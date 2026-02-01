Karut luvut: Android-käyttäjät käyttävät todella, todella vanhoja Androidin versiota kännyköissään

Google ei ole pitkiin aikoihin julkaissut tietoa siitä, millä totalla Androidin eri versioiden jakauma on, mutta aivan tammikuun 2026 lopulla yhtiö vihdoin julkisti uusimmat luvut.
Googlen julkistamat luvut kuvaavat Androidien todellista, käytössä olevaa otantaa, sillä ne kuvaavat Googlen itsensä, omissa palveluissaan näkemiä laitteita - eli käytännössä lähes kaikkia Android-kännyköitä ja -tabletteja.
Tuorein, kesällä 2025 julkaistu Android 16 -käyttöjärjestelmä löytyy vain 7,5 prosentista laitteista. Luku on sinänsä ymmärrettävä, sillä suuri osa laitevalmistajista ryhtyi jakelemaan päivitystä omille malleilleen vasta loppuvuodesta 2025 ja iso osa Android 16 -tuen piirissä olevistakin kännyköistä odottaa edelleen päivitystä.
Mutta isompi ongelma liittyy kännyköihin, joiden päivitykset ovat jo kokonaan loppuneet. Yli puolet kaikista käytössä olevista Android-laitteista toimii Android 13:lla tai sitä vanhemmalla Androidilla. Eli kyseisten puhelinten suuret Android-päivitykset ovat lakanneet jo vuonna 2022 julkaistuun Androidiin - tai sitäkin vanhempiin Android-versioihin.
Pientä lohtua tilanteelle antaa se, että eniten käytetty Android-versio on sentään toiseksi uusin, vuonna 2024 julkaistu Android 15, joka löytyy 19,3 prosentista käytössä olevista laitteista.
Tarkat jakaumat eri versioiden välillä ovat:
- Android 16: 7,5%
- Android 15: 19,3%
- Android 14: 17,2%
- Android 13: 13,9%
- Android 12: 11,4%
- Android 11: 13,7%
- Android 10: 7,8%
- Android Pie (9): 4,5%
- Android Oreo (8.1): 2,3%
- Android Oreo (8): 0,8%
- Android Nougat (7.1):0,4%
- Android Nougat (7): 0,4%
- Android Marshmallow (6): 0,4%
- Android Lollipop (5.1): 0,3%
- Android Lollipop (5): 0,1%
Miksi asialla on merkitystä?Androidin käyttöjärjestelmäversio ei itsessään kerro ihan koko totuutta, sillä osa valmistajista tarjoaa kännyköille tietoturvapäivityksiä vielä senkin jälkeen kun puhelimelle julkaistaan sen elinkaaren viimeinen suuri Android-päivitys.
Mutta luvuista voi päätellä sen, että maailmalta löytyy käytöstä kymmeniä, ellei jopa satoja miljoonia todella vanhoja kännyköitä.
Käsittelimme aihetta taannoin laajemmin artikkelissamme, jossa käytiin läpi mitä tapahtuu, jos puhelimen käyttöjärjestelmää ei päivitä - jossa isoimmaksi, todelliseksi riskiksi nousi esiin nimenomaan tietoturva. Virustorjunnasta ei ole kännyköiden kanssa juuri mitään hyötyä, jos puhelimessa on itsessään järjestelmätasolla paikkaamattomia haavoittuvuuksia.
Oman kännykän saatavilla olevien päivitysten tilaa voi tarkastella vaikkapa Android Update Tracker -sivuston kautta. Jos uuden puhelimen hankinta on ajankohtainen, sivulta voi tarkistaa myös sen, kuinka pitkään millekin puhelimelle on luvattu tulevia Android-päivityksiä.
