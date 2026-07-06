MobilePayn lähimaksaminen tukee nyt Bank Norwegianin kortteja

Janne Yli-Korhonen

MobilePayn lähimaksaminen tukee nyt Bank Norwegianin kortteja
MobilePay toi täppäämisen eli lähimaksamisen tuen sovellukseen Suomessa viime vuoden lopulla, mutta hyvin rajallisesti. Alkuun tuettuna oli vain Danske Bank, mutta nyt tarjolle on tullut uusi vaihtoehto.

MobilePayn tukisivuilla mainitaan, että lähimaksaminen osalta tuettuna on Danske Bankin MasterCard tai SEB Kortin Eurocard tai AirPlus Corporate. Kun sovelluksen tänään avasin, sovellus ehdotti Bank Norwegianin kortin lisäämistä lähimaksukortiksi.

Eli nähtävästi siis Bank Norwegian on lisätty tuettujen korttien joukkoon. Itsellä on myös S-Etukortti, mutta tämän kohdalla palvelu kertoo, että pankki ei vielä tue MobilePayn lähimaksamista.

Samalla MobilePayn sivuilla mainostetaan, että K-Plussa-kortti tukee MobilePayn kautta lähilukua eli Plussa-edut saa talteen kassalla pitämällä puhelin lähellä maksupäätettä. Itsellä ei kuitenkaan tämä ominaisuus näytä vielä olevan käytössä.



Lue myös: MobilePay tuo "Tap to Pay" -maksut Get paid -sovellukseen.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Motorola Edge 60 Neo – hinta laskenut -25%

Motorola Edge 60 Neo
299 € Verkkokauppa.com
399 € DNA

Alin hinta viikko sitten: 399 €

Honor 400 – hinta laskenut -22%

Honor 400
349 € Elisa
362 € Proshop
449 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 449 €

Motorola Moto G75 – hinta laskenut -19%

Motorola Moto G75
146 € Gigantti
197 € Power
349 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 181 €

Motorola Moto G56 – hinta laskenut -17%

Motorola Moto G56
199 € Verkkokauppa.com
199 € Elisa
199 € Mobiilipiste.fi

Alin hinta viikko sitten: 240 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.