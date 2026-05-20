Google julkaisi Wear OS 7:n: Lupaa lisää akkukestoa älykelloille ja Gemini-tekoälyn ranteeseen

Janne Yli-Korhonen

Google julkaisi Wear OS 7:n: Lupaa lisää akkukestoa älykelloille ja Gemini-tekoälyn ranteeseen
Google on esitellyt vuotuisessa I/O-tapahtumassaan Wear OS 7 -käyttöjärjestelmän älykelloille. Kyseinen päivitys lupaa tuovan kelloihin lisää virransäästöä sekä älykkyyttä. Järjestelmän ensimmäinen Canary-kehittäjäversio on jo testattavissa, ja se perustuu myöhemmin virallisesti julkaistavaan Android 17 -käyttöjärjestelmäversioon.

Yksi päivityksen parannuksista liittyy laitteiden akkukestoon, joka on perinteisesti ollut Wear OS -alustan suurin kompastuskivi.

Googlen mukaan Wear OS 6 -versiosta uuteen Wear OS 7 -versioon päivittävien kellojen käyttäjät voivat odottaa keskimäärin jopa 10 prosentin parannusta laitteensa akunkestoon puhtaasti järjestelmätasolla tehtyjen virransäästöoptimointien ansiosta. Käytännössä siis jos kellolle luvataan nyt vuorokauden akunkesto, se voi olla uudella ohjelmistolla pari tuntia enemmän.

Tämän lisäksi myöhemmin tänä vuonna markkinoille saapuvat valitut uudet älykellot varustetaan laitteeseen sisäänrakennetulla Gemini Intelligence -tekoälyllä, joka kykenee tarjoamaan käyttäjälle ennakoivaa ja henkilökohtaista apua suoraan ranteesta käsin.



Tekoälyn integraatiota syvennetään AppFunctions-rajapinnalla, jonka avulla sovellukset voivat yhdistyä suoraan virtuaasiavustajiin.

Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat suorittaa sovellusten toimintoja pelkillä suorilla puhekomennoilla. Esimerkiksi lenkille lähtiessään käyttäjä voi vain käskeä Geminiä aloittamaan juoksun seurannan suoraan Samsung Health -sovelluksessa.

Tulossa on myös tehtävien tuki tietyille sovelluksille, joilla voi esimerkiksi ruoan tilata ja seurata suoraan kellosta.

Urheilusovelluksia varten Google tuo järjestelmään Wear Workout Tracker -treeniseuranta-alustan vähentämään kehittäjien työtä laadukkaan seurannan takaamiseksi.

Visuaalisella puolella perinteiset, koko ruudun kattavat Tiles-pikavalikot kehittyvät joustavammiksi Wear Widgeteiksi.

Uudet widgetit tuovat kelloihin pienet ja suuret korttiasettelut, mikä yhtenäistää laitteiden ulkoasua ja helpottaa kehittäjien työtä käyttöliittymien skaalaamisessa.

Toinen merkittävä käyttöliittymäuudistus on Live Updates -toiminto, joka korvaa vanhan Ongoing Activities -rajapinnan. Se mahdollistaa reaaliaikaisen ja tärkeän tiedon, kuten vaikkapa Just Eat -sovelluksen ruokakuljetuksen etenemisen, näyttämisen suoraan kellon päänäkymässä tai kellotaululla.

Myös medianhallintaan on tehty parannuksia uuden järjestelmäversion myötä. Käyttäjät voivat jatkossa säätää sovelluskohtaisesti, mitkä mediasovellukset avaavat musiikkisäätimet automaattisesti kellon ruudulle silloin, kun toisto aloitetaan puhelimessa. Lisäksi järjestelmän musiikkisäätimiin on integroitu uusi Remote Output Switcher -työkalu, jonka ansiosta puhelimessa toistettavan median äänilähdettä ja reititystä laitteiden välillä voi muuttaa suoraan ranteesta käsin.

Kehittäjille Wear OS 7 tuo mukanaan tukun uusia työkaluja, kuten Compose for Wear OS 1.6 -kirjaston, joka sujuvoittaa sovellusten sisäistä navigointia, parantaa listojen hallintaa sekä antaa tarkemman hallinnan aina päällä olevan näytön ambient-tiloihin.


Vaikka Google suosittelee siirtymistä uusiin widgetteihin, vanhempia Protolayout- ja Tiles-kirjastoja tuetaan yhä uusilla päivityksillä.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Google Pixel 9 – hinta laskenut -38%

Google Pixel 9
399 € DNA
497 € Gigantti
759 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 646 €

Motorola Edge 70 – hinta laskenut -38%

Motorola Edge 70
499 € Gigantti
499 € Power
499 € Telia

Alin hinta viikko sitten: 799 €

Motorola Moto G06 – hinta laskenut -34%

Motorola Moto G06
99 € DNA
99 € Mobiilipiste.fi
149 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 149 €

Samsung Galaxy Z Flip6 – hinta laskenut -28%

Samsung Galaxy Z Flip6
905 € Hobby Hall
1259 € Power
1389 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 1259 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.