Arvostelussa se melkein lippulaivamalli, OnePlus 15R - hurja akkukesto, mutta kamerat ovat pettymys

Ja kuten nimestä pystyy päättelemään, OnePlus 15R on samalla myös "se vähän halvempi versio" yhtiön tämän hetken lippulaivamallista, OnePlus 15:a . Mistään budjettipuhelimesta ei kuitenkaan puhuta, sillä 15R tuli myyntiin 699 euron hintalapulla.

Rakenne on laadukas ja hintansa arvoinen, sillä kehykset ja kamerakyhmy ovat alumiinia ja puhelimelle on hankittu järein mahdollinen IP69K -luokitus, eli se kestää jopa kuumavesisuihkuja kovalla paineella.

OnePlus 15R:n muotokieli on muuttunut edeltäjään, 13R:ään, nähden merkittävästi. Malli muistuttaa ulkoisesti hyvin paljon isosiskoaan, OnePlus 15:a sekä kesällä 2025 julkaistua OnePlus Nord 5:a .

Yläreunasta ei löydy mitään varsinaisesti kiinnostavaa - tai ainakaan sormilla käytettävää, sillä siellä sijaitsee lähinnä puhelimen infrapunalähetin, jonka ansiosta OnePlus 15R:ää voi tarvittaessa käyttää vaikkapa television kaukosäätimen korvikkeena.

OnePlus 15R:ssä on 6,83 tuuman kokoinen AMOLED-näyttö, joka tarjoaa 1272 x 2800 tarkkuutta ja hurjaa, jopa 165 hertsin virkistystaajuutta. Näytön kehykset on saatu puristettua ilahduttavan kapeiksi, joten iso näyttö ei kasvata puhelimen fyysistä kokoa aivan valtavaksi. Näytön suojamateriaalina on käytetty Corningin Gorilla Glass 7i:tä.

Puhelimen käsituntuma on kaikin puolin laadukkaan oloinen: mikään kohta ei natise ja puhelimesta tulee selkeästi kalliimman puhelimen fiilis. Paino on pidetty jokseenkin järkevissä mitoissa, eli puhelin painaa väristä riippuen joko 214 tai 215 grammaa.

Testijaksomme osui keskelle Suomen pimeintä talvea, joten käytännön kokemuksia kirkkaudesta kesäisessä suorassa auringonpaisteessa ei saatu, mutta lukujen ja mutun pohjalta on helppo arvioida, että näyttöä voi käyttää myös kesäpäivissä ilman kädellä varjostamista. Aivan markkinoiden kärkeä OnePlus 15R:n näytön kirkkaus ei oikeassa elämässä ollut, mutta hintaluokassaan hyvää (ja luonnollisesti paljon, paljon parempaa kuin useimmissa keskihintaisissa puhelimissa) .

Näyttö on itsessään erittäin kirkas, joskin OnePlussan mainostamaan 1800 nitin kirkkauteen ei päästä oikeasti kuin mediasovelluksissa ja automaattista kirkkaudensäätöä käyttämällä. Manuaalisella säädöllä näytön kirkkaus asettuu noin 800 nitin tasoon, joka on sekin varsin hyvä manuaalitasoksi.

Valitettavasti kameroiden osalta on tapahtunut merkittävää heikennystä myös edeltävään R-malliin, eli OnePlus 13R:ään nähden, sillä OnePlus 15R:ssä ei ole lainkaan telekameraa. Takakameroiden kokonaisuus koostuukin siis optisella kuvanvakaimella varustetusta, 50 megapikselin pääkamerasta ja 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta.

Näyttö on kuitenkin ylläolevasta pienestä rutinasta huolimatta erittäin hyvä: väritoisto on kohdallaan ja kaikki sovellukset, animaatiot ja siirtymät näyttävät erittäin sulavilta. Mainittakoon myös, että näyttö on sertifioitu HDR, HDR10+ ja Dolby Vision -tiloille, eli mm. Netflix näyttää kaiken sisällön parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytännössä valtaosa sovelluksista toimi 90 hertsin tilassa ja järjestelmän omat sovellukset ja kotinäyttö solahtivat varsin usein käyttämään 120 hertsin tilaa. Mutta sitä korkeampiin virkistystaajuuksiin päästään ainoastaan OnePlussan erikseen hyväksymien pelien osalta ja yli 120 hertsin virkistystaajuutta ei voi pakottaa itse käyttöön missään sovelluksessa, johon sitä ei ole OnePlussan puolesta hyväksytty.

Näytön virkistystaajuuksien osalta OnePlus 15R on hieman kaksijakoinen paketti: se kyllä lupaa hurjaa virkistystaajuutta, mutta lupaus on vähän heikoilla jäillä. Näyttö ei siis ole fiksusti LPTO-tekniikkaa käyttävä, joka dynaamisesti vaihtelisi virkistystaajuutta jatkuvasti 1 hertsin ja 165 hertsin väliltä. Sen sijaan näyttö toimii joko 60, 90 tai 120 hertsin tilassa, riippuen siitä, mitä sovellusta satutaan käyttämään.

Vastaavasti ultralaajakulmakamera oli juuri sellainen kuin osasin odottaakin: päivänvalossa kuvatessa kuvat olivat vielä ihan mukiinmeneviä, mutta heti valon vähänkään vähetessä, kuvien yksityiskohdat katoavat, mutta väritoisto pysyy kuitenkin yllättävänkin hyvänä. Mutta ultralaajakulmakameran laatu ei kuitenkaan vastaa missään nimessä 650 euron hintalapulla varustetulla puhelimelta toivottavaa laatua.

Pääkameran sensoria käyttävä digitaalinen, "häviötön" 2x zoomi pelasi sekin varsin hyvin, vaikka eihän se oikeaa telekameraa millään tavalla korvannut - kuviin tuli "häviöttömänä" zoomatessa väistämättä pehmeyttä ja yksityiskohtien puuroutumista.

Mutta ei OnePlussan pääkamera käytännössä mikään kehno tapaus ollut, ei todellakaan. Sillä sai oikein hyvälaatuisia kuvia niin päivänvalossa kuin heikommassakin valaistuksessa. Väritoisto ja yksityiskohdat pysyivät oikein hyvällä tasolla, olipa kuvaustilanne mikä tahansa.

Kumpikaan kameroista ei aiheuta varsinaisesti mitään riemunkiljahduksia, sillä pääkameran sensori, Sony LYT-700 (1/1,56"; f/1,8) , on tuttu tapaus jo paljon edullisemmistakin malleista: täsmälleen sama sensori löytyy mm. 300 euroa halvemmasta OnePlus Nord 5:a. Ja kahdeksan megapikselin ultralaajakulmakameran sensori (f/2,2) on puolestaan täysin bulkkia, jonka tasoista sensoria löytyy nykyisin oikeastaan kaikista keskihintaluokan kännyköistä.

Suorituskyky

Suorituskyvyn osalta OnePlus ei ole oikeastaan koskaan pettänyt ja ei petä nytkään. OnePlus 15R:n vauhdittajana toimii Qualcomm Snapdragon 8 gen 5 -piirisarja. Kyseinen piirisarja on tätä kirjoitettaessa suorituskyvyltään Qualcommin toiseksi tehokkain piirisarja, heti 15R:n isosiskossa, OnePlus 15:a käytetyn Snapdragon 8 Elite gen 5 -piirin jälkeen.

Tehokkaan piirin kaveriksi on paketoitu mukaan 12 gigatavua LPDDR5X -muistia, eli silläkin saralla asiat ovat oikein hyvällä tolalla. Tallennustilaa puhelimessa on tarjolla joko 256 tai 512 gigatavua, molempien varianttien käyttäessä UFS 4.1 -tyyppistä tallennusmuistia. Testissämme ollut yksilö oli varustettu 256 gigatavun tallennustilalla.

Ja suorituskyky näkyikin arjessa ja erilaisissa suorituskykymittauksissa selvästi. Puhelin ei tahmannut arkikäytössä millään tavalla ja raskaatkin sovellukset toimivat erittäin sulavasti. Suorituskykymittauksissa puhelin toki häviää selkeästi 8 Elite gen 5 -piirejä käyttäville verrokeilleen, mutta päihittää toisaalta käytännössä kaikki noin 500 euron hintalapulla myytävät puhelimet helposti.

Akkukesto ja latausnopeus

OnePlus 15R:n yksi aivan ehdoton valttikortti kuluttajien suosiosta kilpailtaessa on sen levottoman suuri 7400 mAh akku. Yhdistettynä Snapdragon 8 gen 5 -piirisarjan varsin hyvään energiatehokkuuteen, osasin odottaa kokonaisuudelta varsin paljon.

Ja OnePlus 15R ei pettänyt tässä suhteessa lainkaan. Kehuin jo sen isosiskon, OnePlus 15:n, akkukestoa, mutta OnePlus 15R pistää vielä siitäkin hieman paremmaksi.

Jopa omalla, hyvin huolestuttavalla ruutuajallani sain akun kestämään helposti kahden päivän ajan (eli aamulla puhelin oli ladattu täyteen ja akkua oli vielä rahtunen jäljellä seuraavan päivän illalla, ennen nukkumaanmenoa). Väittäisin, että ottamalla näytön automaattisen kirkkauden säädön käyttöön ja käyttämällä puhelinta noin 3-4 tuntia päivässä, OnePlus 15R:n akku kestäisi helposti kolmekin päivää yhdellä latauksella.

Latauskin on OnePlussalle tyypilliseen tapaan ripeää, sillä OnePlus 15R tukee 80 watin pikalatausta yhtiön omalla SuperVOOC-pikalaturilla. Puhelin tukee oman pikalatausstandardinsa lisäksi myös USB PD / PPS -pikalatausta 55 watin teholla, eli 15R latautuu reippaasti myös millä tahansa kolmannen osapuolenkin (standardeja noudattavalla) pikalaturillakin.

Puhelimen mukana ei toimiteta kuitenkaan laturia, vaan sellainen pitää hankkia erikseen - tai käyttää kaapista löytyvää vanhaa laturia. Testasimme latausnopeutta kaapista löytyneellä 100 watin OnePlussan pikalaturilla, josta puhelin siis osasi ottaa sisään (max) 80 watin verran virtaa. Lataus 1% varaustasosta täyteen kesti testissämme 54 minuuttia, joka vastaa suurinpiirtein sitä, mitä OnePlus itsekin latausnopeudeksi lupailee.

Tietysti joku voi kohotella kulmia vajaan tunnin latausajalle, kun vielä muutama vuosi sitten OnePlussan kännykät latautuivat täyteen noin puolessa tunnissa. Mutta syynä on tietysti valtavasti kasvanut akku, jonka latautuminen kestää luonnollisesti hieman pidempään.

Langatonta latausta OnePlus 15R ei tue, joten se on yksi seikka, missä näkyy pieni toimintojen karsiminen kalliimpaan OnePlus 15:een verrattuna.

OnePlussan Android ja päivityslupaus

OnePlussan oma Android, eli OxygenOS, on edelleen mielestäni yksi selkeimmistä valmistajakohtaisista Android-kokonaisuuksista mitä markkinoilla on. Vaikka käyttöjärjestelmään on vuosien mittaan lisätty hurja määrä kaikenlaista uutta vipua ja toimintoa, on se onnistuttu pitämään silti selkeänä ja loogisena kokonaisuutena.

Viimeisen parin vuoden aikana käyttöjärjestelmään on tungettu mukaan tietysti myös kasapäin OnePlussan omia tekoälyratkaisuja, joiden hyötyarvo vaihtelee varsin paljon käyttäjän omien mieltymysten pohjalta. Ehkä ainoa asia, joka OnePlussan tekoälytoiminnoissa ärsyttää, on se, että osa niistä toimii varsin heikosti suomeksi ohjattuna - ja osa toiminnoista ei tue suomea lainkaan. Mutta ennen kaikkea tekoälytoiminnot eivät hypi itsestään silmille - ja ne vähätkin esiin ponnahtavat OnePlussan oman tekoälytoiminnot saa halutessaan kytkettyä pois käytöstä.