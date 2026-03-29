Arvostelussa Googlen halvin oma kännykkä, Pixel 10a - kierrätystä viime vuodesta

Google Pixel 10a arvostelu - kierrätysmalli, joka ei tuo juurikaan uutta
Sisällys
Todennäköisesti iso osa lukijoistamme tietääkin, että maailman suosituin kännyköiden käyttöjärjestelmä, Android, on amerikkalaisen Googlen omistama ja kehittämä. Mutta kenties vähän vähemmälle on jäänyt vuosien mittaan se tieto, että Google on myös kännykkävalmistaja itsekin.
Yhtiön kännyköitä ei itse asiassa voinut ostaa Suomessa mistään kivijalkaliikkeestä virallisesti ennen kuin vasta aivan pari vuotta sitten, jolloin yhtiö rantautui meillekin isommalla rytinällä. Nykyisin Googlen Pixel -puhelimet löytyvätkin sitten käytännössä myös kaikkein Suomen suurimpien jälleenmyyjien valikoimasta.
Googlen Pixel -puhelinten mallisto on aina ollut suhteellisen kapea, eli erilaisia kännykkämalleja ei ole ollut aivan tuskallisen paljoa tarjolla: on ollut perusmallia ja perusmallsta jatkokehitettyjä, hieman erilaisia malleja. Mutta yksi poikkeus on aina ollut tarjolla: nimittäin keskihintaisten kännyköiden ostajia kosiskeleva ns. a-sarja.
Yhtiön tuorein a-sarjalainen, Google Pixel 10a tuli myyntiin maaliskuussa 2026 ja saimme puhelimen testiimme jo paria viikkoa ennen sen myyntiintuloa. Otimme julkaisuhetkellään 599 euroa maksavan uutuuden käyttöpuhelimeksi muutaman viikon ajaksi - ja tutkimme, miten Google pärjää tiukasti kilpaillussa keskihintaisten kännyköiden kisassa uutuudellaan.
Muotoilu ja rakenne
Rakenteeltaan Google Pixel 10a on itse asiassa varsin mielenkiintoinen irtiotto nykyisten älypuhelinten muotokielestä. Ensinnäkin Pixel 10a on selkeästi pienempi kuin useimmat muut modernit kännykät. Aivan pieneksi puhelimeksi en silti Pixeliä kutsuisi, mutta 7,3 cm leveänä ja 183 grammaa painavana se tuntuu kädessä merkittävästi pienemmältä kuin vaikkapa useimmat OnePlussan uudet puhelimet.
Toinen rakenteessa erottuva seikka on se, että puhelimessa ei ole lainkaan "kamerakyhmyä" vaan kameraelementti on upotettu puhelimen rakenteen sisään. Eli suomeksi sanottuna, puhelimen takaosa on täysin tasainen. Tämän ansiosta puhelin solahtaa farkkujen taskuun paljon helpommin kuin useimmat muut puhelimet, vaikka se samaan aikaan onkin hieman paksumpi (9 mm) kuin useimmat verrokkinsa.
Ulkoisten "toimintojensa" osalta puhelin ei muuten eroa mistä tahansa kännykästä oikeastaan millään muotoa. Oikealla sivulla sijaitsevat puhelimen lukituspainike ja äänenvoimakkuuden keinukytkin.
Näiden osalta on pakko todeta, että kenties isoin ongelma Pixeliin siirtymisessä oikeastaan mistä tahansa muusta Android-mallista liittyy siihen, että Googlen puhelimissa lukituspainike on äänenvoimakkuuden säätöjen yläpuolella - kun taas lähes kaikissa muissa Android-kännyköissä napit ovat täsmälleen toisinpäin.
Puhelimen vasemmasta reunasta ei löydy nappeja, vaan ainoastaan SIM-kortin kelkka.
Pixelin alareunasta löytyy perinteiseen tapaan kaiuttimet sekä USB-liitin latausta ja langallista tiedonsiirtoa varten. USB-C -liitin on USB 3.2 -standardia noudattava, eli langallinen tiedonsiirto on varsin vauhdikasta.
Ja kuten arvattavaa, myöskään yläreunasta ei löydy mitään ihmeellistä.
Puhelimen takalevy on mattapintaista muovia ja kehyksen materiaalina on puolestaan käytetty alumiinia. Rakenne on suojattu vedeltä ja pölyltä varsin hyvin ja Pixel 10a:lla onkin IP68 -tasoinen sertifiointi näiden osalta (mitä IP-luokitukset tarkoittavat?).
Kädessä puhelin tuntuu muovisesta takalevystään huolimatta oikein laadukkaalta. Lisäksi se on hieman vähemmän liukas kuin useimmat muut nykyaikaiset puhelimet. Mutta jos olet vähänkään rähmäkäpälä, suosittelen silti hankkimaan puhelimelle suojakuoret, sillä on se edelleen liukas, ei vain aivan yhtä liukas kuin monet muut.
Rakenteeltaan pidin Pixel 10a:sta varsin paljon, etenkin sen hieman pienemmän rungon ja tasaisen takaosan rakenteen ansiosta.
Pixel 10a on saatavilla neljässä eri värissä: mustana, sinisenä, punaisena ja vihertävänä. Testissämme oli puhelimen sininen versio.
Google Pixel 10a tekniset tiedot ja hinta
Mitat:
- 153,9 x 73,0 x 9,0 mm
Paino:
- 183 grammaa
Näyttö:
- 6,3 tuumaa; 1080x2424; P-OLED; 120 Hz
Corning Gorilla Glass 7i -lasi
Suoritin:
- Google Tensor G4
Muisti:
- 8 gigatavua käyttömuistia;
128 tai 256 gigatavua tallennustilaa
Takakamerat:
- 48 megapikselin pääkamera (f/1,7; OIS)
13 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2,2)
Etukamera:
- 13 megapikseliä
Akku:
- 5100 mAh
Lataus:
- 30 watin pikalataus
10 watin langaton lataus
Käyttöjärjestelmä:
- Android 16
tulevat päivitykset
Muuta:
- 5G; IP68-luokitus (Mitä IP-luokitukset tarkoittavat?)
Liitännät:
- USB-C, nano-SIM + eSIM
Hinta:
- arvosteluhetkellä:
8/128GB: 579 euroa
8/256GB: 679 euroa
hinnat päivitetty 29.3.2026
Näyttö
Google Pixel 10a käyttää näyttönään nykymittapuulla varsin miellyttävän pientä 6,3 tuumaista OLED-näyttöä, joka tarjoilee 1080x2424 tarkkuutta 120 hertsin virkistystaajuudella ja tukee HDR10+ -videotoistoa.
Näyttö on pitkälti sama, mitä Google on käyttänyt edeltävässä Pixel 9a -mallissakin ja ainoa merkittävä ero on se, että näytön kirkkautta on parannettu edeltäjään nähden. Ja näyttö onkin itse asiassa todella, todella kirkas - päihittäen kertaluokkaa kalliimpienkin kilpailijoiden näytöt. Google kehuu näytön venyvän automaattisäädöillä jopa 3000 nitin kirkkauteen.
Käytännön elämässäkin kirkkaus oli erittäin hyvällä tolalla: käytin puhelinta manuaalisesti kirkkaimmalle mahdolliselle asetukselle säädettynä ja puhelimen näyttö oli helposti luettavissa myös kirkkaassa kevätauringossa.
Virkitystaajuuden valinnan osalta käytössä ei ole mitään hienoa ja dynaamista LPTO-tekniikkaa, vaan kytkettäessä korkeampi virkistystaajuus päälle, puhelin vaihtelee käytännössä 120 hertsin ja 60 hertsin välillä, riippuen siitä, mikä sovellus näytöllä on sillä hetkellä näkyvissä.
Pixel 10a:n näytön väritoisto oli miellyttävä ja realistinen. Lisäksi väritoistoa voi säätää ympäristön valon mukaan mukautumaan joko lämpimämmän tai kylmemmän värimaailman suuntaan.
Vaikka näytön väritoisto ja kirkkaus olivatkin ilahduttavan hyviä, on näytössä myös yksi merkittävä heikkous: näytön reunoille jäävät mustat kehykset (bezelit) ovat nykymittapuulla suorastaan järisyttävän leveät. Kuudensadan euron puhelimissa näin isoja kehyksiä ei ole tullut vastaan enää muutamaan vuoteen ja niistä hieman huokuu Pixel 10a:ta muutenkin vaivaava ongelma: puhelin on kierrätetty vanhasta teknologiasta, vain sieltä täältä paikkoja hieman rempaten.
Kamerat
Google ei ryhtynyt keksimään pyörää uudestaan - tai edes parantelemaan pyörää - sitten edeltäjämallin, sillä Pixel 10a käyttää täsmälleen samoja kamerasensoreita kuin viime vuoden Pixel 9a -mallikin.
Takakameroita Pixelissä on kaksi: 48 megapikselin pääkamera, josta löytyy myös optinen kuvanvakain (OIS) ja 13 megapikselin ultralaajakulmakamera. Etukamerana on puolestaan 13 megapikselin sensori.
Googlen vahvuus kameroissa on ollut pitkään nimenomaan yhtiön ohjelmisto-osaaminen ja nytkin Pixel 10a:han on lisätty joitain "isoissa" Pixel 10 -malleissa nähtyjä ominaisuuksia, kuten se, että puhelimen kameraohjelmistosta löytyy "valitse paras"-toiminto, joka ottaa samasta tilanteesta useamman kuvan ja ohjelmallisesti valitsee niistä parhaiten onnistuneen kuvan.
Videota voi kuvata pääkameralla 4K-tarkkuudella 60 kuvan kuvanopeudella (fps) ja etukamera sekä ultralaajakulmakamera tukevat nekin 4K-videoiden kuvaamista, mutta 30 fps kuvanopeudella.
Googlen kamerasovellus on hyvin selkeä ja yksinkertainen käytettävyydeltään. Asetuksia löytyy valikoiden takaa, jos niihin haluaa koskea, mutta perustoiminnot ovat käytännössä identtiset lähes kaikkein muidenkin valmistajien kamerasovelluksiin nähden.
Mutta entäs sitten se kuvanlaatu..?
Itse asiassa kuvanlaatu yllätti varovaisen positiivisesti. Pääkameralla otetut kuvat olivat teräviä, hyvällä valkotasapainolla varustettuja ja värimaailmakin oli kohdallaan. Edes valaistuksen heikkeneminen ei huonontanut pääkameralla otettuja kuvia juuri lainkaan. Jopa digitaalinen "häviötön" 2x zoomi ilahdutti positiivisesti ja sillä kuvat olivat selkeästi parempia kuin mitä tavallisella digitaalisella rajauksella luodut "2x"-kuvat olisivat.
Ultralaajakulmakamera oli puolestaan vähän sekalaisempi tapaus: senkin kuvanlaatu oli kohtuullisen hyvää hyvissä valaistusolosuhteissa ja varsin mukiinmenevää myös heikommassa valaistuksessa. Mutta jostain syystä ultralaajakulmakamerasta puuttui kokonaan automaattitarkennus, joka rajasi ultralaajakulmakameran käyttökohteita hieman turhankin paljon.
Kokonaisuutena sanoisin, että vaikka kamerat olivat vanhan uusiokäyttöä, ne olivat selkeästi Pixel 10a:n yksi ilahduttavimmista piirteistä. Ei Pixel 10a tokikaan ns. oikeita huippupuhelimia kameroillaan päihitä, mutta useimmat keskihintaiset kännykän jäävät sen taakse kuvanlaadussa.
Esimerkkikuvia
Ohessa on nippu Pixel 10a:lla otettuja kuvia. Kaikki kuvat on otettu oletusasetuksilla, Pixelin omalla kamerasovelluksella. Kaikki yksittäiset esimerkit on otettu puhelimen pääkameralla ja niitä klikkaamalla saat auki alkuperäisen version kuvasta. Huomaathan, että alkuperäiset kuvat ovat varsin raskaita ladattavia.
Seuraavaksi on kolme kolmen kuvan ryhmää, joissa ensimmäinen kuva on aina kuvattu ultralaajakulmakameralla, toinen pääkameralla ja kolmas pääkameran "häviötöntä" zoomia käyttämällä.
Pyöreästä graffitipylväästä on kaksi kuvasarjaa, jotka on otettu samaan aikaan - toisessa, kirkkaammassa, on käytetty kamerasovelluksen yötilaa ja toisessa yötila on kytketty pois päältä.
Suorituskyky
Pixel 10a:n suorituskyvystä vastaa Googlen oma piirisarja, Tensor G4, joka on täsmälleen sama piiri, jota käytettiin jo edeltävässä Pixel 9a -mallissa - eli sama vanhan kierrätys näkyy myös suorituskyvyn osalta. Puhelimesta löytyy 8 gigatavua käyttömuistia ja mallista riippuen joko 128 gigatavua tai 256 gigatavua tallennustilaa (testilaitteessamme tallennustilaa oli 128 gigatavua).
Muista teknisistä seikoista kenties kiinnostavinta on se, että yhteyksistä vastaava piirisarja on päivittynyt tuorempaan, joka tukee nyt myös satelliitin kautta lähetettäviä hätäviestejä. Eli Pixelin kanssa saa nyt tarvittaessa yhteyden hätäkeskukseen myös Lapin erämaissa taivaltaessa.
Suorituskykytesteissä Pixel 10a pärjäsi kohtuullisen hyvin, mutta jäi kuitenkin auttamatta kiinalaisten saman hintaluokan - ja halvempienkin - kilpailijoiden, kuten vaikkapa OnePlus Nord 5:n jalkoihin.
Käytännön elämässä Google Pixel 10a:n suorituskyky on kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta ei missään nimessä 600 euron Android-kännykkää vastaavalla tasolla. Tämä näkyy etenkin raskaammissa peleissä, joissa Tensor G4 yskii verrokkeihinsa nähden merkittävästi enemmän.
Arjessa Pixel 10a on ihan sulava käyttöpuhelin, kunhan ymmärtää sen, että puhelin ei ole millään muotoa ns. tuoreinta tehotasoa tarjoava Android-kännykkä ja vastaa siltä osin lähinnä 300-400 euron puhelinta näin alkuvuodesta 2026.
Akkukesto ja latausnopeus
Pixel 10a:n sisältä löytyy 5100 mAh kokoinen akku, joka oli vielä muutama vuosi sitten ihan mukiinmenevän kokoinen, mutta alkaa jäämään pahasti jalkoihin keskihintaisten kännyköiden kisassa, etenkin kiinalaisille kilpailijoille.
Testasimme akkukestoa sekä simuloimalla, mutta ennen kaikkea käytännön elämässä. Käytännön testaus oli siis sitä, että puhelin oli useamman viikon ajan aktiivisena käyttöpuhelimena. Asetusten osalta noudatimme samaa linjaa kuin kaikkein muidenkin testaamiemme kännyköiden osalta: näytön kirkkaus väännettiin manuaaliasetuksilla täydelle kirkkaudelle päivän ajaksi ja vasta illan pikkutunteina kirkkautta laskettiin alemmas. Näytössä ei ollut päällä ns. AOD-tila, eli kun puhelinta ei käytetty, näyttö oli täysin sammuksissa. Akku ladattiin aina täyteen öisin.
Ja valitettavasti ilahduttavan kirkas näyttö yhdistettynä suhteellisen keskinkertaiseen akun kokoon ja hieman virtasyöppöön Tensor G4 -järjestelmäpiiriin ei ollut kovinkaan voittava yhdistelmä.
Omalla, lähes teinin tasoa olevalla, hyvin huolestuttavalla ruutuajallani Pixelin akku alkoi piiputtamaan illan tullen käytännössä joka ikinen päivä. Eli en saanut oikeastaan kertaakaan Pixel 10a:n akkua riittämään kokonaiseksi päiväksi, vaan viimeistään iltayhdeksän aikoihin puhelin piti heittää hetkeksi laturiin kiinni. Mainittakoon myös, että Pixel oletusarvoisesti sulkee hyvin aggressiivisesti taustalla pyöriviä sovelluksia, jos niiden asetuksia ei säädä: esimerkiksi Pokemon Go -peli sammui aina, kun puhelimen kameraa käytettiin - mutta sekään ei pelastanut akkukestoa niin, että Pixel olisi samassa tasossa pahimpien kilpailijoidensa kanssa.
Kevyemmällä käytöllä ja ottamalla automaattisen näytön kirkkauden säädön, Pixelin akku kyllä riittää aivan varmasti kokonaiseksi päiväksi - mutta ei missään nimessä esimerkiksi kahdeksi päiväksi.
Latausnopeuden osalta Pixel 10a on parantunut sitten edellisen version: puhelin tukee langallista latausta 30 watin nopeudella ja langatonta latausta 10 watin nopeudella. Molemmat latausmuodot tukevat standardeja, eli mikä tahansa, vähintään 30 watin tehoja antava USB PD/PPS -laturi lataa Pixeliä langallisesti täydellä teholla - sama koskee myös standardeja noudattavia langattomia latureita, joista löytyy tehoja vähintään 10 watin verran.
Käytännön elämässä Pixelin täyteen latautuminen (1% varaustasosta) langallisella 30 watin laturilla kesti lähes sekunnilleen 90 minuutin ajan.
Googlen oma Android ja päivityslupaus
Googlen omien puhelinten parasta antia on ehdottomasti se, että niissä käytetty Android on käytännössä se visio, millaisena Google haluaisi Androidin nähdä. Muiden Android-valmistajien puhelinten käyttöliittymä ja logiikka on aina jonkinlainen hybridi, jossa taustalla on Googlen alkuperäinen visio - ja päälle on lätkitty sitten laitevalmistajan omaa näkemystä läjä.
Ja Googlen näköinen Android on itse asiassa yllättävän selkeä ja siisti, tasapainoinen kokonaisuus. Kenties lähimpänä sitä muista valmistajista ovat mielestäni Asus ja OnePlus, joiden maailmasta Pixelin pariin hyppääminen lienee kaikkein helpointa.
Toki, näin vuonna 2026, Googlen näkemykseen älypuhelimen käyttöjärjestelmästä kuuluu myös valtava vuori tekoälytoimintoja. Toiminnot on kuitenkin integroitu tiukasti Androidiin sisään, eikä tarjolla ole - jälleen, muiden valmistajien tyyliin - erillisiä, hieman päälleliimatuilta tuntuvia yksittäisiä tekoälyvirityksiä.
Esimerkiksi kuvien muokkauksessa on tarjolla enemmän työkaluja kuin muissa Android-laitteissa, mutta kaikki toiminnot on upotettu suoraan Google Kuvat -sovelluksen osaksi, eikä mihinkään erilliseen kuvagalleria-sovellukseen. Ylipäätään Pixelin käytön ehdoton positiivinen puoli on se, että turhia "tuplasovelluksia" ei ole lainkaan - on vain yksi sovellus valokuville, yksi sovellus sähköpostille, jne.
Toinen ehdoton valtti Pixelin Androidissa on se, että päivitykset saapuvat Pixeleille välittömästi - nopeammin kuin millekään muulle Android-kännykälle. Google hemmottelee lisäksi Pixelin omistajia säännöllisesti omilla "feature drop"-julkaisuillaan, jotka tuovat jatkuvasti uusia toimintoja Pixel-käyttäjien saataville. Osa uusista toiminnoista sitten valuu aikanaan osaksi varsinaista Androidia, mutta usein vasta seuraavan vuoden, kahden aikana.
Ja sitten on tietysti pakko mainita myös päivitystuki, joka on Pixeleissä huippuluokkaa: Google lupaa Pixel 10a:lle hurjat seitsemän suurta Android-päivitystä, eli puhelin tulee saamaan aikanaan, vuonna 2032 julkaistavan Android 23 -käyttöjärjestelmänkin.
Yhteenveto
Google Pixel 10a oli valitettavasti lievästi pettymys kokonaisuutena. Puhelin on käytännössä 90-prosenttisesti sama puhelin kuin vuotta aiemmin julkaistu Pixel 9a, eikä mikään pienistä uudistuksista ollut kokonaisuutta merkittävästi uudelle tasolle kiskaiseva.
Puhelimen julkaisuhetken hintalappu, 599 euroa, on yksinkertaisesti aivan liian kova suhteessa siihen, mitä puhelin loppukäyttäjälle tarjoaa. Se häviää lähes kaikilla osa-alueilla, kun sitä vertaillaan vaikkapa OnePlussan tai Honorin selkeästi halvempiin, noin 300-500 euroa maksaviin keskihintaisiin malleihin.
Pixelistä tuleekin olo, että se on suunnattu ennen kaikkea Yhdysvaltain markkinoille, jossa kiinalaisia kännyköitä ei juurikaan näy ja jossa se onkin näin ollen suhteellisen hyvä diili. Mutta Euroopassa ja muualla maailmassa - tällä hintalapulla - Pixel 10a ei ole millään muotoa kovinkaan järkevä ostos.
Mutta on toki Pixel 10a:ssa paljon hyvääkin: sen pääkamera on oikein mainio, Googlen puhdas Android-kokemus on todella käyttäjäystävällinen, puhelimen päivityslupaus on uskomattoman hyvä - ja kamerakyhmytön, selkeä muotoilu on ainakin omaan silmääni erittäin hyvännäköinen.
Valitettavasti arvostelemme puhelimet niiden hinta-laatu-suhteen kautta ja nykyisellä, noin 600 euron hintalapulla Pixel 10a ei siinä kisassa pärjää. Mutta kun puhelinta alkaa aikanaan saamaan noin 300-400 euron hintaluokasta, se onkin siinä vaiheessa mielestäni jo ihan fiksu ostos.
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojahan Google Pixel 10a:lle löytyy vaikka kuinka paljon. Kysymys onkin enemmän siitä, mihin kohtaa haluaa vetää hintarajan - eli arvioiko Pixel 10a:n oikeasti 600 euron kännykäksi vai vertaileeko sitä vaikkapa 400 euron kännyköihin.
Jos rajana pidetään Pixel 10a:n tämän hetkistä (03/2026) hintalappua eli 600 euroa, niin tuolla hinnalla saa itselleen paljon, paljon parempia puhelimia muilta valmistajilta. Esimerkiksi vuoden 2025 Samsungin lippulaivamalliston perusmalli, Samsung Galaxy S25 irtoaa tätä kirjoitettaessa samalla 599 euron hintalapulla kuin Pixelikin. Ja S25 on useimmilla kriteereillä mitattaessa Pixeliä parempi diili: se on tehokkaampi, siinä on paremmat kamerat ja sen näyttökin täyttää paremmin koko puhelimen etualan. Pixel 10a tarjoaa hieman nopeampaa akun (langallista) latautumista, puhtaamman Androidin ja pidemmän päivityslupauksen. Täällä voit vertailla Samsung Galaxy S25:a ja Google Pixel 10a:ta.
Jos taas hintahaitaria siirtää alemmas, niin vastaan tulee OnePlus Nord 5. Nord 5 päihittää Pixel 10a:n latausnopeudessaan, (mielestäni) pääkameran kuvanlaadussa, akkukestossa ja suorituskyvyssä. Vastaavasti Pixel 10a:n vahvuutena on parempi ultralaajakulmakamera ja pidempi akkukesto. Toisaalta Nord 5 maksaa tällä hetkellä alle 400 euroa. Täällä voit vertailla OnePlus Nord 5:a ja Google Pixel 10a:ta.
Lisäksi on pakko tietysti nostaa vaihtoehdoksi myös edeltäjä, lähes identtinen Google Pixel 9a, joka maksaa tällä hetkellä (03/2026) 399 euroa, eli 200 euroa vähemmän kuin Pixel 10a. Ja vaikka 10a:ssa joitain asioita on hieman paranneltukin, eivät parannukset ole missään nimessä 200 euron hintaeron arvoisia. Voit vertailla Pixel 9a ja Pixel 10a välisiä eroja täällä.
Plussat
- Erittäin hyvä päivityslupaus
- Puhdas Android
- Erittäin hyvä pääkamera
- Kirkas näyttö
- Langaton lataus
- Ilahduttavan erilainen muotoilu
- Aavistuksen pienempi rakenne kuin tyypillisessä nykyaikaisessa kännykässä
Miinukset
- Korkeintaan keskinkertainen akkukesto
- Leveät reunukset näytön ympärillä
- Suorituskyky ei vastaa hintalappua
- Hitaahko pikalataus
