Suomen vaaratiedotejärjestelmä uusitaan – lakimuutos tuo Cell Broadcastin käyttöön marraskuussa

Janne Yli-Korhonen

Suomen vaaratiedotejärjestelmä uusitaan – lakimuutos tuo Cell Broadcastin käyttöön marraskuussa
Sisäministeriö on asettanut hankkeen vaaratiedotteesta annetun lain muuttamiseksi, mikä virallistaa Cell Broadcast -väestönvaroitusjärjestelmän käyttöönoton Suomessa.

Uudistuksen taustalla on pääministeri Orpon hallitusohjelman kirjaus vaaratiedotejärjestelmän uusimisesta sekä muuttunut turvallisuustilanne, joka vaatii väestön nopeampaa ja varmempaa tavoitettavuutta poikkeusoloissa.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1. marraskuuta 2026, mikä lukitsee aiemmin väläytellyt arviot järjestelmän aikataulusta.

Alun perin sisäministeriö kaavaili Cell Broadcast -tekniikan käyttöönottoa vasta vuoden 2027 aikana, mutta kevään 2026 aikana lisääntyneet droonihavainnot ja niistä seurannut keskustelu saivat viranomaiset vauhdittamaan hanketta yhdessä teleyritysten kanssa.

Uudistus korjaa merkittävän puutteen suomalaisessa mobiilivaroittamisessa, joka on tähän asti nojannut vahvasti 112 Suomi -sovellukseen.



Marraskuussa voimaan astuva lakimuutos lisää Cell Broadcastin viralliseksi vaaratiedotemenetelmäksi nykyisten kanavien rinnalle.

112 Suomi -sovellus pysyy edelleen käytössä sen muiden toimintojen vuoksi, ja siihen on myös luvassa päivitys, joka tuo mukanaan uuden "ilmasta lähestyvä uhkaava vaara" -hälytystyypin.

Järjestelmän teknisestä toteutuksesta vastaavat sisäministeriön kanssa yhteistyössä Elisa, Telia, DNA sekä Ahvenanmaalla toimiva Ålcom.


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