Apple julkisti yhden kameran iPhone 17e -puhelimen MagSafella - tässä hinnat Suomessa

Janne Yli-Korhonen

Apple julkisti yhden kameran iPhone 17e -puhelimen MagSafella - tässä hinnat Suomessa
Apple päivitti tänään puhelinmallistoaan iPhone 17e -mallilla, joka on jatkoa viime vuoden iPhone 16e:lle. Tämän laitteen pohdimme vaikuttavan huonolta diililtä, mutta suomalaisille kuluttajille kyseinen malli on käynyt hyvin kaupan.

Tällä hetkellä iPhone 16e -mallin hinnat alkavat noin 500 eurosta.



iPhone 17e:n hinnat ovat 749 euroa (256 Gt) ja 999 euroa (512 Gt). Yllä mainittu iPhone 16e:n hinta on laitteen 128 gigatavun mallille, jota uudemman mallin kohdalla ei enää tarjota.

iPhone 17e:n ennakkotilaus alkaa 4.3. klo 16.15 alkaen ja se on saatavilla 11.3. alkaen.

Mainitun tallennustilan kasvun lisäksi uutta laitteessa on A19 -sirun käyttö eli suorituskykyä on nostettu pykälää paremmaksi ja on siten samassa linjassa muiden iPhone 17 -mallien kanssa.

Uusi piiri tarjoaa pidempää akunkestoa optimoinnin myötä ja viime vuoden malliin verratessa iPhone 17e on saanut MagSafe-latauksen Qi2 -standardilla eli langaton lataus onnistuu magneettisella kiinnityksellä 15 watin teholla. Laitteessa on myös Apple C1X 5G -modeemipiiri eli tältäkin osin on tullut uudistusta aiempaan verratessa.

Kestävyyttä on lisätty Ceramic Shield 2:lla, joka tarjoaa jopa kolme kertaa parempaa suojaa naarmuja vastaan näytön osalta. Tarkemmin voit vertailla uutuuden eroa edeltäjäänsä iPhone 17e vs iPhone 16e -vertailussa.



iPhone 17e:n suurin kompastuskivi useimmille saattaa olla yhden takakameran käyttö. Se on toki laadukas 48 megapikselin sensori optisella kuvanvakaimella.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Nothing Phone (2a) – hinta laskenut -45%

Nothing Phone (2a)
230 € Verkkokauppa.com
359 € Proshop
419 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 419 €

Honor 200 – hinta laskenut -34%

Honor 200
99 € DNA
149 € Power
346 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 149 €

Honor 200 Lite – hinta laskenut -24%

Honor 200 Lite
219 € Verkkokauppa.com
287 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 287 €

Honor X5 Plus – hinta laskenut -23%

Honor X5 Plus
99 € DNA

Alin hinta viikko sitten: 129 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.