OPAS: Näin valitset itsellesi robotti-imurinRoborockin vuoden 2025 valikoima vertailussa

Android 16 -päivitysseuranta: Näille kännyköille sen saa - jos puhelimesi ei ole listalla, sen elinkaari on loppumassa

Petteri Pyyny

Android 16 -päivitysseuranta: Näille kännyköille sen saa - jos puhelimesi ei ole listalla, sen elinkaari on loppumassa
Google muutti vuonna 2025 jo vuosia kestänyttä Android-päivitysten tahtia, aikaistamalla uusimman käyttöjärjestelmäversionsa julkaisua.

Vuosien ajan uusi Android julkaistiin aina syksyllä, mutta Android 16 julkaistiinkin jo kesäkuussa 2025.

Tsätä seurasi tilanne, että osa valmistajista ei ole saanut vieläkään kaikkiin kännyköihinsä julkaistua edellistä, Android 15 -päivitystä, kun uusi versio on jo valmiina.

Oletettavaa onkin, että tällä kertaa matka käyttöjärjestelmän virallisesta julkaisusta siihen pisteeseen, että päivitys on saapunut kaikille tuen piirissä oleville malleille, tulee olemaan tavallistakin pidempi. Veikkaamme, että viimeiset mallit tulevat saamaan Android 16 -päivityksen vasta loppukesästä 2026.

Mutta luonnollisesti päivitys on jo saatavilla osalle kännykkämalleista. Kaikki tuen piirissä edelleen olevat Googlen Pixel -puhelimet saivat päivityksen heti Android 16:n julkaisun jälkeen.

Marraskuuhun 2026 mennessä muutama valmistaja on päässyt päivityksissään jo kunnon vauhtiin: esimerkiksi Samsung on päivittänyt mallistoaan jo reippaasti Android 16:een. OnePlus, Motorola, Sony ja Asuskin ovat saaneet osalle mallistostaan päivityksen julkaistua, mutta esimerkiksi Honorin ja HMD:n osalta eteneminen on varsin verkkaista.

Alla on lista kännyköistä, joille Android 16 -päivitys on luvattu joko virallisesti kännykkävalmistajan toimesta tai sitten päivityslupauksen suhteen on tehty oletuksia siitä, miten valmistaja on yleensä tietyn hintapisteen mallejaan päivittänyt. Listamme perustuu osittain valmistajien kotisivujen tietoihin, osittain taas Android Update Tracker -sivuston tietoihin, osittain omaan mutuumme.

Tulemme päivittämään listaa säännöllisesti, kun valmistajat etenevät Android 16 -päivityksissään.




Asus

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Cepter

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Fairphone

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Google

Päivitys on jo julkaistu:

HMD

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Honor

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:



Motorola

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Nothing

Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:



OnePlus

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Samsung

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:



Sony

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Xiaomi

Päivitys on jo julkaistu:Näille malleille päivitys on luvattu julkaista:

Mikäli odotat vielä puhelimellesi Android 15 -päivitystä, voit tarkistaa Android 15 -päivitysten tilanteen kyseisen käyttöjärjestelmän seurantalistaltamme.

Samalla listamme on ensimmäinen, jota olemme ylläpitäneet, joka ei enää sisällä yhtään Nokian mallia. HMD on luopunut Nokian brändin käytöstä puhelimissaan ja viimeiset Nokia-brändätyt mallit saivat Android 15 -päivityksen, mutta eivät enää tietojemme mukaan lainkaan Android 16 -päivitystä.

EDIT 24.9.2025: Päivitetty listaa ajan tasalle. Samsung, Sony ja Motorola saivat omalta osaltaan vakaat, viralliset päivitykset rullaamaan.

EDIT 18.11.2025: Päivitetty tilannetta isosti ajan tasalle. OnePlus sai päivitykset alulle, samoin Asus.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Honor 200 Pro – hinta laskenut -43%

Honor 200 Pro
199 € Power
349 € Elisa
499 € Multitronic

Alin hinta viikko sitten: 349 €

Motorola Moto G85 – hinta laskenut -41%

Motorola Moto G85
200 € Lenovo
337 € Multitronic
349 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 336 €

Honor X5c Plus – hinta laskenut -39%

Honor X5c Plus
79 € Verkkokauppa.com
79 € Gigantti
79 € Prisma Verkkokauppa

Alin hinta viikko sitten: 129 €

Motorola Moto E14 – hinta laskenut -39%

Motorola Moto E14
59 € Power
59 € Telia
97 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 97 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.