Huawein uudet Watch Fit 5 -älykellot tulivat myyntiin Suomessa – Heti 50 euron alennuksessa

Janne Yli-Korhonen

Huawei on tuonut tänään 18. toukokuuta Suomessa myyntiin uudet Watch Fit 5 -sarjan älykellonsa. Aiemmin tässä kuussa globaalisti lanseerattu kellokaksikko koostuu perusmallista ja Pro-versiosta.



Julkaisun kunniaksi Huawei tarjoaa molemmista malleista 50 euron alennuksen 14. kesäkuuta asti. Ilman alennusta Watch Fit 5:n suositushinta on 199 euroa ja Pro-mallin 299 euroa.




Uutuudet jatkavat sarjalle ominaista suorakulmaista muotoilua. Viime vuonna julkaistun edeltäjänsä Watch Fit 4 Pron tavoin uusi Pro-malli tarjoaa parempia materiaaleja, sillä sen runko on valmistettu titaanista ja näyttöä suojaa safiirilasi.

Valkoisessa Pro-versiossa on lisäksi nanokeraaminen viimeistely. Pro-mallin 1,92 tuuman näytön kirkkaus yltää 3 000 nitiin, ja mukautuva 1–60 hertsin virkistystaajuus pitää käytön sulavana. Perusmalli on varustettu hieman pienemmällä 1,82 tuuman näytöllä ja tavanomaisemmilla materiaaleilla.

Urheilu- ja liikuntaominaisuuksiin on tuotu uusia lisäyksiä. Täysin uutena ominaisuutena kelloihin on lisätty Minitreenit-toiminto, jossa kellotaulun interaktiivinen panda ohjaa käyttäjää lyhyisiin taukojumppiin pitkäaikaisen paikallaanolon välttämiseksi.

Watch Fit 5 Pro vie ulkoiluominaisuudet edeltäjänsä tavoin askeleen pidemmälle tukemalla yli 17 000 golfkentän vektorikarttoja, polkujuoksun reittinavigointia sekä vapaasukellusta jopa 40 metrin syvyyteen asti.

Kaikki sarjan kellot tunnistavat nyt myös pyöräilyn automaattisesti ja näyttävät reaaliaikaisia tietoja, kuten virtuaalitehon ja kadenssin.

Terveyden seurannassa Pro-malli erottuu tarjoamalla EKG-mittauksen, pulssiaaltopohjaisen eteisvärinän tunnistuksen sekä valtimoiden jäykkyyden mittauksen.



Molemmat kellot mittaavat jatkuvasti sykettä ja unta, minkä lisäksi mukana on lämpötila-anturiin perustuva naisten terveyden ja kuukautiskierron seuranta.

Tuettuna on lähimaksaminen Curve Pay -maksuratkaisun avulla.

Akunkeston osalta Huawei lupaa Watch Fit 5 -sarjalle kevyessä käytössä jopa 10 päivän käyttöaikaa, kun taas tyypillisellä käytöllä akku kestää noin seitsemän vuorokautta. Kellot ovat yhteensopivia iOS- ja Android-laitteiden kanssa.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


