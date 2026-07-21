Garmin Cirqa julkaistiin: Ouran haastava aktiivisuusranneke

Ensin Google julkaisi arvostelussammekin käyneen, oikein mainiolta vaikuttaneen Fitbit Air -aktiivisuusrannekkeen.
Ja nyt urheiluteknologian amerikkalainen jätti Garmin tunkee samalle markkinalle uudella Garmin Cirqa Smart Band -aktiivisuusrannekkeella.
Kuten Fitbit Air ja Whoop, myös Cirqa on täysin näytötön, erittäin kevyt, ranteessa puettava aktiivisuusranneke. Sen idea on siinä, että se tunnistaa kaikki liikuntasuoritukset, unen, kävelyn, jne täysin automaattisesti.
Kaikki laitteet osaltaan iskevät kahteen kasvavaan trendiin: ensinnäkin ihmiset haluavat terveyden ja liikunan seurannan olevan helppoa. Toisekseen ihmiset haluavat välttää ilmoitusten aiheuttamaa ähkyä. Eli kun laitteessa ei ole näyttöä, myöskään viestit ja somepäivitykset eivät piippaa ranteessa jatkuvasti.
Cirqa houkutteleekin vahvasti Garminin omaan ekosysteemiin tottuneita käyttäjiä, sillä se osaa seurata Garminin kelloista tuttuja body battery -lukemia, unen laatua, ihon lämpötilaa, palautumisaikaa, harjoitteluvalmiutta, sykettä ja veren happisaturaatiota (SpO2). Rannekkeen luvataan tunnistavan myös torkut.
Cirqa eroaa kuitenkin Fitbit Airista yhdellä merkittävällä tavalla: siitä löytyy yksi nappi, jolla voi halutessaan käynnistää ja pysäyttää treenit tarkemmin kuin mihin rannekkeen oma tunnistusmekanismi ehkä pystyisi. Etenkin juoksijoille toiminto on tärkeä - itsekin kritisoimme Fitbit Airin arvostelun yhteydessä sitä, että tarkan treenin tallennus on hieman vaikeaa, kun se pitäisi aloittaa ja lopettaa puhelimen kautta.
Rannekkeen akkukestoksi luvataan 10 vuorokautta, joka on suurin piirtein sama, mitä Google lupaa Fitbit Airille. Rannekkeen luvataan tunnistavan automaattisesti yli 80 urheilulajia. GPS-seurantaan se käyttää kuitenkin puhelimen GPS:ää.
Garminin Cirqa Smart Band tulee myyntiin tällä viikolla, 24.7.2026 ja se maksaa Euroopassa 210 euroa. Laite ei vaadi toimiakseen kuukausimaksullista Garmin Connect+ -tilausta, eli se vastaa siinä suhteessa Garminin urheilukelloja.
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