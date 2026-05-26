Muovikortit voi jättää kotiin kesälomalla: Apple Lompakon S-Etukortti laajenee hotelleihin

Janne Yli-Korhonen

Bonuksen kerryttäminen Applen laitteilla onnistuu kesäkuun alusta lähtien myös kaikissa S-ryhmän hotelleissa. Uudistuksen myötä iPhonen käyttäjät voivat vilauttaa digitaalista korttiaan hotellien vastaanotoissa samaan tapaan kuin ruokakaupoissa ja ravintoloissa. Android-puhelimilla Bonuksen kerääminen majoituksista on ollut mahdollista jo pidemmän aikaa.

Laajennus koskee Sokos Hotelleja, Suomen Radisson Hotelleja sekä Tallinnassa sijaitsevaa Viru-hotellia. Vuoden 2025 lopulla alkanut käyttöönotto on edennyt vaiheittain sitä mukaa, kun hotellien vastaanottojen maksupäätteitä on uusittu. Viimeisenä uuteen järjestelmään siirtyy ensi viikon alussa Helsingissä sijaitseva Radisson Blu Seaside.



Mobiili S-Etukortti on vakiinnuttanut paikkansa nopeasti asiakkaiden arjessa, ja sen käyttö on kasvanut tänä vuonna jopa 60 prosenttia viime vuoteen verrattuna. S-ryhmä toi S-Etukortin tuen Applen Lompakkoon keväällä 2024, jonka jälkeen se laajeni ruokakaupoista ravintoloihin viime syksynä.

Android-puhelimille digitaalinen kortti saapui S-mobiilin päivityksessä alkuvuodesta 2023. Mobiilikortin suosio on kasvanut merkittävästi, joten osassa kaupungeista ja lähikaupoista se on ohittanut jo perinteisen muovikortin suosion.

"Mobiili S-Etukortti on monelle ensisijainen tai jopa ainoa tapa kerätä bonukset talteen ja hyödyntää muut asiakasomistajaedut. Nyt myös hotellireissulle lähtiessä uskaltaa jättää lompakon muovikortteineen kotiin, jos niin haluaa. Olemme erityisen iloisia siitä, että käyttöönotot saadaan maaliin sopivasti ennen kesän matkailusesongin alkua", sanoo SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly.



Digitaalisuus näkyy S-ryhmän hotelleissa muutenkin, sillä esimerkiksi Sokos Hotels -sovelluksessa asiakas voi hoitaa majoituksen kaikki vaiheet varauksesta ja sisäänkirjautumisesta huoneavaimeen mobiilisti.



Bonuksen kerryttäminen puhelimessa olevalla S-Etukortilla ei ole vieläkään mahdollista ABC-aseman mittarikentillä eikä S-ryhmän Hesburgereissa. Lisäksi Applen Lompakossa oleva kortti ei ole vielä käytössä S-ryhmän ulkopuolisilla bonuskumppaneilla.



