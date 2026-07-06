MobilePayn lähimaksaminen tukee nyt Bank Norwegianin kortteja

MobilePayn tukisivuilla mainitaan, että lähimaksaminen osalta tuettuna on Danske Bankin MasterCard tai SEB Kortin Eurocard tai AirPlus Corporate. Kun sovelluksen tänään avasin, sovellus ehdotti Bank Norwegianin kortin lisäämistä lähimaksukortiksi.
Eli nähtävästi siis Bank Norwegian on lisätty tuettujen korttien joukkoon. Itsellä on myös S-Etukortti, mutta tämän kohdalla palvelu kertoo, että pankki ei vielä tue MobilePayn lähimaksamista.
Samalla MobilePayn sivuilla mainostetaan, että K-Plussa-kortti tukee MobilePayn kautta lähilukua eli Plussa-edut saa talteen kassalla pitämällä puhelin lähellä maksupäätettä. Itsellä ei kuitenkaan tämä ominaisuus näytä vielä olevan käytössä.
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