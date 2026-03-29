Arvostelussa Googlen halvin oma kännykkä, Pixel 10a - kierrätystä viime vuodesta

Yhtiön tuorein a-sarjalainen, Google Pixel 10a tuli myyntiin maaliskuussa 2026 ja saimme puhelimen testiimme jo paria viikkoa ennen sen myyntiintuloa. Otimme julkaisuhetkellään 599 euroa maksavan uutuuden käyttöpuhelimeksi muutaman viikon ajaksi - ja tutkimme, miten Google pärjää tiukasti kilpaillussa keskihintaisten kännyköiden kisassa uutuudellaan.

Googlen Pixel -puhelinten mallisto on aina ollut suhteellisen kapea, eli erilaisia kännykkämalleja ei ole ollut aivan tuskallisen paljoa tarjolla: on ollut perusmallia ja perusmallsta jatkokehitettyjä, hieman erilaisia malleja. Mutta yksi poikkeus on aina ollut tarjolla: nimittäin keskihintaisten kännyköiden ostajia kosiskeleva ns. a-sarja .

Yhtiön kännyköitä ei itse asiassa voinut ostaa Suomessa mistään kivijalkaliikkeestä virallisesti ennen kuin vasta aivan pari vuotta sitten, jolloin yhtiö rantautui meillekin isommalla rytinällä. Nykyisin Googlen Pixel -puhelimet löytyvätkin sitten käytännössä myös kaikkein Suomen suurimpien jälleenmyyjien valikoimasta.

Todennäköisesti iso osa lukijoistamme tietääkin, että maailman suosituin kännyköiden käyttöjärjestelmä, Android, on amerikkalaisen Googlen omistama ja kehittämä. Mutta kenties vähän vähemmälle on jäänyt vuosien mittaan se tieto, että Google on myös kännykkävalmistaja itsekin.

Toinen rakenteessa erottuva seikka on se, että puhelimessa ei ole lainkaan "kamerakyhmyä" vaan kameraelementti on upotettu puhelimen rakenteen sisään. Eli suomeksi sanottuna, puhelimen takaosa on täysin tasainen. Tämän ansiosta puhelin solahtaa farkkujen taskuun paljon helpommin kuin useimmat muut puhelimet, vaikka se samaan aikaan onkin hieman paksumpi (9 mm) kuin useimmat verrokkinsa.

Ulkoisten "toimintojensa" osalta puhelin ei muuten eroa mistä tahansa kännykästä oikeastaan millään muotoa. Oikealla sivulla sijaitsevat puhelimen lukituspainike ja äänenvoimakkuuden keinukytkin.

Rakenteeltaan pidin Pixel 10a:sta varsin paljon, etenkin sen hieman pienemmän rungon ja tasaisen takaosan rakenteen ansiosta.

Kädessä puhelin tuntuu muovisesta takalevystään huolimatta oikein laadukkaalta. Lisäksi se on hieman vähemmän liukas kuin useimmat muut nykyaikaiset puhelimet. Mutta jos olet vähänkään rähmäkäpälä, suosittelen silti hankkimaan puhelimelle suojakuoret, sillä on se edelleen liukas, ei vain aivan yhtä liukas kuin monet muut.

Puhelimen takalevy on mattapintaista muovia ja kehyksen materiaalina on puolestaan käytetty alumiinia. Rakenne on suojattu vedeltä ja pölyltä varsin hyvin ja Pixel 10a:lla onkin IP68 -tasoinen sertifiointi näiden osalta ( mitä IP-luokitukset tarkoittavat? ) .

Ja kuten arvattavaa, myöskään yläreunasta ei löydy mitään ihmeellistä.

Näyttö on pitkälti sama, mitä Google on käyttänyt edeltävässä Pixel 9a -mallissakin ja ainoa merkittävä ero on se, että näytön kirkkautta on parannettu edeltäjään nähden. Ja näyttö onkin itse asiassa todella, todella kirkas - päihittäen kertaluokkaa kalliimpienkin kilpailijoiden näytöt. Google kehuu näytön venyvän automaattisäädöillä jopa 3000 nitin kirkkauteen.

Pixel 10a:n näytön väritoisto oli miellyttävä ja realistinen. Lisäksi väritoistoa voi säätää ympäristön valon mukaan mukautumaan joko lämpimämmän tai kylmemmän värimaailman suuntaan.

Virkitystaajuuden valinnan osalta käytössä ei ole mitään hienoa ja dynaamista LPTO-tekniikkaa, vaan kytkettäessä korkeampi virkistystaajuus päälle, puhelin vaihtelee käytännössä 120 hertsin ja 60 hertsin välillä, riippuen siitä, mikä sovellus näytöllä on sillä hetkellä näkyvissä.

Google ei ryhtynyt keksimään pyörää uudestaan - tai edes parantelemaan pyörää - sitten edeltäjämallin, sillä Pixel 10a käyttää täsmälleen samoja kamerasensoreita kuin viime vuoden Pixel 9a -mallikin.

Vaikka näytön väritoisto ja kirkkaus olivatkin ilahduttavan hyviä, on näytössä myös yksi merkittävä heikkous: näytön reunoille jäävät mustat kehykset (bezelit) ovat nykymittapuulla suorastaan järisyttävän leveät. Kuudensadan euron puhelimissa näin isoja kehyksiä ei ole tullut vastaan enää muutamaan vuoteen ja niistä hieman huokuu Pixel 10a:ta muutenkin vaivaava ongelma: puhelin on kierrätetty vanhasta teknologiasta, vain sieltä täältä paikkoja hieman rempaten.

Googlen vahvuus kameroissa on ollut pitkään nimenomaan yhtiön ohjelmisto-osaaminen ja nytkin Pixel 10a:han on lisätty joitain "isoissa" Pixel 10 -malleissa nähtyjä ominaisuuksia, kuten se, että puhelimen kameraohjelmistosta löytyy "valitse paras"-toiminto, joka ottaa samasta tilanteesta useamman kuvan ja ohjelmallisesti valitsee niistä parhaiten onnistuneen kuvan.

Ultralaajakulmakamera oli puolestaan vähän sekalaisempi tapaus: senkin kuvanlaatu oli kohtuullisen hyvää hyvissä valaistusolosuhteissa ja varsin mukiinmenevää myös heikommassa valaistuksessa. Mutta jostain syystä ultralaajakulmakamerasta puuttui kokonaan automaattitarkennus, joka rajasi ultralaajakulmakameran käyttökohteita hieman turhankin paljon.

Itse asiassa kuvanlaatu yllätti varovaisen positiivisesti. Pääkameralla otetut kuvat olivat teräviä, hyvällä valkotasapainolla varustettuja ja värimaailmakin oli kohdallaan. Edes valaistuksen heikkeneminen ei huonontanut pääkameralla otettuja kuvia juuri lainkaan. Jopa digitaalinen "häviötön" 2x zoomi ilahdutti positiivisesti ja sillä kuvat olivat selkeästi parempia kuin mitä tavallisella digitaalisella rajauksella luodut "2x"-kuvat olisivat.

Googlen kamerasovellus on hyvin selkeä ja yksinkertainen käytettävyydeltään. Asetuksia löytyy valikoiden takaa, jos niihin haluaa koskea, mutta perustoiminnot ovat käytännössä identtiset lähes kaikkein muidenkin valmistajien kamerasovelluksiin nähden.

Ja valitettavasti ilahduttavan kirkas näyttö yhdistettynä suhteellisen keskinkertaiseen akun kokoon ja hieman virtasyöppöön Tensor G4 -järjestelmäpiiriin ei ollut kovinkaan voittava yhdistelmä.

Testasimme akkukestoa sekä simuloimalla, mutta ennen kaikkea käytännön elämässä. Käytännön testaus oli siis sitä, että puhelin oli useamman viikon ajan aktiivisena käyttöpuhelimena. Asetusten osalta noudatimme samaa linjaa kuin kaikkein muidenkin testaamiemme kännyköiden osalta: näytön kirkkaus väännettiin manuaaliasetuksilla täydelle kirkkaudelle päivän ajaksi ja vasta illan pikkutunteina kirkkautta laskettiin alemmas. Näytössä ei ollut päällä ns. AOD-tila, eli kun puhelinta ei käytetty, näyttö oli täysin sammuksissa. Akku ladattiin aina täyteen öisin.

Arjessa Pixel 10a on ihan sulava käyttöpuhelin, kunhan ymmärtää sen, että puhelin ei ole millään muotoa ns. tuoreinta tehotasoa tarjoava Android-kännykkä ja vastaa siltä osin lähinnä 300-400 euron puhelinta näin alkuvuodesta 2026.

Käytännön elämässä Google Pixel 10a:n suorituskyky on kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta ei missään nimessä 600 euron Android-kännykkää vastaavalla tasolla. Tämä näkyy etenkin raskaammissa peleissä, joissa Tensor G4 yskii verrokkeihinsa nähden merkittävästi enemmän.

Suorituskykytesteissä Pixel 10a pärjäsi kohtuullisen hyvin, mutta jäi kuitenkin auttamatta kiinalaisten saman hintaluokan - ja halvempienkin - kilpailijoiden, kuten vaikkapa OnePlus Nord 5:n jalkoihin.

Muista teknisistä seikoista kenties kiinnostavinta on se, että yhteyksistä vastaava piirisarja on päivittynyt tuorempaan, joka tukee nyt myös satelliitin kautta lähetettäviä hätäviestejä. Eli Pixelin kanssa saa nyt tarvittaessa yhteyden hätäkeskukseen myös Lapin erämaissa taivaltaessa.

Pixel 10a:n suorituskyvystä vastaa Googlen oma piirisarja, Tensor G4 , joka on täsmälleen sama piiri, jota käytettiin jo edeltävässä Pixel 9a -mallissa - eli sama vanhan kierrätys näkyy myös suorituskyvyn osalta. Puhelimesta löytyy 8 gigatavua käyttömuistia ja mallista riippuen joko 128 gigatavua tai 256 gigatavua tallennustilaa (testilaitteessamme tallennustilaa oli 128 gigatavua) .

Omalla, lähes teinin tasoa olevalla, hyvin huolestuttavalla ruutuajallani Pixelin akku alkoi piiputtamaan illan tullen käytännössä joka ikinen päivä. Eli en saanut oikeastaan kertaakaan Pixel 10a:n akkua riittämään kokonaiseksi päiväksi, vaan viimeistään iltayhdeksän aikoihin puhelin piti heittää hetkeksi laturiin kiinni. Mainittakoon myös, että Pixel oletusarvoisesti sulkee hyvin aggressiivisesti taustalla pyöriviä sovelluksia, jos niiden asetuksia ei säädä: esimerkiksi Pokemon Go -peli sammui aina, kun puhelimen kameraa käytettiin - mutta sekään ei pelastanut akkukestoa niin, että Pixel olisi samassa tasossa pahimpien kilpailijoidensa kanssa.

Kevyemmällä käytöllä ja ottamalla automaattisen näytön kirkkauden säädön, Pixelin akku kyllä riittää aivan varmasti kokonaiseksi päiväksi - mutta ei missään nimessä esimerkiksi kahdeksi päiväksi.