ja unen seuranta Terveystietojen osalta Forerunner 570 oli tyypillistä Garminia, eli terveystiedot olivat laajat ja monipuoliset. Tiedoista voi kaivaa statistiikkaa leposykkeestä, stressistä, sykevälin vaihtelusta (HRV) ja vaikkapa veren happipitoisuudesta.

Luonnollisesti mukana on myös Garminin käyttäjien rakastama Body battery -lukema, joka ilmaisee eräänlaista käyttäjänsä henkistä akkutasoa, skaalalla 5 - 100. Hämmentävänä seikkana kuitenkin mainittakoon se, että vaikka kellon piiri sinänsä tukisi EKG-mittausta eli sydänkäyrän manuaalista mittausta, ei Forerunner 570:ssä ole kuitenkaan toiminnolle tukea. Sitä ei ole myöskään tulossa myöhemmin ohjelmistopäivityksenä tarjolle, sillä toimintoon vaadittaisiin myös tiettyjä mekaanisia ominaisuuksia kellossa, joita Forerunner 570:ssä ei ole.

Unen seurannan osalta Forerunner 570 oli tavallista Garminin tasoa, eli unen vaiheet ja heräämiset kello havaitsi hyvin, mutta varsinaisen nukahtamisen hetken havainnointi oli Forerunnerille välillä vaikeaa. Garminin kellot yleisesti ottaen tunnistavat illalla paikoillaan sängyssä makoilun turhan herkästi nukkumiseksi, vaikka kellon käyttäjä pläräisi sängyssä puhelimellaan uutisia. Torkkujen tunnistus Forerunnerista löytyy ja se parin kokeilun perusteella tuntui olevan kohtuullisen hyvä. Tosin se tunnisti pari kertaa torkut todellisuutta pidemmiksi, mutta pääsääntöisesti torkkujen tunnistuksen tekniikka tuntui olevan varsin kohdallaan.

Hieman hämmentävästi, Forerunner 570 antaa kaksi erilaista iltayhteenvetoa kelloon loppuillasta. Kyseiset yhteenvedot tuntuvat tulevan hieman eri aikoihin ja toisinaan niistä tuli kelloon vain toinen. Jäsennellympi yhteenvedoista on eräänlainen tilastollinen yhteenveto, joka kertoo numeroiden valossa sen, miten päivä meni ja miten pitäisi seuraava yö nukkua. Samalla mukana on myös suositus seuraavan päivän juoksulenkistä. Toinen, sanallinen yhteenveto tuntui tulevan vain toisinaan. Siinä kerrotaan tekstimuodossa päivän kulusta, esimerkiksi ”päivääsi kuului liikuntaa, mutta myös lepoa sopivassa suhteessa”. Ärsyttävästi, kumpaakaan iltayhteenvetoa ei pysty tarkastelemaan älypuhelimen sovelluksen kautta, eikä niitä saa enää uudestaan näkyviin sen jälkeen, kun ne on kerran ohittanut kellotaulussa. Erot edeltäjään: Forerunner 570 vs Forerunner 265 Yksi tärkeimmistä kysymyksistä Forerunner 570:n kannalta on se, mitä kello tekee paremmin kuin edeltäjänsä, arvostelussammekin pärjännyt Garmin Forerunner 265? Etenkin kun kelloilla alkaa olemaan hintaeroa jo varsin reippaasti. Ja pakko todeta, että vastaus on: eroja ei juurikaan ole. Ehkä arjessa tärkein ero itselleni oli se, että Forerunner 570:ssä on selkeästi kirkkaampi näyttö kuin Forerunner 265:ssa. Toinen parannus koskee tietysti sitä, että FR570 käyttää uusinta Garminin sykesensoria (Elevate V5), joka reagoi sykevaihteluihin hieman edeltäjäänsä nopeammin ja jonka pitäisi olla muutoinkin tarkempi ja kehittyneempi sensorina. Joillekin käyttäjistä iso parannus on myös se, että Forerunner 570 sisältää myös mikrofonin ja kaiuttimen, joita voi käyttää puhelimella olevan tekoälyavustajan (Applen Siri, Googlen Gemini) ohjaamiseen puheella. Treenipuolella kenties isoin parannus osalle potentiaalisista ostajista on se, että Forerunner 570 sisältää myös triathloniin tarkoitettuja harjoitusohjelmia ja tukee ylipäätään triathlonille treenaamista aiempaa paremmin. Täältä voit vertailla tarkemmin Forerunner 570:n ja Forerunner 265:n teknisiä eroja. Mitä Forerunner 570:stä puuttuu, mitä kalliimmat kellot tarjoavat?

Vasemmalla Garmin Fenix 8:n pienin AMOLED-versio ja oikealla Forerunner 570:n pienempi versio

Toinen seikka, miten Forerunner 570:ä kannattaa arvioida, on verrata sitä kalliimpiin Garminin kelloihin - etenkin Forerunner 970:een sekä Garmin Fenix 8:iin. Eli mitä Forerunner 570:stä puuttuu kalliimpiin kelloihin nähden? Teknisellä tasolla Forerunner 570 häviää kalliimmille sisarmalleilleen siinä, että siitä puuttuu mm. LED-taskulamppu. Niin hassulta kuin se kuulostaakin, olen arvostanut Garminin kellojen taskulamppua hämmentävän paljon kelloja testatessani. Toinen selkeä heikkous arvokkaampiin malleihin nähden on Forerunner 570:n akkukesto, joka on heikompi kuin vaikkapa Fenixissä. Aivan dramaattisesta erosta ei voida puhua, jos verrataan Fenix 8:n OLED-malleja vastaavankokoiseen FR570:een, mutta ero on silti suhteellisen merkittävä. Erikoisin tekninen puute koskee kuitenkin EKG:tä. Forerunner 570:n piirisarja tukee EKG:tä, mutta Garmin on päättänyt jättää toiminnon pois käytöstä FR570:ssä. Sitä ei voi myöskään mitenkään kepulikonstein tuoda kelloon jälkikäteen, sillä EKG-mittauksen vaatimat sensoripisteet puuttuvat kellon kehyksestä. Polkujuoksijoille ikävä puute on myös 3D-karttojen ja niiden tuen puute FR570:ssä. Muiltakin osin toimintoja on hieman rampautettu ohjelmistotasolla kalliimpiin malleihin nähden, eli esimerkiksi mäkipisteitä FR570 ei laske - eikä kello sovi sukeltajille, kuten Fenix 8. Käytettävyys Forerunner 570:ia käytetään kuten kaikkia muitakin Garminin nykyisiä urheilukelloja. Eli kelloa voi käyttää halutessaan viiden toimintapainikkeen avulla valikoita navigoiden - tai sitten kosketusnäytön avulla. Pidempään Garminin kelloja käyttäneet hyppäävät hyvin todennäköisesti suoraan painikkeiden käyttöön, kun taas uusille Garminin käyttäjille kosketusnäyttö on varmastikin helpommin omaksuttavissa. Molemmat tavat toimivat käytännössä kaikkeen mahdolliseen kellon säätämiseen täysin identtisesti. Forerunner 570 käyttää samaa, hieman modernisoitua käyttöliittymää kuin vaikkapa Garmin Fenix 8, joka onkin mielestäni napsun selkeämpi ja helpommin lähestyttävä kuin parin vuoden takainen Garminin käyttöliittymä. Muut havainnot Garmin Forerunner 570 ei siis missään nimessä ole älykello samalla tavalla kuin vaikkapa Samsungin älykellot, Applen älykellot tai vaikkapa OnePlus Watch 3. Eli siihen ei voi asentaa juuri minkäänlaisia sovelluksia erillisestä sovelluskaupasta. Mutta puhelimeen saapuvat ilmoitukset voi päästää tulemaan myös kelloon. Ja Android-puhelimen kanssa on myös mahdollista varsin tarkasti rajata mitkä puhelimeen saapuvista ilmoituksista päästetään läpi myös kelloon saakka. Luonnollisesti myös saapuvat puhelut näkyvät kellon näytöllä. Lisäksi Forerunner 570 tukee sekä Applen että Googlen älyavustajia mikrofoninsa ja kaiuttimensa avulla, eli kelloon puhumalla voi halutessaan jutella suoraan puhelimessa olevalle älyavustajalle. Lähimaksut toimivat, eli kellolla voi itsenäisesti maksaa ostokset ruokakaupassa. Käytössä on Garmin Pay, jota Suomessa tukevat useat pankit, mm. Nordea. Hienoa erillistä taskulamppua kellosta ei löydy, jollainen mm. Garmin Fenix 8 -malliston kelloista löytyy. Yhteenveto Garmin Forerunner on Garminin uudessa mallistossa suhteellisen selkeästi asemoitu juoksukello. Se on selkeästi monipuolisempi kuin Garmin Forerunner 165, mutta siitä puuttuu myös useita toimintoja, jotka löytyvät isoveljestään Forerunner 970:stä. Forerunner 570 tarjoaa tavalliselle aktiivikuntoilijalle lähes kaiken, mitä urheilukellolta voi vaatia. Polkujuoksijat valitettavasti eivät kellon kanssa kuitenkaan pärjää, 3D-karttojen puutteesta johtuen. Lisäksi FR570:n pienempi malli voi olla hyvinkin houkutteleva vaihtoehto pieniluisemmille urheilijoille, sillä isoveljestään 970:ä ei ole fyysisesti pienempää mallia olemassa lainkaan. Valitettavasti Forerunner 570:n ongelma on arvostelumme kirjoitushetkellä (elokuu 2025) sen hinta suhteessa Garminin omiin malleihin. Forerunner 570 maksaa tällä hetkellä noin 550 euroa, kun taas sen lähes identtinen edeltäjänsä, Forerunner 265 maksaa tätä kirjoitaettaessa 380 euroa ja paljolti samoja ominaisuuksia tarjoava Venu 3 taas maksaa sekin alle 400 euroa. Garmin Forerunner 570 onkin siis mielestämme erinomainen malli tavalliselle kuntoilijalle, mutta sen hinnan pitäisi laskea ensin alle 400 euroon, ennenkuin sitä voi vilpittömästi suositella. Vaihtoehdot Kuten todettua, realistisimmat vaihtoehdot Garmin Forerunner 570:lle ovat tällä hetkellä mielestämme sen edeltäjämalli, Garmin Forerunner 265 sekä vähemmän urheilukellolta näyttävä Garmin Venu 3. Suosittelemme lukemaan valintaa tehdessä Forerunner 265:n arvostelumme sekä Venu 3:n arvostelumme. Plussat Kirkas AMOLED-näyttö

Nopea ja tarkka GPS

Kaksi eri fyysistä kokoa

Valtava määrä dataa liikunnasta, unesta ja terveydestä Miinukset Lataus vaatii Garminin oman latausjohdon

Akkukesto ei ole aivan parasta Garminin tasoa

Hinta on liian kova (tilanne elokuussa 2025)