AirDrop toimii nyt myös Androidilla

Petteri Pyyny

Vihdoin: Google sai Applen AirDropin toimimaan myös Androidissa - saapui jo osalle kännyköistä
Yksi iso este kahden maailman suurimman kännyköiden käyttöjärjestelmän sopuisan rinnakkaiselon tiellä on ollut se, että Apple ei yksinkertaisesti suostu avaamaan omia rajapintojaan muiden käyttöön.

Paitsi pakolla, kuten on käymässä älykellojen osalta, jossa EU on pakottamassa Applen sallimaan muillekin kellovalmistajille saumaton integroituminen iPhonen kanssa.

Toinen tapa on sitten se, että joku ottaa ja tutkii, miten Applen rajapinta tarkalleen ottaen toimii - ja tekee sen kanssa yhteensopivan palvelun, halusi Apple sitä tai ei.

Juuri näin Google on nyt tehnyt.

Google kertoi tänään, että se on muokannut Android-käyttöjärjestelmän lähijakoa eli Quick Sharea niin, että se toimii saumattomasti yhteen myös Applen vastaavan AirDrop-tekniikan kanssa.



Eli nyt Androidista voi lähettää tiedostoja ja kuvia pikaisesti vieressä olevaan iPhoneen - ja sama toimii myös toisinpäin.

Ominaisuus ei vaadi mitään lisäsovelluksia Android-kännykkään eikä iPhoneen toimiakseen, vaan Androidista lähetetyt tiedostot näkyvät iPhonella aivan kuin ne lähetettäisiin toisesta iPhonesta.

Uudistettu Quick Share on saatavilla välittömästi Googlen Pixel 10 -kännyköille, mutta Google lupaa tuoda sen myös muille Androideille jatkossa.

Apple voi toki halutessaan muokata omaa AirDroppiaan, jotta yhteensopivuus Androidin kanssa menisi rikki - mutta yhtiön niskassa on sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa tutkintoja määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä, joka voi hillitä hieman Applen uskallusta.

AirDropille ja Quick Sharelle on toki ollut jo pitkään vaihtoehtoja. Niistä kenties kätevin on Snapdrop, joka vaatii vain sen, että kahdessa laitteessa avataan sama verkkosivu - ratkaisu on uskomattoman näppärä myös tietokoneen ja puhelimen väliseen tietojen siirtoon.


