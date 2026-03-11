Päivän diili: OnePlus 15R ensimmäistä kertaa alennuksessa

Petteri Pyyny

OnePlussan hurjalla akkukestolla varustettu uutuuskännykkä ensimmäistä kertaa alennuksessa
OnePlussan laajan kännykämalliston tuorein tulokas julkaistiin joulukuun puolivälissä, kun yhtiö esitteli OnePlus 15R:n.

Kyseessä on OnePlussan "R-mallistolle" tyypilliseen tapaan "melkein lippulaivapuhelin", eli hieman sieltä täältä karsittu näkemys yhtiön kalleimmasta kännykästä, eli OnePlus 15:a.

Puhelimesta julkaistiin kaksi eri mallia: 256 gigatavun ja 512 gigatavun tallennustilalla varustetut versiot. Näistä isommalla tallennustilalla varustettu malli tuli myyntiin joulukuun puolivälissä 799 euron hintalapulla. Hinta laski sittemmin varsin tasaisesti 699 euron tasolle, mutta nyt 512 gigatavun versiota saisi vielä satasta tästäkin halvemmalla, eli 599 eurolla

Arvostelimme OnePlus 15R:n hiljattain ja annoimme puhelimelle neljä tähteä viidestä. Kehuimme etenkin puhelimen hurjaa akkukestoa, joka maltillisella käytöllä venyy yli kolmeen vuorokauteen.

Moitteita puhelin puolestaan sai siitä, että siitä ei löydy lainkaan telekameraa - ja ultralaajakulmakamerakin oli kovin mitäänsanomaton. Ja isoimpana moitteena pidimme kuitenkin hintaa - joka on nyt siis alennuskampanjan myötä jo huomattavasti järkevämmällä tasolla. Kaikille puhelin ei missään nimessä sovi, mutta erittäin tehokasta kännykkää loistavalla akkukestolla etsivälle se on varsin houkutteleva tapaus.

Tarjous löytyy täältä:

OnePlus 15R (512GB), 599 euroa

(hinnat muissa kaupoissa)




Puhelimen pienemmällä tallennustilalla (256GB) varustettu versio ei ole nyt tarjouksessa missään kotimaisessa kaupassa ja se maksaakin itse asiassa nyt saman verran kuin isosiskonsa. Puhelimelle luvataan suuria Android-päivityksiä aina Android 20:een asti ja tietoturvapäivityksiä vuoden 2031 loppuun saakka.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä!

Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Xiaomi Poco F7 – hinta laskenut -30%

Xiaomi Poco F7
409 € Proshop
427 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 609 €

Xiaomi 15T – hinta laskenut -28%

Xiaomi 15T
500 € Hobby Hall
649 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 699 €

Motorola Moto G05 – hinta laskenut -22%

Motorola Moto G05
117 € Hobby Hall
139 € Proshop
149 € Power

Alin hinta viikko sitten: 149 €

Google Pixel 10 Pro – hinta laskenut -21%

Google Pixel 10 Pro
839 € Hobby Hall
1159 € Verkkokauppa.com
1159 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 1067 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.