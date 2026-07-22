Samsung julkisti Galaxy Watch Ultra2:n ja Watch9:n – suuri 5 000 nitin kirkkaus ja laitesukellustuki

Samassa tilaisuudessa valmistaja esitteli myös uudet taittuvat Galaxy Z Fold8-, Z Fold8 Ultra- ja Z Flip8 -puhelimet sekä uudet tekoälyä hyödyntävät älylasit.
Tämän vuoden kellomallistossa katseet kääntyvät erityisesti Watch Ultra2 -huippumalliin, joka tuo mukanaan poikkeuksellisen suuren näytön kirkkauden, merkittävästi kasvaneen akun sekä laitesukellukseen soveltuvan suojauksen.
Kookkaampaan 47 millimetrin titaanirunkoon pohjautuva Galaxy Watch Ultra2 on varustettu 1,52-tuumaisella Super AMOLED -näytöllä, jonka kirkkaus yltää 5 000 nitiin asti, takaen luettavuuden voimakkaimmassakin auringonpaisteessa. Kestävyyttä on parannettu IP69K-, 10 ATM- ja EN13319-sertifioinneilla, joiden ansiosta kello soveltuu vesiurheilun lisäksi myös laitesukellukseen.
Vesisukelluksia varten Samsung on kehittänyt yhdessä sukellusvarustevalmistaja Maresin kanssa erillisen Ultra2 Diving -sovelluksen, joka seuraa muun muassa sukellussyvyyttä, aikaa, veden lämpötilaa sekä nousun nopeutta
Laitteen uusi 800 milliampeeritunnin akku on peräti 35 prosenttia suurempi kuin edeltäjässä, vaikka kellon runko on saatu muotoiltua 12 prosenttia aiempaa ohuemmaksi.
Molemmat kellot edustavat myös suorituskyvyltään uutta sukupolvea, sillä aiemmin käytetyt Exynos-piirit ovat vaihtuneet 3 nanometrin prosessilla valmistettuun Qualcomm Snapdragon Wear Elite -järjestelmäpiiriin.
Suorituskykyisemmän piirin parina kellojen pohjassa toimii BioActive-sensori sekä Galaxy AI -terveystoiminnot, jotka tuovat mukanaan muun muassa FDA-hyväksytyn uniapnean seurannan, verisuoniston ja sydämen kuntoa arvioivan Heart Health Score -toiminnon sekä harjoittelua ja palautumista optimoivan Daily Cardio Load -mittauksen.
Rinnalla esitelty Galaxy Watch9 on puolestaan suunniteltu kevyemmäksi arjen kumppaniksi, ja se tulee saataville 40 millimetrin ja 44 millimetrin alumiinirungolla. Watch9 hyödyntää myös Snapdragon Wear Elite -piiriä sekä kirkasta, 3 000 nitiin yltävää Super AMOLED -näyttöä.
Suuremmassa 44 mm:n mallissa on 445 milliampeeritunnin akku ja pienemmässä 40 mm:n versiossa 390 mAh:n akku.
Tallennustilaa perusmallissa on 32 gigatavua, kun Ultra2-mallista sitä löytyy 64 gigatavua.
Molemmat kellot hyödyntävät Wear OS 7 -käyttöjärjestelmää ja One UI 9 Watch -käyttöliittymää.
Suomessa titaanirunkoisen Galaxy Watch Ultra2:n suositushinta on 749 euroa eSIM-mobiiliyhteydellä. Galaxy Watch9:n 44 millimetrin versio maksaa Bluetooth-mallina 439 euroa ja eSIM-versiona 489 euroa.
Pienemmän 40 millimetrin Galaxy Watch9:n suositushinnat ovat puolestaan 409 euroa (Bluetooth) ja 459 euroa (eSIM). Kellojen ennakkotilaukset ovat alkaneet välittömästi.
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