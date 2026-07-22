Samsung julkisti Galaxy Z Flip8:n – entistä hieman ohuempi simpukkapuhelin

Täksi vuodeksi Galaxy Z Flip8 tuo mukanaan viilatun, aiempaa ohuemman muotoilun sekä tekoälytoimintojen syvemmän integroinnin. Uutuus on Samsungin toistaiseksi ohuin ja kevyin Flip-malli, sillä sen paino on tippunut edeltävän Z Flip7 -mallin 188 grammasta 180 grammaan. Laitteen paksuudesta on myös saatu puristettua millimetrin osia pois: avattuna laite on ainoastaan 6,1 millimetriä paksu (edeltäjässä 6,5 mm) ja suljettuna 13,1 millimetriä (edeltäjässä 13,7 mm).
Vaikka näytön koot ovat säilyneet ennallaan edeltäjään verrattuna, tarjoavat näytöt sulavaa suorituskykyä. Kannen 4,1-tuumainen Super AMOLED -näyttö eli FlexWindow tukee mukautuvaa 120 hertsin virkistystaajuutta. Auki taitettuna laitteessa on 6,9-tuumainen FHD+ Dynamic AMOLED 2X -päänäyttö, joka tukee niin ikään 120 hertsin virkistystaajuutta.
Laitteen tehoista vastaa Samsungin Exynos 2600 -järjestelmäpiiri. RAM-muistia on 12 gigatavua, ja tallennustilaa saa valinnan mukaan 256 tai 512 gigatavua. Akun kapasiteetti on säilynyt edeltäjästä tutussa 4 300 milliampeeritunnissa, ja se tukee 25 watin langallista pikalatausta sekä langatonta latausta.
Laite on suojattu pölyä ja vettä vastaan IP48-luokituksen mukaisesti.
Kamerajärjestelmä luottaa 50 megapikselin pääkameraan ja 12 megapikselin ultralaajakulmakameraan. Kuvanlaadun tukena on ProVisual Engine -kuvanprosessointi. Päänäytön reikään on sijoitettu 10 megapikselin etukamera. Videokuvaukseen on tuotu mukaan ohjelmiston ominaisuuksia, kuten videokameramainen Camcorder Grip -ote, Zoom Rocker -säätö sekä vakautusta parantava Horizontal Lock -asentolukitus.
Puhelimen käyttöjärjestelmänä toimii Android 17 ja One UI 9 -käyttöliittymä. Galaxy AI -tekoäly tuo kansinäytölle muun muassa Now Brief -näkymän, joka tiivistää päivän ilmoitukset ja tapahtumat.
Ostajat saavat myös kuuden kuukauden maksuttoman kokeilujakson Google AI Pro -palveluun. Suomessa Samsung Galaxy Z Flip8:n suositushinnat ovat 1 369 euroa (256 Gt) ja 1 569 euroa (512 Gt).
Värivaihtoehtoina ovat Graphite, Cream ja Pink, sekä Samsung.com-verkkokaupan yksinoikeusväri Mint. Ennakkotilaukset ovat alkaneet välittömästi.
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