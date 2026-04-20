WhatsApp testaa maksullista tilauspalvelua – nämä ominaisuudet ovat tulossa

Janne Yli-Korhonen

WhatsApp valmistelee merkittävää rakennemuutosta tavallisille käyttäjille. Sovelluksen beetatestauksesta on paljastunut uusi WhatsApp Plus -tilauspalvelu, jota testataan parhaillaan rajoitetulla käyttäjäjoukolla. Kyseessä on valinnainen maksullinen versio, joka on suuntaamassa kohti virallista julkaisua.

Vaikka ominaisuus on vasta koekäytössä, se paljastaa Metan strategian: WhatsApp seuraa kilpailijoidensa, kuten Telegramin ja Snapchatin, jalanjälkiä tuomalla tarjolle "freemium"-mallin. Aiemmin Meta on tuonut maksullisen version Instagramiin ja Facebookiin.



Beetaversioiden perusteella WhatsApp Plus ei muuta sovelluksen peruskäyttöä, vaan tuo sen päälle tason, joka on suunnattu erityisesti tehokäyttäjille ja personointia arvostaville.

Keskeisiin etuihin kuuluvat muun muassa mahdollisuus kiinnittää jopa 20 keskustelua chatti-listan kärkeen nykyisen kolmen sijaan. Testiversiossa on nähty 18 uutta teemaväriä ja 14 erilaista sovellusikonia, joilla sovelluksen ilmeen voi muuttaa vihreästä vaikkapa purppuraan tai mustavalkoiseen. Paketti sisältää uusia soittoääniä ja erikoistarroja, joiden animaatiot näkyvät koko näytöllä myös viestin vastaanottajalle.

WhatsApp Plus sijoittuu suoraan kilpailuun muiden viestijättien kanssa. Telegram Premium on jo pitkään tarjonnut vastaavia etuja noin 5 euron hintaan, ja Snapchat Plus on osoittautunut menestykseksi tarjoamalla tilaajilleen kokeellisia toimintoja.

WhatsAppin etuna saattaa olla hinta: Euroopan testeissä tilausmaksuksi on merkitty 2,49 € kuukaudessa.

On tärkeää huomata, että vaikka WhatsApp Plus on tulossa, se on täysin valinnainen. Viestit, puhelut ja ryhmät pysyvät ilmaisina kaikille. Maksaminen ei myöskään tuo "lisäturvaa", vaan päästä päähän -salaus suojaa kaikkia käyttäjiä tasapuolisesti.



Toiminto on tällä hetkellä Android-testaajien saatavilla, ja iOS-version odotetaan seuraavan perässä. Laajempi julkaisu tapahtuu, kunhan Meta saa kerättyä tarvittavan palautteen koekäyttäjiltä ja hiottua ominaisuudet kuntoon.


