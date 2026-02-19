Arvostelussa se melkein lippulaivamalli, OnePlus 15R - hurja akkukesto, mutta kamerat ovat pettymys

OnePlus 15R arvostelu - hurja akkukesto, mutta kamerat ovat pettymys
OnePlussan mallistossa on Suomessakin pyörinyt jo useamman vuoden ajan ristiriitaisiakin tunteita herättävä ns. R-sarja.
Kyseiset R-puhelimet ovat yksinkertaistetusti kuvattuna hieman karsittuja versioita sen hetken OnePlussan oikeasta huippupuhelimesta, pyrkien kosiskelemaan ostajia, jotka haluavat joitain huippukännykän ominaisuuksia, mutta ovat samalla valmiita tinkimään osasta ominaisuuksista, kunhan hintalappu on maltillisempi.
Tähän mallistoon saimme loppuvuodesta 2025 testiimme R-sarjan uusimman tulokkaan, OnePlus 15R:n, joka on suora seuraaja alkuvuodesta 2025 julkaistulle, arvostelussammekin käyneelle OnePlus 13R:lle.
Ja kuten nimestä pystyy päättelemään, OnePlus 15R on samalla myös "se vähän halvempi versio" yhtiön tämän hetken lippulaivamallista, OnePlus 15:a. Mistään budjettipuhelimesta ei kuitenkaan puhuta, sillä 15R tuli myyntiin 699 euron hintalapulla.
Pistimme puhelimen tosielämän testiin puolentoista kuukauden ajaksi, jolloin puhelinta käytettiin arjessa ihan käyttöpuhelimena.
Joten otetaanpa selvää, mitä OnePlus 15R on syönyt ja vastaako kokonaisuus sen suhteellisen tukevaa hintalappua..
Muotoilu ja rakenne
OnePlus 15R:n muotokieli on muuttunut edeltäjään, 13R:ään, nähden merkittävästi. Malli muistuttaa ulkoisesti hyvin paljon isosiskoaan, OnePlus 15:a sekä kesällä 2025 julkaistua OnePlus Nord 5:a.
Reunat ovat tasaiset, olematta kuitenkaan turhan terävät ja takaosaa hallitsee häpeilemättömästi esiin kohoava kamerakyhmy.
Rakenne on laadukas ja hintansa arvoinen, sillä kehykset ja kamerakyhmy ovat alumiinia ja puhelimelle on hankittu järein mahdollinen IP69K -luokitus, eli se kestää jopa kuumavesisuihkuja kovalla paineella.
Oikealta sivulta löytyy tuttuun tapaan äänenvoimakkuuden keinukytkin sekä lukituspainike.
Vasemmalta kyljeltä puhelimesta löytyy OnePlussan uusimmissa puhelimissaan käyttämä Plus -painike, jonka toiminnon voi halutessaan valita asetuksista.
Yläreunasta ei löydy mitään varsinaisesti kiinnostavaa - tai ainakaan sormilla käytettävää, sillä siellä sijaitsee lähinnä puhelimen infrapunalähetin, jonka ansiosta OnePlus 15R:ää voi tarvittaessa käyttää vaikkapa television kaukosäätimen korvikkeena.
Pohjasta löytyy SIM-kortin kelkka, johon mahtuu kaksi SIM-korttia sekä USB-C -portti latausta ja langallista tiedonsiirtoa varten. Valitettavasti USB-C -portti on toteutettu vanhalla USB 2.0 -tekniikalla, eli langallinen tiedonsiirto on varsin hidasta.
Puhelimen käsituntuma on kaikin puolin laadukkaan oloinen: mikään kohta ei natise ja puhelimesta tulee selkeästi kalliimman puhelimen fiilis. Paino on pidetty jokseenkin järkevissä mitoissa, eli puhelin painaa väristä riippuen joko 214 tai 215 grammaa.
Tekniset tiedot ja hinta
Mitat:
- 163,4 x 77 x 8,1 mm
Paino:
- 213 / 219 grammaa
Näyttö:
- 6,83 tuumaa; 1272x2800; AMOLED; 165 Hz
Suoritin:
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Muisti:
- 12 gigatavua
Tallennustila:
- 256 tai 512 gigatavua
Takakamerat:
- 50 megapikselin pääkamera (f/1,8; OIS)
8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2,2)
Etukamera:
- 32 megapikseliä
Akku:
- 7400 mAh
Lataus:
- 80 watin pikalataus
55 watin USB PD -pikalataus
ei langatonta latausta
Käyttöjärjestelmä:
- Android 16
tulevat päivitykset
Muuta:
- 5G; IP69K-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)
Liitännät:
- USB-C, dual-SIM
Hinta:
- arvosteluhetkellä:
256GB: 650 euroa
512GB: 700 euroa
Näyttö
OnePlus 15R:ssä on 6,83 tuuman kokoinen AMOLED-näyttö, joka tarjoaa 1272 x 2800 tarkkuutta ja hurjaa, jopa 165 hertsin virkistystaajuutta. Näytön kehykset on saatu puristettua ilahduttavan kapeiksi, joten iso näyttö ei kasvata puhelimen fyysistä kokoa aivan valtavaksi. Näytön suojamateriaalina on käytetty Corningin Gorilla Glass 7i:tä.
Näyttö on itsessään erittäin kirkas, joskin OnePlussan mainostamaan 1800 nitin kirkkauteen ei päästä oikeasti kuin mediasovelluksissa ja automaattista kirkkaudensäätöä käyttämällä. Manuaalisella säädöllä näytön kirkkaus asettuu noin 800 nitin tasoon, joka on sekin varsin hyvä manuaalitasoksi.
Testijaksomme osui keskelle Suomen pimeintä talvea, joten käytännön kokemuksia kirkkaudesta kesäisessä suorassa auringonpaisteessa ei saatu, mutta lukujen ja mutun pohjalta on helppo arvioida, että näyttöä voi käyttää myös kesäpäivissä ilman kädellä varjostamista. Aivan markkinoiden kärkeä OnePlus 15R:n näytön kirkkaus ei oikeassa elämässä ollut, mutta hintaluokassaan hyvää (ja luonnollisesti paljon, paljon parempaa kuin useimmissa keskihintaisissa puhelimissa).
Näytön virkistystaajuuksien osalta OnePlus 15R on hieman kaksijakoinen paketti: se kyllä lupaa hurjaa virkistystaajuutta, mutta lupaus on vähän heikoilla jäillä. Näyttö ei siis ole fiksusti LPTO-tekniikkaa käyttävä, joka dynaamisesti vaihtelisi virkistystaajuutta jatkuvasti 1 hertsin ja 165 hertsin väliltä. Sen sijaan näyttö toimii joko 60, 90 tai 120 hertsin tilassa, riippuen siitä, mitä sovellusta satutaan käyttämään.
Käytännössä valtaosa sovelluksista toimi 90 hertsin tilassa ja järjestelmän omat sovellukset ja kotinäyttö solahtivat varsin usein käyttämään 120 hertsin tilaa. Mutta sitä korkeampiin virkistystaajuuksiin päästään ainoastaan OnePlussan erikseen hyväksymien pelien osalta ja yli 120 hertsin virkistystaajuutta ei voi pakottaa itse käyttöön missään sovelluksessa, johon sitä ei ole OnePlussan puolesta hyväksytty.
Näyttö on kuitenkin ylläolevasta pienestä rutinasta huolimatta erittäin hyvä: väritoisto on kohdallaan ja kaikki sovellukset, animaatiot ja siirtymät näyttävät erittäin sulavilta. Mainittakoon myös, että näyttö on sertifioitu HDR, HDR10+ ja Dolby Vision -tiloille, eli mm. Netflix näyttää kaiken sisällön parhaalla mahdollisella tavalla.
Kamerat
Kamerat ovat selkeästi se osa-alue, jossa OnePlus on tehnyt eniten karsimista, jotta OnePlus 15R:n hintalappu on saatu tiputettua halvemmaksi kuin isosiskonsa OnePlus 15:n hinta.
Valitettavasti kameroiden osalta on tapahtunut merkittävää heikennystä myös edeltävään R-malliin, eli OnePlus 13R:ään nähden, sillä OnePlus 15R:ssä ei ole lainkaan telekameraa. Takakameroiden kokonaisuus koostuukin siis optisella kuvanvakaimella varustetusta, 50 megapikselin pääkamerasta ja 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta.
Kumpikaan kameroista ei aiheuta varsinaisesti mitään riemunkiljahduksia, sillä pääkameran sensori, Sony LYT-700 (1/1,56"; f/1,8), on tuttu tapaus jo paljon edullisemmistakin malleista: täsmälleen sama sensori löytyy mm. 300 euroa halvemmasta OnePlus Nord 5:a. Ja kahdeksan megapikselin ultralaajakulmakameran sensori (f/2,2)on puolestaan täysin bulkkia, jonka tasoista sensoria löytyy nykyisin oikeastaan kaikista keskihintaluokan kännyköistä.
Mutta ei OnePlussan pääkamera käytännössä mikään kehno tapaus ollut, ei todellakaan. Sillä sai oikein hyvälaatuisia kuvia niin päivänvalossa kuin heikommassakin valaistuksessa. Väritoisto ja yksityiskohdat pysyivät oikein hyvällä tasolla, olipa kuvaustilanne mikä tahansa.
Pääkameran sensoria käyttävä digitaalinen, "häviötön" 2x zoomi pelasi sekin varsin hyvin, vaikka eihän se oikeaa telekameraa millään tavalla korvannut - kuviin tuli "häviöttömänä" zoomatessa väistämättä pehmeyttä ja yksityiskohtien puuroutumista.
Vastaavasti ultralaajakulmakamera oli juuri sellainen kuin osasin odottaakin: päivänvalossa kuvatessa kuvat olivat vielä ihan mukiinmeneviä, mutta heti valon vähänkään vähetessä, kuvien yksityiskohdat katoavat, mutta väritoisto pysyy kuitenkin yllättävänkin hyvänä. Mutta ultralaajakulmakameran laatu ei kuitenkaan vastaa missään nimessä 650 euron hintalapulla varustetulla puhelimelta toivottavaa laatua.
Kokonaisuutena arvioituna OnePlussan kamerat eivät ole kehnot, mutta ne sopisivat paremminkin 350 euron kännykkään - eivät tuplasti kalliimpaan puhelimeen.
Esimerkkikuvia
Ohessa on ensin pari kuvasarjaa, joista toinen on kuvattu yöllä ulkona, tosin katuvalaistuksen auttaessa ja toinen taas sisällä, keinovalossa.
Kuvasarjoissa ensimmäinen kuva on aina kuvattu ultralaajakuvakameralla, toinen pääkameralla ja kolmas käyttää pääkameran ns. häviötöntä 2x kuvaustilaa. Kaikki kuvat on kuvattu kamerasovelluksen oletusasetuksilla.
Kuvat aukeavat napauttamalla isommiksi, alkuperäiseen formaattiinsa. Huomaathan, että kuvat ovat erittäin isoja ja niiden lataaminen saattaa kestää tovin.
Seuraavaksi on vain kokoelma erilaisia testiräpsyjä, joita kameralla on otettu. Kaikki alla olevat kuvat on kuvattu OnePlus 15R:n pääkameralla.
Suorituskyky
Suorituskyvyn osalta OnePlus ei ole oikeastaan koskaan pettänyt ja ei petä nytkään. OnePlus 15R:n vauhdittajana toimii Qualcomm Snapdragon 8 gen 5 -piirisarja. Kyseinen piirisarja on tätä kirjoitettaessa suorituskyvyltään Qualcommin toiseksi tehokkain piirisarja, heti 15R:n isosiskossa, OnePlus 15:a käytetyn Snapdragon 8 Elite gen 5 -piirin jälkeen.
Tehokkaan piirin kaveriksi on paketoitu mukaan 12 gigatavua LPDDR5X -muistia, eli silläkin saralla asiat ovat oikein hyvällä tolalla. Tallennustilaa puhelimessa on tarjolla joko 256 tai 512 gigatavua, molempien varianttien käyttäessä UFS 4.1 -tyyppistä tallennusmuistia. Testissämme ollut yksilö oli varustettu 256 gigatavun tallennustilalla.
Ja suorituskyky näkyikin arjessa ja erilaisissa suorituskykymittauksissa selvästi. Puhelin ei tahmannut arkikäytössä millään tavalla ja raskaatkin sovellukset toimivat erittäin sulavasti. Suorituskykymittauksissa puhelin toki häviää selkeästi 8 Elite gen 5 -piirejä käyttäville verrokeilleen, mutta päihittää toisaalta käytännössä kaikki noin 500 euron hintalapulla myytävät puhelimet helposti.
Akkukesto ja latausnopeus
OnePlus 15R:n yksi aivan ehdoton valttikortti kuluttajien suosiosta kilpailtaessa on sen levottoman suuri 7400 mAh akku. Yhdistettynä Snapdragon 8 gen 5 -piirisarjan varsin hyvään energiatehokkuuteen, osasin odottaa kokonaisuudelta varsin paljon.
Ja OnePlus 15R ei pettänyt tässä suhteessa lainkaan. Kehuin jo sen isosiskon, OnePlus 15:n, akkukestoa, mutta OnePlus 15R pistää vielä siitäkin hieman paremmaksi.
Jopa omalla, hyvin huolestuttavalla ruutuajallani sain akun kestämään helposti kahden päivän ajan (eli aamulla puhelin oli ladattu täyteen ja akkua oli vielä rahtunen jäljellä seuraavan päivän illalla, ennen nukkumaanmenoa). Väittäisin, että ottamalla näytön automaattisen kirkkauden säädön käyttöön ja käyttämällä puhelinta noin 3-4 tuntia päivässä, OnePlus 15R:n akku kestäisi helposti kolmekin päivää yhdellä latauksella.
Latauskin on OnePlussalle tyypilliseen tapaan ripeää, sillä OnePlus 15R tukee 80 watin pikalatausta yhtiön omalla SuperVOOC-pikalaturilla. Puhelin tukee oman pikalatausstandardinsa lisäksi myös USB PD / PPS -pikalatausta 55 watin teholla, eli 15R latautuu reippaasti myös millä tahansa kolmannen osapuolenkin (standardeja noudattavalla) pikalaturillakin.
Puhelimen mukana ei toimiteta kuitenkaan laturia, vaan sellainen pitää hankkia erikseen - tai käyttää kaapista löytyvää vanhaa laturia. Testasimme latausnopeutta kaapista löytyneellä 100 watin OnePlussan pikalaturilla, josta puhelin siis osasi ottaa sisään (max) 80 watin verran virtaa. Lataus 1% varaustasosta täyteen kesti testissämme 54 minuuttia, joka vastaa suurinpiirtein sitä, mitä OnePlus itsekin latausnopeudeksi lupailee.
Tietysti joku voi kohotella kulmia vajaan tunnin latausajalle, kun vielä muutama vuosi sitten OnePlussan kännykät latautuivat täyteen noin puolessa tunnissa. Mutta syynä on tietysti valtavasti kasvanut akku, jonka latautuminen kestää luonnollisesti hieman pidempään.
Langatonta latausta OnePlus 15R ei tue, joten se on yksi seikka, missä näkyy pieni toimintojen karsiminen kalliimpaan OnePlus 15:een verrattuna.
OnePlussan Android ja päivityslupaus
OnePlussan oma Android, eli OxygenOS, on edelleen mielestäni yksi selkeimmistä valmistajakohtaisista Android-kokonaisuuksista mitä markkinoilla on. Vaikka käyttöjärjestelmään on vuosien mittaan lisätty hurja määrä kaikenlaista uutta vipua ja toimintoa, on se onnistuttu pitämään silti selkeänä ja loogisena kokonaisuutena.
Viimeisen parin vuoden aikana käyttöjärjestelmään on tungettu mukaan tietysti myös kasapäin OnePlussan omia tekoälyratkaisuja, joiden hyötyarvo vaihtelee varsin paljon käyttäjän omien mieltymysten pohjalta. Ehkä ainoa asia, joka OnePlussan tekoälytoiminnoissa ärsyttää, on se, että osa niistä toimii varsin heikosti suomeksi ohjattuna - ja osa toiminnoista ei tue suomea lainkaan. Mutta ennen kaikkea tekoälytoiminnot eivät hypi itsestään silmille - ja ne vähätkin esiin ponnahtavat OnePlussan oman tekoälytoiminnot saa halutessaan kytkettyä pois käytöstä.
Ilahduttavasti OnePlus on parantanut viime vuosina kännyköidensä Android-päivityslupausta varsin mukavasti. OnePlus 15R:lle yhtiö lupaa neljä suurta Android-päivitystä - eli kun puhelin julkaistiin Android 16:a varustettuna, se tulee saamaan päivityksiä Android 20:een saakka. Tämän lisäksi puhelimelle luvataan kuuden vuoden ajan tietoturvapäivitykset, eli aina vuoden 2031 lopulle saakka.
Toki, sekä Google että Samsung tarjoavat omille kännyköilleen tätäkin pidempää päivityslupausta, mutta OnePlussankin päivityslupaus on jo kestävää kuluttamista kannustava, kun kännykkää uskaltaa käyttää huoletta yli puolen vuosikymmenen ajan.
Yhteenveto
OnePlus 15R on mielestäni oikein näppärä ja hyvin toteutettu kokonaisuus: se tarjoaa todella tehokasta suorituskykyä ja uskomattoman hyvän akkukeston. Sen heikkous on selkeästi sen korkeintaan 300-400 euron kännyköiden tasoinen kameravarustelu.
Ja tästä päästäänkin OnePlus 15R:n suurimpaan ongelmaan, eli siihen kysymykseen, että kenelle puhelin on oikeastaan suunnattu..?
En suoraan sanottuna oikein tiedä.
OnePlus 15R maksaa selkeästi enemmän kuin hyvät keskihintaiset kännykät ja puhelin perustelee isompaa hintalappuaan tehokkaammalla suorituskyvyllä. Mutta on vaikea kuvitella kovinkaan suurta ostajakuntaa, joka on valmis maksamaan merkittävästi enemmän kännykästään pelkästään paremman suorituskyvyn takia.
Jotenkin ajattelen niin, että loikka noin 300-400 euron hintaluokasta perustellaan useimmiten merkittävästi paremmilla kameroilla - joka onkin tyypillisin tapa, millä huipputason kännykät eroavat edullisemmista puhelimista. Mutta OnePlus 15R ei tarjoa sillä saralla mitään, mitä 300-400e kännykät eivät tarjoaisi. Pelaajillekaan se ei ole aivan täydellinen kännykkä, sillä puhtaat pelipuhelimet ovat täysin oma lukunsa aktiivisen viilennyksen ja sen sellaisen muodossa.
Siksi jotenkin näen OnePlus 15R:n pääasiassa tehokkaaksi viritettynä keskihintaisena kännykkänä erinomaisella akunkestolla - ja jonka hintalappu on tältä pohjalta turhan kova. Se tulee varmasti löytämään oman ostajakuntansa, kunhan hinta laskee alle 500 euron, jolloin se on juuri sitä, miltä se vaikuttaakin: hieman keskihintaisia kännyköitä kalliimpi kännykkä, joka tarjoaa enemmän suorituskykyä ja erinomaisen akkukeston.
Mutta tähtiarvosanamme pohjautuu aina arvosteluhetken hintaan suhteessa siihen, mitä kokonaisuus tarjoaa. Ja nykyisellä noin 650 euron hintalapulla OnePlus 15R on lievä pettymys useimmille potentiaalisille ostajille. Päädyin kuitenkin antamaan puhelimelle neljä tähteä kolmen ja puolen tähden sijaan, koska sille (mielestäni pienelle?) ostajaryhmälle, joka nimenomaan haluaa tehokkaan kännykän, välittämättä juurikaan kameroista, OnePlus 15R on tälläkin hintalapulla ihan hyvä paketti.
Vaihtoehdot
OnePlus 15R asemoituu niin erikoisesti markkinassa, että potentiaalisen ostajan pitää pohtia hyvin tarkkaan omia tarpeitaan puhelinta valitessa. Pelkästään OnePlussalta itseltään on tarjolla parikin kovaa kilpailijaa OnePlus 15R:lle.
Ensinnäkin kesällä 2025 julkaistu OnePlus Nord 5 on selkeästi OnePlussan omassa mallikategoriassa heti OnePlus 15R:n alapuolella sijaitseva puhelin. Mutta kännyköiden merkittävin keskinäinen ero on raa’assa suorituskyvyssä, jossa OnePlus 15R päihittää Nord 5:n. Mutta jos oma kännykän käyttö on lähinnä netin ja sosiaalisen median selailua, kallistuu vaaka hyvin helposti Nord 5:n puoleen, sillä se maksaa tällä hetkellä 300 euroa vähemmän kuin 15R. Voit vertailla OnePlus 15R:n ja OnePlus Nord 5:n eroja tarkemmin täältä.
Jos taas 15R kiinnostelee, mutta haluaisit paremmat kamerat, niin edellisen sukupolven lippulaivamalli OnePlus 13 irtoaa tällä hetkellä halvemmalla kuin OnePlus 15R. Ja sanoisin, että akkukestoa lukuunottamatta OnePlus 13 päihittää OnePlus 15R:n lähes kaikilla osa-alueilla. Ennen kaikkea kamerat ovat OP13:ssa selkeästi laadukkaammat kuin 15R:ssä. OnePlus 15R:n merkittävin etu OnePlus 13:een nähden on se, että se tulee saamaan vuoden pidempään päivityksiä kuin OnePlus 13. Voit vertailla OnePlus 13 ja OnePlus 15R:n välisiä eroja tarkemmin täällä.
Ja heille, ketkä pitävät OnePlus 15R:n käyttöliittymästä ja ulkonäöstä, mutta haluavat ehdottomasti paremmat kamerat, löytyy OnePlussan emobrändiltä tähänkin vastaus. Suomeen aivan hiljattain ryminällä saapunut OnePlussan emoyhtiö Oppo tarjoilee Oppo Find X9 Pro -mallissaan käytännössä saman muotoilun kuin OP15 ja OP15R, mutta selkeästi paremmilla kameroilla.
Plussat
- Erinomainen akkukesto
- Todella hyvä suorituskyky
- Nopea pikalataus
- Kirkas ja terävä näyttö
- Erinomainen vesi- ja pölytiiviys
Miinukset
- Ei telekameraa
- Ultralaajakulmakamera on heikohko omassa hintaluokassaan
- Hinta on arvosteluhetkellä (02/2026) turhan kova
- Ei langatonta latausta
