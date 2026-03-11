Oomin puhelinliittymät nyt laajemmin myynnissä

Janne Yli-Korhonen

Oomin puhelinliittymät nyt laajemmin myynnissä
Sähköyhtiönä tunnettu Oomi laajensi viime vuonna puhelinliittymiin ja toikin pari ensimmäistä liittymää saataville loppuvuodesta.



Tähän asti liittymän hankinta on vaatinut soittopyynnön jättämistä, mutta nyt liittymät ovat laajemmin saatavilla suoraan Oomin verkkosivujen kautta.

"Oomin toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille arkea helpottavia palveluita mahdollisimman mutkattomasti. Yksi tapa toteuttaa tätä ideaa on, että asiakas voi tilata useamman palvelun samasta paikasta. Tämä mahdollistaa myös keskittämisetujen tarjoamisen asiakkaille", kertoo liittymäpalveluista Oomilla vastaava New Business Manager Matti Kärkkäinen.



Oomin tarjoama keskittämisetu tuottaa vähintään 30 euroa etua vuositasolla. Etu vaatii sekä liittymän että sähkön hankkimisen Oomilta.

Oomin mukaan sen liittymät ovat todella kilpailukykyisiä myös ihan itsessään: ne on hinnoiteltu kiinteästi ja niihin kuuluu aina rajoittamaton määrä puheaikaa, viestejä ja dataa kotimaassa. Lisäksi liittymissä on runsas paketti dataa käytettäväksi EU-alueella (35 tai 45 gigatavua).



Vaihtoehtoja liittymien osalta on tällä hetkellä kaksi.

Vaihtoehdot ovat tässä vaiheessa Oomi Mobiili 4G 100M ja Oomi Mobiili 5G 300M. Ensimmäisen hinta on 21,99 euroa kuukaudessa ja jälkimmäisen 26,99 euroa kuukaudessa.

Oomi Mobiili on niin sanottu virtuaalioperaattori ja sen liittymät käyttävät olemassa olevia Telian mobiiliverkkoja. Kaikki asiointi tapahtuu asiakkaan ja Oomin välillä.



