Google julkaisi Wear OS 7:n: Lupaa lisää akkukestoa älykelloille ja Gemini-tekoälyn ranteeseen

Yksi päivityksen parannuksista liittyy laitteiden akkukestoon, joka on perinteisesti ollut Wear OS -alustan suurin kompastuskivi.
Googlen mukaan Wear OS 6 -versiosta uuteen Wear OS 7 -versioon päivittävien kellojen käyttäjät voivat odottaa keskimäärin jopa 10 prosentin parannusta laitteensa akunkestoon puhtaasti järjestelmätasolla tehtyjen virransäästöoptimointien ansiosta. Käytännössä siis jos kellolle luvataan nyt vuorokauden akunkesto, se voi olla uudella ohjelmistolla pari tuntia enemmän.
Tämän lisäksi myöhemmin tänä vuonna markkinoille saapuvat valitut uudet älykellot varustetaan laitteeseen sisäänrakennetulla Gemini Intelligence -tekoälyllä, joka kykenee tarjoamaan käyttäjälle ennakoivaa ja henkilökohtaista apua suoraan ranteesta käsin.
Tekoälyn integraatiota syvennetään AppFunctions-rajapinnalla, jonka avulla sovellukset voivat yhdistyä suoraan virtuaasiavustajiin.
Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat suorittaa sovellusten toimintoja pelkillä suorilla puhekomennoilla. Esimerkiksi lenkille lähtiessään käyttäjä voi vain käskeä Geminiä aloittamaan juoksun seurannan suoraan Samsung Health -sovelluksessa.
Tulossa on myös tehtävien tuki tietyille sovelluksille, joilla voi esimerkiksi ruoan tilata ja seurata suoraan kellosta.
Urheilusovelluksia varten Google tuo järjestelmään Wear Workout Tracker -treeniseuranta-alustan vähentämään kehittäjien työtä laadukkaan seurannan takaamiseksi.
Visuaalisella puolella perinteiset, koko ruudun kattavat Tiles-pikavalikot kehittyvät joustavammiksi Wear Widgeteiksi.
Uudet widgetit tuovat kelloihin pienet ja suuret korttiasettelut, mikä yhtenäistää laitteiden ulkoasua ja helpottaa kehittäjien työtä käyttöliittymien skaalaamisessa.
Toinen merkittävä käyttöliittymäuudistus on Live Updates -toiminto, joka korvaa vanhan Ongoing Activities -rajapinnan. Se mahdollistaa reaaliaikaisen ja tärkeän tiedon, kuten vaikkapa Just Eat -sovelluksen ruokakuljetuksen etenemisen, näyttämisen suoraan kellon päänäkymässä tai kellotaululla.
Myös medianhallintaan on tehty parannuksia uuden järjestelmäversion myötä. Käyttäjät voivat jatkossa säätää sovelluskohtaisesti, mitkä mediasovellukset avaavat musiikkisäätimet automaattisesti kellon ruudulle silloin, kun toisto aloitetaan puhelimessa. Lisäksi järjestelmän musiikkisäätimiin on integroitu uusi Remote Output Switcher -työkalu, jonka ansiosta puhelimessa toistettavan median äänilähdettä ja reititystä laitteiden välillä voi muuttaa suoraan ranteesta käsin.
Kehittäjille Wear OS 7 tuo mukanaan tukun uusia työkaluja, kuten Compose for Wear OS 1.6 -kirjaston, joka sujuvoittaa sovellusten sisäistä navigointia, parantaa listojen hallintaa sekä antaa tarkemman hallinnan aina päällä olevan näytön ambient-tiloihin.
Vaikka Google suosittelee siirtymistä uusiin widgetteihin, vanhempia Protolayout- ja Tiles-kirjastoja tuetaan yhä uusilla päivityksillä.
