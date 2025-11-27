Applea uhkaavat jopa 33 miljardin sakot - vaatii välittömästi muutosta lakiin

Intia kiristi viime vuonna kilpailulainsäädäntöään, joka mahdollistaa valtavien sakkojen lätkäisemisen yhtiöille, joiden todetaan vaikeuttaneen vapaata kilpailua Intian markkinoilla.
Sakkojen maksimitaso on uudessa laissa asetettu kymmeneen prosenttiin syylliseksi todetun yhtiön maailmanlaajuisesta vuoden liikevaihdosta. Ei siis voitoista, vaan liikevaihdosta.
Applen vuoden 2024 liikevaihto (PDF) oli noin 391 miljardia dollaria eli noin 337 miljardia euroa. Näin ollen yhtiö voitaisiin määräätä jopa 33,7 miljardin euron sakkoihin.
Ja Applella on sinänsä syytä huoleenkin, sillä yhtiö käy parhaillaan vastaavaa oikeudenkäyntiä Intiassa, jollaisia se on kohdannut niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin.
Deittisovellusjätti Match on haastanut Applen oikeuteen Intiassa. Syynä on se, että Apple pakottaa Matchin keräämään kaikki deittisovellustensa maksut Applen maksujärjestelmän kautta - ja Apple kerää niistä maksuista itselleen perinteisen "Apple-veron" eli 30 prosentin siivun.
Match omistaa mm. maailman suosituimman deittisovelluksen Tinderin.
Apple taistelee siis nyt kahdessa toisistaan erillisessä oikeusjutussa Intiassa, mutta jotka kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Toisessa jutussa se pyrkii perustelemaan miksi kaikkien iPhone-sovellusten pitäisi kerätä käyttäjiensä kuukausimaksut nimenomaan Applen järjestelmän kautta. Ja toisessa oikeusjutussa yhtiö pyrkii puolestaan kumoamaan Intian uuden kilpailulainsäädännön siltä osin, että sakkojen maksimimäärä ei nousisi aivan valtavaksi.
Meillä Apple pakotettiin sallimaan sovelluskehittäjille myös muut maksutavat Euroopan Unionin toimesta. Muutoksen jälkeen Apple on pyrkinyt osoittamaan miten epäreilu muutos oli, koska nyt sovelluskehittäjät pitävät aiemman "Apple-veron" itsellään.
