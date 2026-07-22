Samsung Galaxy Z Fold8 on suljettuna kuin passi – uusi muotoilu sai rinnalleen kolmen kameran Fold8 Ultran

Janne Yli-Korhonen

Samsung Galaxy Z Fold8 on suljettuna kuin passi – uusi muotoilu sai rinnalleen kolmen kameran Fold8 Ultran
Samsung on julkistanut uudet taittuvanäyttöiset puhelimensa, ja tänä vuonna kirjamaisesti avautuvien laitteiden mallisto kokee merkittävän muutoksen.

Valmistaja jakaa laitteensa nyt selkeämmin kahteen eri sarjaan: uudenlaisen muotoilun saaneeseen Galaxy Z Fold8 -perusmalliin sekä järeämpää kameratekniikkaa tarjoavaan Galaxy Z Fold8 Ultraan.

Ennakkotuntumien perusteella uusi Z Fold8 erottuu joukosta muodollaan, sillä se on suljettuna kooltaan ja mittasuhteiltaan käytännössä passin kokoinen.

Samsung Galaxy Z Fold8 suljettuna ja avattuna vierekkäin
Samsung Galaxy Z Fold8 suljettuna ja avattuna


Aiemmista korkeista ja kapeista sukupolvista poikkeava Galaxy Z Fold8 on suunniteltu vastaamaan paremmin luonnollisiin katselutottumuksiin. Sen 5,5-tuumainen kansinäyttö hyödyntää 10:16-kuvasuhdetta, mikä tekee suljetun laitteen käytöstä perinteisen älypuhelimen kaltaista.



Auki taitettuna sisältä paljastuu 7,6-tuumainen päänäyttö 4:3-kuvasuhteella, ja laitteen kääntäminen vaakatasoon tekee siitä luontevan alustan artikkelien ja e-kirjojen lukemiselle.

Samsung Galaxy Z Fold8 avattuna kädessä
Samsung Galaxy Z Fold8


Z Fold8 on myös Samsungin toistaiseksi kevein Fold-malli 201 gramman painollaan, ja auki avauttuna paksuutta on 4,5 millimetriä. Laitteessa käytetään uutta titaanipohjaista Flex Titanium -näyttörakennetta, jonka luvataan parantavan kestävyyttä ja vähentävän näytön taitekohdan näkyvyyttä.

Tekniseltä puoleltaan Galaxy Z Fold8 tarjoaa Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy -järjestelmäpiirin sekä 4 800 milliampeeritunnin akun, joka tukee 45 watin pikalatausta. Kamerajärjestelmä laitteen takana koostuu kahdesta kamerasta: 50 megapikselin pääkamerasta sekä 50 megapikselin ultralaajakulmakamerasta. Lisäksi sekä kansinäytössä että sisänäytössä on omat 10 megapikselin etukameransa.

Laite on suojattu pölyä ja vettä vastaan IP48-luokituksen mukaisesti.

Rinnalla julkaistu Galaxy Z Fold8 Ultra edustaa puolestaan tuttua ja järeämpää Fold-linjaa. Aiemmin nimen perässä ei ollut Ultra-merkintää, mutta nyt tämä selkeämmin erottaa kaksi kirjamaisesti avautuvaa laitetta toisistaan. Ultra-nimellä viitataan myös siihen, että Fold8 Ultra on suunnattu tehokäyttäjille.

Fold8 Ultra tarjoaa suuremman 8,0-tuumaisen päänäytön ja 6,5-tuumaisen kansinäytön, mutta on avattuna ainoastaan 4,1 millimetriä paksuna Samsungin toistaiseksi ohuin Z Fold -puhelin. Painoa laitteella on 215 grammaa.

Suurin ero mallien välillä näkyy kuvausominaisuuksissa, sillä Fold8 Ultran takapaneelista löytyy kaksoiskameran sijaan kolme kameraa. Ultran pääkamerana toimii 200 megapikselin kenno HDR-tuella, jonka parina ovat 50 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 10 megapikselin telekamera kolminkertaisella optisella zoomilla.


Laitteessa on pykälää suurempi 5 000 milliampeeritunnin akku, 45 watin kaksoislatausarkkitehtuuri ja laajennettu grafiittipohjainen jäähdytysjärjestelmä vaativaa käyttöä varten.

Molemmat uutuudet pohjautuvat tuoreeseen Android 17 -käyttöjärjestelmään ja One UI 9 -käyttöliittymään, ja ne tuovat mukanaan uudistetut Galaxy AI -tekoälytoiminnot. Päivityksiä on luvassa seitsemän vuoden ajan.

Ostajat saavat laitteen mukana myös kuuden kuukauden maksuttoman kokeilujakson Google AI Pro -palveluun.

Samassa Lontoossa järjestetyssä Unpacked-tapahtumassa Samsung esitteli myös uuden pienen simpukkapuhelimen Galaxy Z Flip8:n, Galaxy Watch9- ja Watch Ultra2 -älykellot sekä Android XR -alustalle pohjautuvat älylasit.

Molemmat uutuuspuhelimet tulevat saataville Graphite- ja Cream-väreissä, joiden lisäksi Fold8:sta on saatavilla Lavender ja Fold8 Ultrasta Violet Shadow.

Samsung.com-verkkokaupasta löytyvät lisäksi yksinoikeusvärit Pistachio ja Green Shadow.

Suomessa Galaxy Z Fold8:n suositushinnat ovat 2 099 euroa (256 Gt), 2 299 euroa (512 Gt) ja 2 719 euroa (1 Tt). Galaxy Z Fold8 Ultran hinnat ovat puolestaan 2 299 euroa (256 Gt), 2 529 euroa (512 Gt) ja 2 929 euroa (1 Tt). Laitteiden ennakkotilaukset alkavat välittömästi.


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