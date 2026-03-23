Samsung tuo AirDrop-tuen Galaxy S26 -sarjaan – tiedostojen jako iPhonen kanssa helpottuu

Janne Yli-Korhonen

Samsung tuo AirDrop-tuen Galaxy S26 -sarjaan – tiedostojen jako iPhonen kanssa helpottuu
Samsung on aloittanut AirDrop-tuen käyttöönoton uusimmassa Galaxy S26 -sarjassaan. Päivitys poistaa yhden suurimmista esteistä Android- ja iOS-laitteiden väliseltä suoralta viestinnältä.



Yhtiö ilmoitti, että ominaisuus tulee ensin saataville Etelä-Koreassa 23. maaliskuuta alkavassa ohjelmistopäivityksessä. Tämän jälkeen AirDrop-tuki laajenee vaiheittain useille muille markkinoille, kuten Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan, Hongkongiin, Japaniin, Latinalaiseen Amerikkaan, Kaakkois-Aasiaan ja Taiwaniin.

"Meillä on ilo esitellä uusi järjestelmäpäivitys Galaxy S26 -lippulaivasarjamme puhelimille. Uskomme Samsungilla laitteiden saumattomaan yhteistyöhön, ja tämä päivitys on jälleen yksi askel siihen suuntaan. Se luo asiakkaillemme lisää mahdollisuuksia ja tarjoaa käyttäjillemme – mieltymyksistä tai operaattorista riippumatta – entistä sujuvamman kokemuksen. Samalla se vahvistaa sosiaalisia yhteyksiä, sillä nyt esimerkiksi valokuvien jakaminen ystäväpiirissä on entistä helpompaa ja vailla rajoituksia", Samsungin Suomen maajohtaja Mika Engblom sanoo.



Samsungin AirDrop-toteutus perustuu Quick Share -ominaisuuteen, jonka avulla käyttäjät voivat jakaa tiedostoja langattomasti sekä Samsungin omien laitteiden että Apple-laitteiden kanssa. Käyttäjien tulee päivittää laitteidensa ohjelmisto ja ottaa ominaisuus käyttöön puhelimen asetuksista kohdasta Yhdistetyt laitteet > Quick Share > Jaa Apple-laitteiden kanssa.

Jotta tiedostojen jakaminen onnistuu Samsungin ja iPhonen välillä, molempien laitteiden käyttäjien on säädettävä AirDrop-asetukset sallimaan jakaminen kaikille.



Yhteensopivuus AirDropin kanssa on ollut pitkään yksi Applen ekosysteemin vahvuuksista, mutta nyt Samsung pyrkii parantamaan laitteidensa yhteensopivuutta ja käyttäjäkokemusta mahdollistamalla sujuvan tiedostojen siirron myös iPhone-käyttäjien kanssa.

Alun perin vastaava toiminnallisuus tuotiin Pixel 10 -puhelimiin, mutta Samsungin päätös tuoda ominaisuus omiin lippulaivamalleihinsa merkitsee merkittävää askelta Android-puhelinten keskinäisen ja alustarajat ylittävän tiedostojenjaon kehityksessä.

Samsungin mukaan AirDrop-tuki on aluksi saatavilla ainoastaan Galaxy S26 -sarjan laitteissa. Yhtiö ei ole vielä kertonut tarkempaa aikataulua siitä, milloin ominaisuus laajenee muihin Galaxy-malleihin, mutta lupaa tiedottaa tästä myöhemmin.



Käyttäjille tämä päivitys tarjoaa merkittävästi parannetun tavan jakaa kuvia, videoita ja muita tiedostoja nopeasti ja vaivattomasti myös eri valmistajien laitteiden välillä. Samalla tämä voi madaltaa merkittävästi kynnystä siirtyä Applen puhelimesta Samsungin puhelimen pariin, kun tiedostojen siirtelyn pitäisi onnistua yhtä hyvin.



