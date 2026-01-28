Motorola haistattaa pitkät Euroopan Unionin vaatimuksille kännyköiden päivityksistä

Ecodesign-asetuksena tunnettu kokonaisuus vaikutti merkittävällä tavalla kännykkäfirmoihin Euroopan alueella.
Yksi asetuksen kohdista koski kännyköille annettua päivityslupausta. Suurin osa valmistajista - ja myös esimerkiksi me Puhelinvertailun toimituksessa - tulkitsimme asetusta siten, että jatkossa kaikille uusille puhelinmalleille pitää taata vähintään viiden vuoden ajan ohjelmistopäivitykset.
Kyseinen vaatimus ei liity siihen milloin puhelin on ostettu, vaan viiden vuoden laskuri lähtee käyntiin siitä, kun puhelin on tuotu ensimmäistä kertaa myyntiin Euroopan Unionin alueella (puhelimen julkaisuhetken saa selville näppärästi puhelinten tietokannastamme).
Ecodesign-asetuksen ansiosta suurin osa kännykkävalmistajista pidensikin puhelintensa päivitystukea merkittävästi pidemmäksi. Osa valmistajista ratkaisi asian niin, että puhelin saa esimerkiksi kolmen vuoden ajan suuret Android-päivitykset, mutta tietoturvapäivityksiä luvataan asetuksen vaatiman viiden vuoden ajan. Osa taas pidensi suurten Android-päivitystenkin tuen vähintään viiteen vuoteen.
Mutta yksi laitevalmistaja hangoittelee vahvasti vastaan.
Kiinalainen, Lenovon tytäryhtiö Motorola on jo viime vuoden lopulta lähtien tulkinnut lakia täysin omalla tavallaan.
Yhtiön lakimiesten tulkinta on täysin muista valmistajista poikkeava. Motorolan mielestä riittää, että puhelimille mahdollisesti julkaistavat päivitykset pitää säilyttää käyttäjien ladattavissa ja asennettavissa viiden vuoden ajan.
Eli yhtiön näkemyksen mukaan se riittää, jos puhelimelle julkaisee vaikkapa vain yhden tietoturvapäivityksen vähän sen julkaisun jälkeen - kunhan sen tietoturvapäivityksen voi asentaa vielä viisi vuotta myöhemminkin.
Tästä nähtiin tänään tuorein esimerkki, kun Motorola julkaisi nipun edullisemman pään älypuhelimia suosittuun Moto G -mallistoonsa.
Julkaistun malliston kallein malli, Motorola Moto G77 julkaistiin tuoreimmalla Android 16 -käyttöjärjestelmällä ja sille luvataan kolme suurta Android-päivitystä, eli vuonna 2029 julkaistavaan Anroid 19:een asti. Tietoturvapäivitysten pituudesta yhtiö ei mainitse mitään.
Uutuusmallien toiseksi kallein malli, Motorola Moto G67 puolestaan julkaistiin sekin Android 16:lla, mutta sille suuria Android-päivityksiä on luvassa vain kaksi, eli Android 18 tulee olemaan sen viimeinen päivitys.
Joukon kaksi edullisinta mallia, 249 euroa maksava Motorola Moto G17 sekä Motorola Moto G17 Power kokivat vielä huomattavasti surkeamman kohtalon. Ne julkaistiin jo valmiiksi vanhalla, vuonna 2024 julkaistulla Android 15-käyttöjärjestelmällä varustettuna ja kumpaankaan puhelimeen ei ole luvattu lainkaan suuria Android-päivityksiä.
Eli G17 ja G17 Power eivät tule koskaan saamaan edes Android 16 -päivitystä. Kummallekin mallille luvataan kahden vuoden ajan tietoturvapäivityksiä - mutta ei lähellekään sitä, mitä Euroopan Unioni lainsäädännössään todennäköisesti tarkoitti.
Mitä haittaa siitä sitten on...?
Käsittelimme asiaa laajasti pari vuotta sitten artikkelissamme, jossa pohdimme, mitä tapahtuu, jos puhelimen jättää päivittämättä. Yhteenvetona todettakoon, että kännykän tietoturva alkaa romahtamaan päivitysten loputtua.
Eli Motorolan tänään julkaisemat G17-mallit ovat tietoturvaa arvostavan kannalta SER-keräykseen sopivia vuoden 2028 alkupuolella.
