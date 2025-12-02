Samsung esitteli kahdesti avautuvan Galaxy Z TriFoldin: 10 tuuman näyttö, mutta muuten ominaisuudet lähellä tavallista taittuvaa puhelinta

Kiinni ollessaan laite muistuttaa hyvin pitkälti kesällä julkaistua Galaxy Z Fold7:aa, ja samoin myös takana olevat kamerat ovat samaa.
Eron kuitenkin huomaa sivultapäin, sillä paksuutta on suljettuna 12,9 millimetriä. Suljettuna Fold7:n paksuus on 8,9 millimetriä. Painoa on myös 309 grammaa.
Laitteessa on siis kansinäyttö, mutta avattuna käytetään suurta, peräti 10 tuuman näyttöä, jonka saa käyttöönsä, kun laitetta avaa kahdesti. Molemmat taitokset myös tulee suorittaa, sillä mitään välimallin käyttöä laite ei mahdollista, toisin kuin Huawein kahdesti taittuva laite.
Avattuna Galaxy Z TriFold on vain 3,9 mm paksu ohuimmasta kohdastaan eli kyseessä on hyvin ohuesta laitteesta.
Muuten teknisten ominaisuuksien osalta ei ole lähdetty sen suuremmin mahtailemaan. Laitteessa on Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy -järjestelmäpiiri, 16 gigatavua RAM-muistia, 512 gigatavua tallennustilaa ja kolmikennoinen akkujärjestelmä on kapasiteetiltaan 5600 mAh. Akku on suurin koskaan Samsungin taittuvassa puhelimessa, mutta esimerkiksi tavallinen OnePlus 15 sisältää jo hurjan 7300 mAh:n akun.
Samsungin mukaan laitteessa on Samsungin kaikkien aikojen edistyneimmät saranat, ja ne ovat erikokoisia mutta toimivat saumattomasti yhteen. Saranat mahdollistavat myös näytön paneelien tiiviin kiinnittymisen pienellä raolla, mikä tekee laitteesta ohuemman ja helpommin kannettavan.
Taittuvan näytön päälle on laitettu uutta näyttöteknologiaa, joka lisää sen iskunkestävyyttä, mutta näyttö on tietysti edelleen erittäin helposti naarmutettavissa, kuten tavallisessa taittuvassa laitteessa.
Avattuna 10-tuumainen näyttö toimii kuin kolme 6,5-tuumaista älypuhelinta rinnakkain. Moniajoon onkin tuotu uutta mahdollisuutta eli niin sanottua aivomätää voi hörpätä reippaasti sisään pyörittämällä samanaikaisesti TikTokia, Instagramin Keloja ja YouTuben Shortsia.
Samsung on optimoinut näytölle omia sovelluksiaan. Esimerkiksi Samsung Health näyttää yhdellä vilkaisulla enemmän tietoja.
Galaxy Z TriFold on ensimmäinen älypuhelin, johon on saatavilla itsenäinen Samsung DeX suoraan laitteessa. Tämä tarkoittaa työpöytämäistä ympäristöä suoraan puhelimen käyttöliittymällä. DeX mahdollistaa ikkunoiden avaamisen näytölle ja näiden koon säätämisen haluamaansa kokoon. Lisäksi käyttäjä voi luoda neljä työtilaa, joista jokainen voi pyörittää viittä sovellusta samanaikaisesti.
Samsungin mukaan käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kokousesitystä yhdessä työtilassa ja siirtyä sitten nopeasti toiseen työtilaan keskustelemaan ystävien kanssa tai tekemään ostoksia verkossa.
Galaxy Z TriFold tulee myyntiin Etelä-Koreassa 12. joulukuuta 2025 ja myöhemmin muilla markkinoilla, kuten Kiinassa, Taiwanissa, Singaporessa, Arabiemiirikunnissa ja Yhdysvalloissa.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa hinnan arvioidaan liikkuvan 3000 dollarin tietämillä.
