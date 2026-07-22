Samsung Galaxy Z Fold8 on suljettuna kuin passi – uusi muotoilu sai rinnalleen kolmen kameran Fold8 Ultran

Valmistaja jakaa laitteensa nyt selkeämmin kahteen eri sarjaan: uudenlaisen muotoilun saaneeseen Galaxy Z Fold8 -perusmalliin sekä järeämpää kameratekniikkaa tarjoavaan Galaxy Z Fold8 Ultraan.
Ennakkotuntumien perusteella uusi Z Fold8 erottuu joukosta muodollaan, sillä se on suljettuna kooltaan ja mittasuhteiltaan käytännössä passin kokoinen.
Aiemmista korkeista ja kapeista sukupolvista poikkeava Galaxy Z Fold8 on suunniteltu vastaamaan paremmin luonnollisiin katselutottumuksiin. Sen 5,5-tuumainen kansinäyttö hyödyntää 10:16-kuvasuhdetta, mikä tekee suljetun laitteen käytöstä perinteisen älypuhelimen kaltaista.
Auki taitettuna sisältä paljastuu 7,6-tuumainen päänäyttö 4:3-kuvasuhteella, ja laitteen kääntäminen vaakatasoon tekee siitä luontevan alustan artikkelien ja e-kirjojen lukemiselle.
Z Fold8 on myös Samsungin toistaiseksi kevein Fold-malli 201 gramman painollaan, ja auki avauttuna paksuutta on 4,5 millimetriä. Laitteessa käytetään uutta titaanipohjaista Flex Titanium -näyttörakennetta, jonka luvataan parantavan kestävyyttä ja vähentävän näytön taitekohdan näkyvyyttä.
Tekniseltä puoleltaan Galaxy Z Fold8 tarjoaa Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy -järjestelmäpiirin sekä 4 800 milliampeeritunnin akun, joka tukee 45 watin pikalatausta. Kamerajärjestelmä laitteen takana koostuu kahdesta kamerasta: 50 megapikselin pääkamerasta sekä 50 megapikselin ultralaajakulmakamerasta. Lisäksi sekä kansinäytössä että sisänäytössä on omat 10 megapikselin etukameransa.
Laite on suojattu pölyä ja vettä vastaan IP48-luokituksen mukaisesti.
Rinnalla julkaistu Galaxy Z Fold8 Ultra edustaa puolestaan tuttua ja järeämpää Fold-linjaa. Aiemmin nimen perässä ei ollut Ultra-merkintää, mutta nyt tämä selkeämmin erottaa kaksi kirjamaisesti avautuvaa laitetta toisistaan. Ultra-nimellä viitataan myös siihen, että Fold8 Ultra on suunnattu tehokäyttäjille.
Fold8 Ultra tarjoaa suuremman 8,0-tuumaisen päänäytön ja 6,5-tuumaisen kansinäytön, mutta on avattuna ainoastaan 4,1 millimetriä paksuna Samsungin toistaiseksi ohuin Z Fold -puhelin. Painoa laitteella on 215 grammaa.
Suurin ero mallien välillä näkyy kuvausominaisuuksissa, sillä Fold8 Ultran takapaneelista löytyy kaksoiskameran sijaan kolme kameraa. Ultran pääkamerana toimii 200 megapikselin kenno HDR-tuella, jonka parina ovat 50 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 10 megapikselin telekamera kolminkertaisella optisella zoomilla.
Laitteessa on pykälää suurempi 5 000 milliampeeritunnin akku, 45 watin kaksoislatausarkkitehtuuri ja laajennettu grafiittipohjainen jäähdytysjärjestelmä vaativaa käyttöä varten.
Molemmat uutuudet pohjautuvat tuoreeseen Android 17 -käyttöjärjestelmään ja One UI 9 -käyttöliittymään, ja ne tuovat mukanaan uudistetut Galaxy AI -tekoälytoiminnot. Päivityksiä on luvassa seitsemän vuoden ajan.
Ostajat saavat laitteen mukana myös kuuden kuukauden maksuttoman kokeilujakson Google AI Pro -palveluun.
Samassa Lontoossa järjestetyssä Unpacked-tapahtumassa Samsung esitteli myös uuden pienen simpukkapuhelimen Galaxy Z Flip8:n, Galaxy Watch9- ja Watch Ultra2 -älykellot sekä Android XR -alustalle pohjautuvat älylasit.
Molemmat uutuuspuhelimet tulevat saataville Graphite- ja Cream-väreissä, joiden lisäksi Fold8:sta on saatavilla Lavender ja Fold8 Ultrasta Violet Shadow.
Samsung.com-verkkokaupasta löytyvät lisäksi yksinoikeusvärit Pistachio ja Green Shadow.
Suomessa Galaxy Z Fold8:n suositushinnat ovat 2 099 euroa (256 Gt), 2 299 euroa (512 Gt) ja 2 719 euroa (1 Tt). Galaxy Z Fold8 Ultran hinnat ovat puolestaan 2 299 euroa (256 Gt), 2 529 euroa (512 Gt) ja 2 929 euroa (1 Tt). Laitteiden ennakkotilaukset alkavat välittömästi.
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