Samsung Galaxy S26 Ultra rikkoi aiemmat ennakkotilaukset

Sarjan huipulla on Galaxy S26 Ultra -malli, jossa on muun muassa uutena ominaisuutena Tietosuojanäyttö.
S26 Ultran hinnat ovat tällä hetkellä seuraavat:
- 1699 euroa - 1 teratavu
- 1499 euroa - 512 gigatavua (suuremman tallennustilan saa pienemmän hinnalla)
- 1499 euroa - 256 gigatavua
Samsung kertoo tiedotteessaan, että Galaxy S26 -sarja on herättänyt poikkeuksellisen suuren kysynnän Galaxy Unpacked -tapahtuman jälkeen.
Alustavat ennakkotilausluvut ohittivat aiemmat ennätykset ja kasvoivat kaksinumeroisin luvuin aiempiin määriin verrattuna. Premium-luokan Galaxy S26 Ultra on nopeasti noussut suosituimmaksi malliksi, ja sen on valinnut yli 70 % ennakkotilaajista maailmanlaajuisesti.
S26 -sarjasta S26 Ultra on parhaillaan Puhelinvertailun testattavana.
