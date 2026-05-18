realme ottaa OnePlussan paikan Suomessa: Viiden puhelimen mallisto myyntiin kaikille operaattoreille

Vuonna 2018 perustettu brändi tuo heti alkuun myyntiin viiden puhelimen malliston, ja tällä kertaa jakelu on kattava. Laitteet tulevat saataville Elisalle, DNA:lle, Powerille, Verkkokauppa.comille ja Veikon Koneelle, sekä hieman myöhemmin myös Telialle.
Taustalla on emoyhtiö BBK Electronicsin strateginen linjaus, jossa suomalaisten suosima OnePlus tekee tilaa sisarbrändi realmelle. Organisaatioiden välinen yhteys näkyy Suomessa selvästi, sillä realmen Pohjoismaiden johtajana toimii jatkossa Elias Salmi, joka vastasi aiemmin samasta tontista OnePlussalla.
Myös yhtiön viestinnässä on tapahtunut suora siirtymä, kun Suomen tiedotuksesta vastaava henkilöstö on siirtynyt OnePlussan riveistä realmen palvelukseen.
Täysin uusi tuttavuus realme ei Suomen markkinoilla kuitenkaan ole.
Brändi saapui Suomeen pienemmässä mittakaavassa jo pariin otteeseen aiemmin, muun muassa vuosina 2022 ja 2025.
Olemme Puhelinvertailussakin testanneet vuosien varrella yhtiön laitteita, kuten realme 9 Pron ja realme GT Neo 3:n, sekä tuoreempana realme GT 7 -mallin.
Tällä kertaa kyseessä on kuitenkin aiempia kokeiluja suurempi saapuminen, kaikkien suurten operaattoreiden tukema paluu, jolla pyritään paikkaamaan OnePlussan jättämä aukko markkinoilla.
Tuotekattauksen kärkenä toimii lippulaivamalli realme GT 8 Pro, jota yhtiö kutsuu perinteiseen tyyliin lippulaivantappajaksi.
Puhelimesta löytyy muun muassa tehokas Snapdragon 8 Elite Gen 5 -suoritin ja yhdessä Ricoh GR:n kanssa kehitetty pääkamera. Lisäksi laitteessa on 200 megapikselin telekamera 12-kertaisella häviöttömällä zoomilla.
Erikoisuutena GT 8 Prossa on puhelimen takana oleva vaihdettava kameramoduuli, joka mahdollistaa laitteen ulkonäön kustomoinnin. Mallin suositushinnat asettuvat muistiversiosta riippuen 999 ja 1199 euron väliin.
Keskihintaluokkaan yhtiö iskee kolmen laitteen realme 16 -sarjalla, jonka hinnat alkavat 449 eurosta ja yltävät 679 euroon.
Sarjan huippumalli realme 16 Pro+ on varustettu Snapdragon 7 Gen 4 -piirillä ja 50 megapikselin periskooppikameralla.
Hieman edullisemmassa realme 16 Pro -mallissa huomio kiinnittyy erityisesti näyttöön, sillä 6,78-tuumaisen AMOLED-paneelin huippukirkkaudeksi kerrotaan 6500 nitiä. Pro-malli tarjoaa myös IP69-luokituksen vedenkestävyyden.
Sarjan edullisimmassa realme 16 -perusmallissa on puolestaan erikoisuus vlogaajille ja ahkerille kuvaajille, sillä sen takakuoreen on upotettu pieni selfiepeili.
Tämän ansiosta puhelimen laadukkaampaa pääkameraa on helpompi käyttää omakuvien ja videoiden taltioimiseen. Laitteessa on myös suuri 6550 milliampeeritunnin akku, joka on saatu mahdutettua varsin kevyeen 181 gramman runkoon.
Budjettiluokkaa edustaa alle 300 euron hintainen realme C100 5G, jossa on panostettu erityisesti kestävyyteen ja akkukestoon.
Iskunkestävyydestä kertovan MIL-STD-810H-sertifioinnin lisäksi laitteessa on 6600 milliampeeritunnin akku, jolle luvataan jopa kolmen päivän käyttöaikaa.
Tulevaisuudessa realmen valikoima Suomessa kasvaa yhä enemmän myös kuulokkeilla ja älykelloilla (realme Watch 5).
