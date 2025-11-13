Arvostelussa OnePlus 15 - hurja akkukesto yhdistyy todella kovaan suorituskykyyn, mutta ne kamerat..

Tältä pohjalta, otetaan selvää, mitä OnePlus 15 on oikeastaan syönyt - ja miten puhelin on edeltäjäänsä nähden muuttunut..

Uutuuden hinnat alkavat Suomessa 949 eurosta - eli julkaisuhetken hinta on laskenut 50 eurolla sitten OnePlus 13:n. Samalla puhelin on kokenut paperilla varsin merkittävästi muutoksia edeltäjäänsä nähden - jopa enemmän kuin OnePlussan lippulaivamalleissa on nähty vuosikausiin. Kuten tarkkasilmäisimmät ja he, jotka eivät ole nukkuneet peruskoulun matematiikan tunteja täysin läpi, huomasivatkin, on OnePlus hypännyt numeroinnissa suoraan kolmestatoista viiteentoista ja tätä perusteltiinkin yhtiön taholta sillä, että puhelin on muuttunut "kahden sukupolven verran" edeltäjään nähden.

Saimme uuden OnePlus 15:n arvosteluumme jo muutamaa viikkoa ennen puhelimen virallista Euroopan julkistusta, jotta ehtisimme tutustua uutuuteen perinpohjaisesti ennen sen ilmestymistä jälleenmyyjien listoille.

Yhtiön viimeisin lippulaivamalli, arvostelussamme täydet tähdet saanut OnePlus 13 tuli myyntiin Suomessa alkuvuodesta 2025, mutta nyt yhtiö on muuttanut julkaisujensa ajankohtaa hieman ja OnePlus 13:n korvaaja tuli meillä myyntiin jo saman vuoden aikana, marraskuussa 2025.

Sittemmin vettä on virrannut Oulujoessa paljon ja asiat ovat muuttuneet monellakin tavalla, niin OnePlussan kuin kännykkämarkkinoidenkin osalta. OnePlus on laajentanut valikoimaansa vuosien varrella ja nykyisin yhtiön keihäänkärkenä toimiva "numeromallisto" ei juurikaan eroa hintalapultaan muiden valmistajien huippukännyköistä.

Uudistettu muotoilu on tähän nähden oikeastaan päinvastainen siirtymä: reunat ovat varsin jyrkkiä kulmia, pehmennystä muotoilussa ei juurikaan ole haettu - ja kamerasaareke on jopa röyhkeästi korostettu oma, suorakulmainen alueensa. Muotokieli on hyvin pitkälti samanlainen, jota OnePlus Nord 5 noudattaa (samoin OnePlus 13s, jota ei koskaan tuotu Euroopan markkinoille) .

OnePlus 15:n muotoilu on muuttunut edeltäjiinsä nähden hyvin radikaalisti - ja se tulee varmasti jakamaan mielipiteitä potentiaalisten ostajien keskuudessa hyvinkin paljon.

Toinen varmasti mielipiteitä jakava seikka tulee olemaan se, että OnePlussan ikoninen alert slider on kadonnut ja tilalle on tullut mm. iPhoneista ja kesällä julkaistusta OnePlus Nord 5:sta tuttu toimintopainike. Painikkeen toiminnot voi valita asetuksista varsin laajasta valikoimasta - sen saa toimimaan vaikkapa kameran pikakäynnistyksen painikkeena tai äänten päälle/pois kytkemisen painikkeena.

Alareunasta löytyy USB-C -liitin latausta ja langallista datasiirtoa varten. USB-portti noudattaa USB 3.2 gen 1 -standardia, eli langallinen datasiirto tapahtuu varsin vauhdikkaasti, jos sitä haluaa käyttää. Lisäksi alareunasta löytyy kahden SIM-kortin mentävä SIM-kelkka.

Puhelimen näyttö on Corningin Gorilla Glass Victus 2 -lasimateriaalia ja puhelimen rungon materiaalina on puolestaan käytetty alumiinia. Painoeroa eri mallien välillä selittää se, että violetti ja musta versio OnePlus 15 käyttävät takapaneelin materiaalina lasia, mutta hiekanvärisen mallin takakuoren materiaalina on lasikuidulla vahvistettu muovi.

Värivaihtoehtoja on tarjolla kolme: musta (Infinite Black) , violetti (Ultra Violet) ja harmaa (Sand Storm) - näistä testissämme oli harmaa/hiekanvärinen versio. Painon osalta uutuus onnistuu pysymään samoissa lukemissa kuin edeltäjänsäkin, eli puhelin painaa 211 grammaa (huom: musta ja violetti versio painavat hieman enemmän, 215 grammaa) .

Käsituntuma OnePlus 15:ssa on erittäin hyvä ja puhelin on kaikin puolin laadukkaan tuntuinen, kuten toki tämän hintaluokan kännykältä sopii odottaakin. Yhtiö on panostanut myös merkittävästi pölyn- ja vedenkestävyyteen, sillä puhelimella on IP69K -sertifiointi, joka on korkein mahdollinen tavallisen IP-luokituksen taso . Käytännössä kyseinen IP-luokitus tarkoittaa sitä, että puhelimen rakenne on täysin pölytiivis ja se kestää jopa 80-asteista, kovalla paineella suihkutettua vettä.

Onko sitten tarkkuuden tipahtamisella merkitystä tavallisen, silmälaseja käyttävän kuolevaisen elämässä…? Ei välttämättä. Mutta toisaalta, onko myöskään 165 kertaa sekunnissa päivittyvällä näyttötekniikallakaan merkitystä tavallisen ihmisen arjessa? Ei juurikaan, etenkään kun suurinta virkistystaajuutta pystyvät käyttämään vain OnePlussan erikseen hyväksymät sovellukset - eli käytännössä muutamat ns. AAA-mobiilipelit.

Puhelimessa on 6,78 tuumainen AMOLED-näyttö, jonka virkistystaajuus venyy 1 hertsin matalasta tasosta aina 165 hertsin tasolle asti. Eli näytön virkistystaajuus on korkein, mikä OnePlussan puhelimissa on koskaan nähty. Mutta samalla näytön tarkkuutta on leikattu merkittävästi edeltäjään eli OnePlus 13:een nähden. Viidentoista näytön tarkkuus on "1.5K" eli tarkalleen ottaen 1272 x 2772 pikseliä.

Mutta jos unohdetaan nyt kädenvääntö virkistystaajuudesta ja näytön tarkkuudesta hetkeksi ja keskitytään näyttöön itsessään, arkisessa käytössä. Näytön kirkkaus on erinomaisella tasolla ja vaikka testaus tehtiinkin loka-marraskuussa Suomen syksyisessä pimeydessä, oli näytön kirkkaus silti äärimmäisen vakuuttava - ja on helppo väittää, että näyttö on täysin käytettävissä myös kesän suorassa auringonpaisteessa. Ilahduttavana uudistuksena mainittakoon myös se, että näytön saa tarvittaessa säädettyä myös selkeästi himmeämmälle kuin aiemmissa OnePlussan malleissa - asia, joka saattaa ilahduttaa erityisesti puhelimen ääressä öisin kukkuvia käyttäjiä.

Näytön väritasapaino ja värien luonnollisuus olivat kiitettävällä tasolla ja näyttö myös tukee HDR10+ väriprofiilia. Myös kosketusherkkyys oli erinomaisella tasolla ja näyttö toimi mainiosti myös pienessä tihkusateessa - joskaan kunnon kaatosateessa sitä ei päästy testaamaan. Ainoa itseäni harmittanut piirre näytössä oli se, että näyttö on nyt täysin lättänä - tiedän kuuluvani tässä vähemmistöön, mutta olen aina pitänyt valtavan paljon kaarevista näytöistä, vaikka niissä onkin omat ongelmansa mm. vahinkopainallusten ja näytönsuojien saatavuuden osalta.

Kamerat

Eniten arveluttava muutos OnePlus 15:ssa on tapahtunut kameroiden osalta, sillä uutuusmallin myötä OnePlus lopetti vuosia jatkuneen yhteistyönsä ruotsalaisen Hasselbladin kanssa. Samalla katosivat Hasselbladin väriprofiilit sekä tuki kameroiden kehitystyössä. Tilalle on otettu OnePlussan emoyhtiön Oppon kameraosaamista.

Toinen merkittävä muutos koskee sitä, että OnePlus 15:n käyttämät kamerasensorit ovat pienempiä fyysiseltä kooltaan kuin edeltäjässä. Sensorin fyysinen koko heijastelee yleensä suoraan sitä, miten hyvin kamera pärjää heikoissa valaistusolosuhteissa.