Apple siirsi kaksi iPhonea vanhentuneiden listalle - ei enää huoltopalveluita tai tukea

Päätös tarkoittaa, että näiden mallien virallinen laitteistotuki päättyy lopullisesti, eikä Apple enää tarjoa niihin huoltopalveluita tai varaosia. Muutos koskee kaikkia iPhone 4:n ja iPhone 5:n variantteja maailmanlaajuisesti.
Apple käyttää tuotteidensa elinkaaren määrittelyssä kahta luokkaa: vintage ja vanhentunut (obsolete). Vintage-tuotteiksi lasketaan laitteet, joiden myynti on päättynyt yli viisi, mutta alle seitsemän vuotta sitten. Näihin laitteisiin voi vielä saada huoltoa ja varaosia, jos niitä on varastossa. Kun tuotteen myynnin päättymisestä on kulunut yli seitsemän vuotta, laite siirtyy vanhentuneeksi ja tällöin Applen virallinen huolto loppuu kokonaan.
iPhone 4 ja iPhone 5 ovat olleet Applen puhelinmallistossa erityisen merkittäviä. Vuonna 2010 esitelty iPhone 4 oli aikanaan suuri harppaus eteenpäin, muun muassa uuden Retina-näytön, FaceTime-videopuheluiden ja uudenlaisen lasi-teräsrakenteen ansiosta. Malli toi mukanaan myös parannuksia kameratekniikkaan ja oli muotoilultaan selkeä irtiotto aiemmista iPhoneista.
Kaksi vuotta myöhemmin julkaistu iPhone 5 jatkoi kehitystä tuoden ensimmäistä kertaa 4 tuuman näyttökoolla varustetun iPhonen markkinoille. Lisäksi siinä esiteltiin uusi Lightning-liitäntä, joka korvasi pitkään käytössä olleen 30-nastaisen liittimen. iPhone 5 oli myös tuolloin Applen ohuin ja kevyin älypuhelin, ja se tuki LTE-yhteyksiä, mikä mahdollisti entistä nopeammat mobiiliverkkoyhteydet.
Nyt, kun nämä mallit on siirretty vanhentuneiden tuotteiden listalle, niihin ei enää ole saatavilla virallista tukea Applen huoltopisteistä tai valtuutetuilta palveluntarjoajilta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mahdolliset korjaukset tai varaosien hankinta on jatkossa erittäin haastavaa, ellei mahdotonta.
