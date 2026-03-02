Apple julkisti yhden kameran iPhone 17e -puhelimen MagSafella - tässä hinnat Suomessa

Tällä hetkellä iPhone 16e -mallin hinnat alkavat noin 500 eurosta.
iPhone 17e:n hinnat ovat 749 euroa (256 Gt) ja 999 euroa (512 Gt). Yllä mainittu iPhone 16e:n hinta on laitteen 128 gigatavun mallille, jota uudemman mallin kohdalla ei enää tarjota.
iPhone 17e:n ennakkotilaus alkaa 4.3. klo 16.15 alkaen ja se on saatavilla 11.3. alkaen.
Mainitun tallennustilan kasvun lisäksi uutta laitteessa on A19 -sirun käyttö eli suorituskykyä on nostettu pykälää paremmaksi ja on siten samassa linjassa muiden iPhone 17 -mallien kanssa.
Uusi piiri tarjoaa pidempää akunkestoa optimoinnin myötä ja viime vuoden malliin verratessa iPhone 17e on saanut MagSafe-latauksen Qi2 -standardilla eli langaton lataus onnistuu magneettisella kiinnityksellä 15 watin teholla. Laitteessa on myös Apple C1X 5G -modeemipiiri eli tältäkin osin on tullut uudistusta aiempaan verratessa.
Kestävyyttä on lisätty Ceramic Shield 2:lla, joka tarjoaa jopa kolme kertaa parempaa suojaa naarmuja vastaan näytön osalta. Tarkemmin voit vertailla uutuuden eroa edeltäjäänsä iPhone 17e vs iPhone 16e -vertailussa.
iPhone 17e:n suurin kompastuskivi useimmille saattaa olla yhden takakameran käyttö. Se on toki laadukas 48 megapikselin sensori optisella kuvanvakaimella.
