EU möhläsi totaalisesti? Kysyimme viranomaiselta, kännyköiden päivityspakko ei pidäkään paikkaansa

eli-asetus on astunut viimeisen parin vuoden aikana vaiheittain voimaan.Asetus tunnetaan mm. siitä, että sen pohjalta kännyköiden mukana ei ole enää pakko toimittaa laturia, kunhan kännykkää pystyy lataamaan standardilla laturillaIsolla ryminällä Ecodesign-asetus astui voimaan vuoden 2025 kesällä.Tuolloin huomiota kiinnitti yksi ilahduttava yksityiskohta lainsäädännössä:Näin kaikki kuvittelivat. Me kuvittelime niin ja monet

Valmistajien, maahantuojien tai valtuutettujen edustajien, jotka tarjoavat käyttöjärjestelmän turvallisuus-, korjaus- tai toimintopäivityksiä, on markkinoille saattamisen päättymisajankohdasta alkaen asetettava tällaiset päivitykset maksutta saataville kaikkiin sellaisiin tuotemallin laitteisiin, joissa on sama käyttöjärjestelmä, ja pidettävä ne saatavilla vähintään viisi vuotta markkinoille saattamisen päättymisajankohdan jälkeen.

Ja kuin yllättäen, laitevalmistajat tuntuivat asettuvat kiltisti riviin. OnePlus pidensi uusien, halpojenkin puhelintensa päivitystuen yli mainitun viiden vuoden, kuten vaikkapa OnePlus Nord CE5:lle , jolle luvataan neljä suurta Android-päivitystä ja kuuden vuoden tietoturvapäivitykset. Samoin mm. Honor pidensi Euroopassa myytävien malliensa päivitystukea selkeästi.Mutta yksi valmistaja hangoitteli vastaan. Kiinalainenoli lukenut Ekosuunnitteluasetusta lakimiestensä kera tarkemmin kuin muut Ja sieltä, virallisen asetuksen tekstistä , liitteestä 2, aliotsikosta 1.2, kohdasta 6, kappaleesta a löytyy tarkka sanamuoto:





Ja tässä kohdassa paino kiinnittyy sanaan jotka. Eli asetuksessa ei pakoteta valmistajia julkaisemaan tuotteilleen yhtään päivitystä, ikinä. Mutta jos ne julkaisevat yhdenkin päivityksen puhelimelleen, ne julkaistut päivitykset pitää säilyttää ladattavina ja asennettavina viiden vuoden ajan siitä hetkestä, kun kännykän myynti on lopetettu Euroopan Unionissa.



Eli jos julkaisee tänään puhelimen ja julkaisee sille kesällä 2026 yhden pienen tietoturvapäivityksen, mutta ei koskaan mitään muita päivityksiä, niin asetuksen vaatimuksen täyttyvät, kunhan tuon yhden pienen päivityksen pitää ladattavissa ehkä vuoteen 2032 asti (jolloin puhelinta ei todennäköisesti enää ole myyty 5 vuoteen).







Soitimme viranomaiselle

Vastauksena kysymykseesi siitä, pitääkö toimijoiden (kännykkävalmistajien) tehdä uusia päivityksiä, niin meidän tulkinta ekosuunnitteluvaatimuksista on että ei.



Mutta toimijoilla on velvollisuus tarjota vanhoja käyttöjärjestelmän turvallisuus-, korjaus- ja toimintopäivityksiä viisi vuotta ettenpäin siitä, kun mallin viimeinen fyysinen yksilö on saatettu markkinoille.

Rakkaat kilpailijamme kotimaisesta io-techistä vinkkasivat, että Suomessa Ekosuunnitteluasetuksen toimeenpanoa valvooeliOtimme yhteyttä Tukesin viestintään, josta meidät ohjattiin oikean henkilön kanssa keskustelemaan. Hän vahvisti tilanteen.





Lisäksi Tukesin yhteyshenkilö totesi, että usein tulee ongelmia, että tarkoitus ja toteutunut sanamuoto lainsäädännössä eivät kohtaakaan. Hän ei ottanut kantaa, onko Ekosuunnitteluasetuksessa käynyt niin, mutta totesi, että Tukes ei voi asialle mitään, vaan Tukesin tehtävänä on valvoa lain sanatarkkaa toteutumista.



Eli haiskahtaa vahvasti siltä, että Euroopan Unionissa on ollut tahtotila pakottaa laitevalmistajat julkaisemaan kännyköilleen päivityksiä, mutta lain sanamuodossa on epäonnistuttu täysin.



Näin ollen Motorolan tulkinta lainsäädännöstä pitää paikkaansa. Yhtiö julkaisikin eilen kaksi uutuuskännykkää, jotka toimitetaan jo valmiiksi vanhalla, vuonna 2024 julkaistulla Android 15:lla ja joille ei ole luvattu yhtään suurta Android-päivitystä - ja tietoturvapäivityksiäkin vain kahden vuoden ajan.



Onneksi ostajat itse ovat alkamassa heräämään siihen, että päivittämättömät puhelimet ovat oikea tietoturvariski. Esimerkiksi täältä löytyy lista pisimmällä päivityslupauksella varustetuista Android-kännyköistä.