OnePlussan hurjalla akkukestolla varustettu uutuuskännykkä ensimmäistä kertaa alennuksessa

Kyseessä on OnePlussan "R-mallistolle" tyypilliseen tapaan "melkein lippulaivapuhelin", eli hieman sieltä täältä karsittu näkemys yhtiön kalleimmasta kännykästä, eli OnePlus 15:a.
Puhelimesta julkaistiin kaksi eri mallia: 256 gigatavun ja 512 gigatavun tallennustilalla varustetut versiot. Näistä isommalla tallennustilalla varustettu malli tuli myyntiin joulukuun puolivälissä 799 euron hintalapulla. Hinta laski sittemmin varsin tasaisesti 699 euron tasolle, mutta nyt 512 gigatavun versiota saisi vielä satasta tästäkin halvemmalla, eli 599 eurolla
Arvostelimme OnePlus 15R:n hiljattain ja annoimme puhelimelle neljä tähteä viidestä. Kehuimme etenkin puhelimen hurjaa akkukestoa, joka maltillisella käytöllä venyy yli kolmeen vuorokauteen.
Moitteita puhelin puolestaan sai siitä, että siitä ei löydy lainkaan telekameraa - ja ultralaajakulmakamerakin oli kovin mitäänsanomaton. Ja isoimpana moitteena pidimme kuitenkin hintaa - joka on nyt siis alennuskampanjan myötä jo huomattavasti järkevämmällä tasolla. Kaikille puhelin ei missään nimessä sovi, mutta erittäin tehokasta kännykkää loistavalla akkukestolla etsivälle se on varsin houkutteleva tapaus.
Tarjous löytyy täältä:
(hinnat muissa kaupoissa)
Puhelimen pienemmällä tallennustilalla (256GB) varustettu versio ei ole nyt tarjouksessa missään kotimaisessa kaupassa ja se maksaakin itse asiassa nyt saman verran kuin isosiskonsa. Puhelimelle luvataan suuria Android-päivityksiä aina Android 20:een asti ja tietoturvapäivityksiä vuoden 2031 loppuun saakka.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
Kommentoi artikkelia