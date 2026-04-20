Lidl teki älypuhelimesta myymäläskannerin ja lompakon – digitaalinen pullokuitti kruunaa kokonaisuuden

on toteuttanut alkuvuoden 2026 aikana massiivisen digitaalisen harppauksen, joka muuttaa suomalaista ruokakauppakokemusta merkittävästi. Tuorein askel tässä kehityksessä ontuominen Lidl Plus -sovellukseen, mutta uudistus on vain viimeinen palanen laajempaa kokonaisuutta, jossa älypuhelimesta on tehty myymäläasioinnin keskus.

"Tämä on jälleen yksi keino, jolla voimme tehdä meillä asioinnista entistä helpompaa ja vaivattomampaa, ja samalla vielä säästyy paperia. Digitaalinen pullokuitti ratkaisee paperikuitteihin liittyvät tutut ongelmat: se ei huku taskun pohjalle, eikä haalistu lukukelvottomaksi ennen kuin sen ehtii lunastaa myymälässä. Nyt voi sanoa hyvästit taskun pohjalla rypistyville pullokuiteille!", kertoo Lidlin markkinointi- ja asiakkuusjohtaja Meri Aalto.

Tammikuussa käynnistynyt ja koko maahan laajentunut Scan & Go -toiminto mahdollistaa nimittäin sen, ettei asiakkaan tarvitse enää lainkaan koskea paperisiin kuitteihin tai kaupan tarjoamiin käsiskannereihin.Lidlin valitsema linja poikkeaa selvästi Suomen muista suurista kauppaketjuista, sillä se ei ole investoinut perinteisiin, telineistä poimittaviin käsiskannereihin, vaikkakin esimerkiksi K-ryhmällä on käynnissä omat kokeilunsa mobiiliskannailusta Ketjuista kuitenkin Lidl luottaa asiakkaiden omiin älypuhelimiin eniten. Scan & Go -ominaisuuden avulla tuotteet skannataan suoraan puhelimen kameralla Lidl Plus -sovellukseen ja pakataan samalla suoraan omiin kasseihin.Järjestelmä on integroitu myymälöiden uusiin hedelmä- ja vihannesvaakoihin, joista punnitun tuotteen hinta siirretään puhelimeen skannaamalla vaa'an näytölle ilmestyvä koodi.Osana tätä digitaalista ekosysteemiä myös maksaminen on kokenut uudistuksen, kun aiemmin sähköautojen latauspisteiltä tuttu Lidl Pay on laajentunut sovelluksen sisäiseksi maksuvälineeksi myymälöissä.Kun tähän lisätään nyt huhtikuussa julkaistu täysin digitaalinen pullonpalautus, on Lidl onnistunut poistamaan paperin lähes jokaisesta ostoprosessin vaiheesta.Asiakas voi skannata pullokuitin puhelimeensa jo automaatilla, kerätä ostokset kassiinsa puhelinta käyttäen ja kuitata lopuksi koko laskun Lidl Paylla ilman lompakon tai paperilappujen kaivamista.





Vaikka digitalisaatio etenee vauhdilla, tietyt rajoitukset muistuttavat edelleen perinteisestä valvonnasta. Esimerkiksi alkoholin ja muiden ikärajavalvottavien tuotteiden kohdalla Scan & Go -asiakas joutuu edelleen asioimaan perinteisellä kassalla henkilöllisyyden todentamiseksi.



Myös pullokuitin lunastaminen käteisenä vaatii edelleen käyntiä kassahenkilön luona, vaikka digitaalinen hyvitys toimiikin saumattomasti pikakassoilla.







Lidlin aggressiivinen eteneminen digitaalisella rintamalla mahdollisesti asettaa paineita myös muille toimijoille. Siinä missä S-ryhmä on kokeillut pullorahojen ohjaamista sijoitusrahastoihin vasta pilotin tasolla, on Lidl rakentanut sovelluksestaan työkalun, joka hallitsee koko asiointiketjua palautusautomaatilta uloskäyntiportille asti.



Syksyyn 2026 mennessä Scan & Go -ominaisuuden on määrä olla käytössä kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä, mikä tekee puhelimella skannaamisesta uuden normaalin kymmenille tuhansille suomalaisille kuluttajille.