WhatsApp sallitaan nyt myös alle 13-vuotiaille - vanhemmat näkevät kenen kanssa lapsi viestittelee

Uudistus on suora vastaus siihen, miten sovellusten ja verkkopalveluiden käyttöä on ryhdytty rajoittamaan ikärajoilla viimeisen parin vuoden aikana ympäri maailmaa. Uusissa, vanhempien hallinnoimissa tileissä Metan tavoitteena on vähentää nuorten käyttäjien kohtaamia riskejä verkossa, kuitenkaan tinkimättä yksityisyydestä viestien ja puheluiden osalta.
Tilien luominen edellyttää, että vanhemmalla ja lapsella on molemmilla oma puhelin, jotka liitetään yhteen - esimerkiksi QR-koodin avulla - jolloin vanhempi saa täyden hallinnan lapsen tilin asetuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että huoltaja voi päättää, kuka saa ottaa yhteyttä lapseen, mihin ryhmiin lapsi voi liittyä ja vanhemman pitää hyväksyä kaikki viestipyyntökutsut tuntemattomilta yhteyshenkilöiltä.
Lisäksi vanhemmat voivat halutessaan asettaa toimintahälytyksiä, jotka ilmoittavat huoltajalle heti, jos lapsi vaihtaa profiilikuvaa, liittyy uuteen ryhmään tai poistaa kontaktin.
Lisäksi alle 13-vuotiaille tarkoitetut tilit toimivat viestintään ja puheluihin, eikä niissä ole käytettävissä muita WhatsAppin ominaisuuksia - eli kanavat, sijainnin jakaminen, tarinat tai tekoäly eivät ole käytettävissä lainkaan, edes vanhempien hyväksymänä.
Kaikki keskustelut ja puhelut ovat jatkossakin päästä päähän salattuja, joten keskustelujen sisältö pysyy yksityisenä - vanhemmat eivät pysty näkemään mitä lapsi viestittelee kenenkin kanssa, vaan valvonta koskee vain sitä, kenen kanssa lapsi WhatsAppissa pystyy viestittelemään.
Meta on ilmoittanut aloittavansa vanhempien hallinnoimien esiteinitilien käyttöönoton valituilla alueilla ja laajentavansa sitä vähitellen seuraavien kuukausien aikana. Vaikka WhatsAppin käyttöehdoissa ikäraja on ollut pitkään 13 vuotta, on Meta ollut tietoinen, että osa vanhemmista on antanut lastensa käyttää WhatsAppia jo ennen 13 ikävuottakin - rikkoen palvelun käyttöehtoja.
WhatsApp aiheutti kahdeksan vuotta sitten valtavan metelin, kun sen ikäraja nostettiin Suomessakin 16 vuoteen. Ikäraja palautettiin takaisin 13 vuoteen kuitenkin vuoden 2024 alussa.
Tarkemmin WhatsAppin uudesta lapsille tarkoitetusta käyttäjätilimuodosta löytyy WhatsAppin tukisivuilta.
Kommentoi artikkelia