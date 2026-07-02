Suomen vaaratiedotejärjestelmän uudistus etenee

Meteli nousi lähinnä siksi, että Suomessa drooneista ei tullut vaaratiedotteita - ainakaan kaikille, joille olisi pitänyt.
Isoimmaksi ongelmaksi nostettiin esiin se, että Suomi teki aikanaan päätöksen sitoutua 112 Suomi -sovelluksen käyttöön vaaratiedotteiden osalta.
Suurimmassa osassa muuta Eurooppaa käytössä on tekstiviesteihin pohjautuva Cell Broadcast -tekniikka.
Cell Broadcast tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että viranomaiset päättävät mitkä kännykkäverkon tukiasemat ovat sellaisia, joiden alueella olevia ihmisiä pitäisi varoittaa. Sen jälkeen vaaratiedote lähetetään tekniikkaa käyttäen ja se menee automaattisesti jokaiseen kännykkään kyseisen tukiaseman alueella.
Tekniikka on selkeästi parempi kuin vaikkapa Ruotsissa käytetty ratkaisu, jossa lähetetään yksittäisiä viestejä jokaiseen kännykkään eli ns. LB-SMS -tekniikka. LB-SMS:n haitaksi on havaittu se, että se tukkii helposti kännykkäverkon, kun järjestelmä lähettää tuhansia yksittäisiä viestejä. Cell Broadcast -tekniikassa viestejä ei lähetetä kuin yksi ja kaikki saavat sen.
Kuten kesäkuussa 2026 uutisoimme, Suomessakin päätettiin ottaa käyttöön Cell Broadcast -tekniikka mahdollisimman pian, 112 Suomen rinnalle.
Nyt lakimuutos on edennyt siihen pisteeseen, että Sisäministeriö on lähettänyt lausuntopyynnöt lakimuutokseen liittyen.
Lausuntokierros päättyy 14.7.2026 eli varsin pian. Sen jälkeen lakiehdotus etenee eduskunnan normaaleja väyliä pitkin ja tavoitteena on saada lakimuutos voimaan jo 1.11.2026.
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