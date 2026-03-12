Samsung Galaxy S26 Ultra rikkoi aiemmat ennakkotilaukset

Janne Yli-Korhonen

Samsung Galaxy S26 Ultra rikkoi aiemmat ennakkotilaukset
Samsung julkaisi 25.2. Galaxy S26 -sarjan laitteet sekä uudet kuulokkeet. Nyt uudet ovat tulleet myyntiin ja ne ovat päätyneet kuluttajien käytettäväksi.



Sarjan huipulla on Galaxy S26 Ultra -malli, jossa on muun muassa uutena ominaisuutena Tietosuojanäyttö.

S26 Ultran hinnat ovat tällä hetkellä seuraavat:


Samsung kertoo tiedotteessaan, että Galaxy S26 -sarja on herättänyt poikkeuksellisen suuren kysynnän Galaxy Unpacked -tapahtuman jälkeen.



Alustavat ennakkotilausluvut ohittivat aiemmat ennätykset ja kasvoivat kaksinumeroisin luvuin aiempiin määriin verrattuna. Premium-luokan Galaxy S26 Ultra on nopeasti noussut suosituimmaksi malliksi, ja sen on valinnut yli 70 % ennakkotilaajista maailmanlaajuisesti.

S26 -sarjasta S26 Ultra on parhaillaan Puhelinvertailun testattavana.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


