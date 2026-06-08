iOS 27 lupaa jopa 30 % nopeammat sovellusten käynnistykset ja laajan laitetuen – uusi Siri AI ei saavu iPhoneen EU-alueella

Kehittäjätapahtumassaan Apple kuitenkin vahvisti, että päivityksen suurin muutos, täysin uudistunut ja tekoälypohjainen Siri AI, ei saavu toistaiseksi lainkaan Euroopan unionin alueelle iPhonelle tai iPadille käyttöjärjestelmän julkaisun yhteydessä. Apple ei edes osaa arvioida, milloin se voisi saapua. Tähän vaikuttaa EU:n digimarkkinasäädös.
Päätöksen myötä eurooppalaiset iPhonen käyttäjät menettävät muun muassa uuden erillisen Siri-keskustelusovelluksen, järjestelmänlaajuiset tekstinkäsittely- ja luonnostelutyökalut sekä kamerasovelluksen uuden Siri-tilan, jolla voi tehdä visuaalisia hakuja ympäristöstä tai vaikkapa jakaa ravintolalaskun ystävien kesken.
Vaikka tekoälyominaisuudet eivät tule käyttöön, tarjoaa iOS 27 kuitenkin nopeusparannuksia perustoimintoihin. Optimoidun suorittimen ajoitusohjelman ansiosta sovellukset käynnistyvät järjestelmässä jopa 30 prosenttia nopeammin, ja uudet valokuvat latautuvat kuvakirjastoon jopa 70 prosenttia aiempaa vauhdikkaammin.
Kaikkein suurin parannus nähdään langattomassa AirDrop-tiedonsiirrossa, jonka luvataan olevan parhaimmillaan jopa 80 prosenttia entistä nopeampi.
Visuaalisella puolella käyttöjärjestelmä saa päivitystä Liquid Glass -viimeistelyyn. Käyttäjät voivat itse säätää voimakkuutta erillisen liukusäätimen avulla aina täysin läpinäkyvästä sävytettyyn versioon asti.
Laitetuen osalta iOS 27 on kattava, sillä päivitys on tulossa saataville aina iPhone 11 -sarjasta ja toisen sukupolven iPhone SE:stä alkaen.
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