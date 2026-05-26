Muovikortit voi jättää kotiin kesälomalla: Apple Lompakon S-Etukortti laajenee hotelleihin

kerryttäminen Applen laitteilla onnistuu kesäkuun alusta lähtien myös kaikissa S-ryhmän hotelleissa. Uudistuksen myötä iPhonen käyttäjät voivat vilauttaa digitaalista korttiaan hotellien vastaanotoissa samaan tapaan kuin ruokakaupoissa ja ravintoloissa. Android-puhelimilla Bonuksen kerääminen majoituksista on ollut mahdollista jo pidemmän aikaa.Laajennus koskee Sokos Hotelleja, Suomen Radisson Hotelleja sekä Tallinnassa sijaitsevaa Viru-hotellia. Vuoden 2025 lopulla alkanut käyttöönotto on edennyt vaiheittain sitä mukaa, kun hotellien vastaanottojen maksupäätteitä on uusittu. Viimeisenä uuteen järjestelmään siirtyy ensi viikon alussa Helsingissä sijaitseva Radisson Blu Seaside.

"Mobiili S-Etukortti on monelle ensisijainen tai jopa ainoa tapa kerätä bonukset talteen ja hyödyntää muut asiakasomistajaedut. Nyt myös hotellireissulle lähtiessä uskaltaa jättää lompakon muovikortteineen kotiin, jos niin haluaa. Olemme erityisen iloisia siitä, että käyttöönotot saadaan maaliin sopivasti ennen kesän matkailusesongin alkua", sanoo SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly.





Digitaalisuus näkyy S-ryhmän hotelleissa muutenkin, sillä esimerkiksi Sokos Hotels -sovelluksessa asiakas voi hoitaa majoituksen kaikki vaiheet varauksesta ja sisäänkirjautumisesta huoneavaimeen mobiilisti.







Bonuksen kerryttäminen puhelimessa olevalla S-Etukortilla ei ole vieläkään mahdollista ABC-aseman mittarikentillä eikä S-ryhmän Hesburgereissa. Lisäksi Applen Lompakossa oleva kortti ei ole vielä käytössä S-ryhmän ulkopuolisilla bonuskumppaneilla.