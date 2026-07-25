Suunto Vertical 2 arvostelu - hurja akkukesto ilahduttaa
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Suomi on urheilukellojen ja sykemittauksen suurvalta, vaikka emme lopulta osanneetkaan valloittaa maailmaa tuotteillamme. Mutta tuotekehitystä ja yrityksiä meillä edelleen piisaa.
Yksi tällaisista Suomesta alunperin ponnistavista yhtiöistä on perinteikäs Suunto. Yhtiö oli aikoinaan osa Amerin jättimäistä urheilubisnestä, mutta Suunto myytiin aikoinaan Kiinaan, Amerin muun liiketoiminnan mukana. Nykyisin kiinalainen Suunto kuitenkin edelleen tekee osan kellojensa tuotekehityksestä Suomessa, joten aivan kaikkea ei ole karannut rajojen ulkopuolelle.
Jostain syystä emme ole juurikaan Suunnon kelloja testanneet aiemmin, mutta päätimme korjata asian tänä vuonna ja saimme pitkään, usean kuukauden testiin yhtiön nykyisen ns. lippulaivamallin Suunto Vertical 2:n.
Tällä hetkellä (06/2026) noin 600 euroa maksava Suunto Vertical 2 asemoituu selkeästi kisaamaan tavoitteellista urheilua harrastavien sieluista. Kyseisessä markkinassa on kuitenkin muitakin kovia toimijoita: lähes kaikilla älykelloja ja urheilukelloja valmistavilla yhtiöillä on tarjota yksi tai useampi malli juuri tälle kohderyhmälle.
Kuten tavallista, otimme Suunto Vertical 2:n käyttöön parin kuukauden ajaksi. Testijakson aikana kello pysyi ranteessa niin arjessa, nukkuessa kuin liikuntaa harrastaessakin.
Joten otetaanpa selvää, pystyykö Suunto pistämään kampoihin alan jäteille..
Muotoilu ja rakenne
Suunto Vertical 2 on häpeilemättä perinteisen urheilukellon näköinen, eli se on kohtuullisen vahvasti kirveellä veistetty, jo ulkonäöllään kestävyyttä ja eräjormailua henkivä kapistus.
Fyysisiä painikkeita kelloon on paketoitu kolme kappaletta ja ne löytyvät kaikki kellon oikealta sivulta. Kellon toimintoja navigoidaan joko painikkeiden tai kosketusnäytön kautta - tapa on täysin käyttäjän valittavissa ja molemmat toimivat yhtä aikaa.
Vertical 2 on myös julmetun iso kello. Sen näyttö on hurjat 1,5 tuumaa - eli se on isompi kellotaulultaan kuin yksikään Garminin pyöreillä näytöillä varustetuista kelloista.
Ja samalla se on myös erittäin paksu. Lisäksi kellon muotoilu jokseenkin korostaa sen paksuutta entisestään, vaikka se ei sinänsä ulkomitoiltaan valtavasti eroakaan isoimmista kilpailijoistaan. Itse asiassa Vertical 2 on aavistuksen verran ohuempi kuin vaikkapa isoin Garmin Fenix 8 Pro -malli tai Apple Watch Ultra 2.
Materiaaleina Suunto Vertical 2 käyttää vähän kaikkea mahdollista: testissämme ollut "perusmalli" on runkomateriaaliltaan muovia, mutta kellon kehyksessä on käytetty terästä ja kellon näyttölasi on safiiria. Kalliimpi titaaniversio käyttää kellon kehyksessä teräksen sijaan - nimensä mukaisesti - titaania.
Kuten todettu, näyttö on valtavan iso. Kosketusnäytöllä varustettu, AMOLED-tekniikkaa käyttävä 1,5 tuuman näyttö on äärimmäisen kirkas ja helposti luettavissa myös suorassa auringonpaisteessa.
Vertical 2:n mukana toimitettavan silikonisen rannehihnan kiinnitys oli mielenkiintoinen tapaus, sillä sen tapa naksahtaa loviin on erilainen kuin kaikissa muissa testaamissani kelloissa. Ratkaisu ei ollut lainkaan hassumpi, mutta vaati hieman opettelua.
Suunto on panostanut myös kellon vedenkestävyyteen, sillä kellon luvataan soveltuvan avovesiuintiin ja se kestää upottamista 100 metrin syvyyteen asti.
Yleisesti ottaen tuntuma ja "fiilis" kellosta pyörii jossain Garmin Forerunner 970:n ja Garmin Fenix 8:n välillä. Kello on vähän "muovisemman" oloinen kuin täysmetalliset Fenixit, mutta samalla selkeästi jämerämmän ja uskottavamman oloinen kuin Forerunner 900-sarjan kellot.
Suunto Vertical 2 tekniset tiedot ja hinta
Näyttö
- 1,5 tuumaa, AMOLED, 466x466
Paino
- 87 grammaa (teräsversio)
74 grammaa (titaaniversio)
Suojaus
- 10 ATM
Ulkomitat
- 49 x 49 x 13,6 mm
Akku
- 20 vuorokautta
(valmistajan ilmoittama, älykellotilassa)
Yhteydet
- Bluetooth, WiFi
Muuta
- vesitiiviys 50m syvyyteen saakka, sopii uintiin
Puhelintuki
- Toimii sekä Android-puhelinten että iPhonejen kanssa
Muuta
- Ilmaiset kartat; kahden taajuuden GPS; LED-taskulamppu; korkeusanturi; ranteen lämpötilan mittaus; tukee vapaasukellusta
Hinta
- arvosteluhetkellä (07/2026) noin 600 euroa
katso päivän hinta täältä
Kellosta on saatavilla sekä teräksisellä kehyksellä että titaanisella kehyksellä varustettu versio. Titaaninen versio on kevyempi, mutta maksaa enemmän. Muuten kelloissa ei ole mitään eroa, eli ne ovat sisuskaluiltaan identtiset.
Älypuhelinsovellus
Suunnon älykelloille tarkoitettu sovellus on itse asiassa todennäköisesti hyvinkin tuttu monillekin suomalaisille, vaikka Suunnon kelloja ei olisi koskaan käyttänytkään. Se on käytännössä hieman viritelty ja paranneltu versio klassisesta Amer Sportsin aikoinaan omistamasta Sports Tracker -sovelluksesta, joka julkaistiin jo muinaisille Nokian Symbian-puhelimille vuosituhannen alun tienoilla.
Kytkös itse asiassa näkyy siinäkin, että Suunnon sovellukseen siirtyvät datat näkyvät sellaisenaan Sports Trackerin tiedoissa - ja toisinpäin.
Toki, paljon muutakin on tuotu mukaan. Tärkeimpänä erilaiset mittarit ja työkalut oman treenin kehittymisen seurantaan.
Sovellus hieman kuitenkin kärsii historiastaan. Vaikka Suunto onkin tehnyt sovellukseen suhteellisen modernin, paneeleihin pohjautuvan koontinäytön, alta paistaa jotenkin väkisinkin 20 vuoden aikana tehdyt suunnitteluvalinnat - enkä tarkoita tätä positiivisessa mielessä.
Sovellus jää valitettavan pahasti jälkeen selkeydessään tärkeimpiin kilpailijoihin nähden. Ensinnäkin joitain tietokenttiä pitää kaivella ajan kanssa, että ne löytää. Mutta pahin ongelma on se, että tiedoista ei yleensä selviä selkeästi sitä, ovatko lukemat nyt hyvällä vai huonolla tolalla - ja mitä niille pitäisi tehdä. Asioita on kyllä selitetty, mutta ne ovat vähän piilossa tai vähän vaikeasti selitettyjä.
Kaikki tiedot ovat kuitenkin saatavilla ja esimerkiksi yksittäisen treenin tiedot ovat hyvinkin selkeästi luettavissa. Eli sinänsä sovellus kyllä toimii tavalliseen treenipäiväkirjan pitoon ja harjoitusten seurantaan hyvin - sovelluksen ongelmat liittyvätkin enemmän omien terveyteen ja kuntoon liittyvien pidemmän aikavälin lukujen vaikeaselkoisuuteen.
Pienenä ärsytyksenä mainittakoon vielä se, että Suunnon sovellus ei tue puhelimen tummaa teemaa.
Käytettävyys
Suunnon kellon käyttöliittymä muistuttaa todella paljon Garminin kellojen käyttöliittymää. Erojakin toki on, mutta tietynlainen pohjalla oleva logiikka on molempien valmistajien kelloissa hyvin samanlainen.
Kelloa voi käyttää joko fyysisillä painikkeilla tai kosketusnäytöllä - tai molempia yhdistelemällä. Käytännön elämässä kelloa ensimmäisiä viikkoja käytettäessä sitä tuli käytettyä pitkälti kosketusnäytön avulla, mutta mitä paremmin Suunnon kanssa pääsi sinuiksi, sitä enemmän käyttö siirtyi painikkeiden avulla kellon käyttöön.
Yksi selkeä havainto Suunto Vertical 2:n käytössä oli se, että se tuntui reagoivan kaikkeen hieman nopeammin kuin useimmat muut testaamani urheilukellot. Kaikki toiminnot toimivat ripeästi ja ilman turhia viiveitä. Jopa treenien talletus ja aloitus toimivat nopeammin kuin vaikkapa Garminin tai Coroksen kelloissa. Tai ainakin se tuntui siltä - en lähtenyt ottamaan aikaa. Tässä suhteessa Suunto on tehnyt hyvää työtä.
Perustoiminnot löytyvät selkeästi pikavalikoista, parilla painalluksella, kuten kuuluukin. Lisäksi valikoiden asettelua voi muokata varsin vapaasti.
Jotkut asiat kuitenkin kelloon pitää tehdä Suunnon älypuhelinsovelluksen kautta: esimerkiksi WiFi-verkkojen asetukset pitää syöttää kelloon puhelimen kautta ja myös karttojen lataukset kelloon hoidetaan puhelimessa olevan Suunnon sovelluksen kautta.
Samalla tavalla myös esimerkiksi itse laaditut reitit karttaa varten täytyy suunnitella puhelimen sovelluksen kautta, josta ne sitten ladataan kelloon. Reittejä voi toki luoda myös muilla GPX-tiedostoja luovilla suunnittelusovelluksilla, jotka sitten lisätään Suunnon sovellukseen ja siirretään sieltä kelloon.
Karttojen käytöstä liikunnan yhteydessä en valitettavasti pysty sanomaan mitään, sillä en käyttänyt niitä kuin kokeilumielessä pari kertaa kaupungilla kävellessä. Karttojen zoomaus ja siirtely toimi kuitenkin nopeasti ja kuten pitääkin.
Urheilussa
Suunto Vertical 2:a tuli käytettyä testijakson aikana pääosin juoksuun ja kuntonyrkkeilyyn, keskimäärin ottaen kolmesti viikossa läpi testijakson ajan.
Juoksusta Suunto kerääkin kiitettävän hyvän määrän statistiikkaa talteen, joka ei häpeä lainkaan kilpailijoihin verrattuna.
Erityisen ilahduttavaa Suunnon tilastoissa oli se, että jokaiselta lenkiltä kertyi mm. lenkin nopein kilometri, nopein 5K ja muuta mielenkiintoista nippelitietoa.
Isoin ongelma tilastoissa on, kuten Suunnon sovelluksessa muutenkin, se, että teknisempiä tietoja ei juurikaan selitetä sen tarkemmin. Eli data kyllä kerrotaan, mutta sen avuksi ei anneta vertailuja vanhoihin tilastoihin tai kerrota, mitä kyseinen luku käytännössä tarkoittaa tai miten sitä pitäisi pyrkiä parantamaan.
Juoksun osalta jäin myös kaipaamaan toimintoa, jossa treenin voisi pistää pidemmäksi aikaa tauolle ja jatkaa suoritusta myöhemmin. Nyt tällainen treeni pitää pilkkoa erillisiin, omina suorituksinaan talletettaviin pätkiin.
Lajeissa, joita ei sinänsä tueta sen tarkemmin, tietojen määrä on sitten huomattavasti rajallisempaa, kuten yleensä kaikissa muissakin kelloissa. Eli vaikkapa kuntonyrkkeily tuli tallennettua pelkkänä kardiona/sisäliikuntana ja siitä irtosi energiankulutus, syketiedot ja sen sellaiset perustiedot.
Se, mikä Suunnossa oli mielenkiintoista, liittyi sen varsin reippaaseen optimismiin. Kello ehdotteli omaksi VO2Max -arvokseni säännöllisesti yli 52 lukemia, jotka ovat monta napsua paremmat kuin oikeastaan minkään muun laitteen tarjoamat VO2Max-lukemat. Mutta villeimmät olivat Suunnon arviot juoksumatkojen todennäköisistä suoritusajoista, sillä esimerkiksi reilusti alle 20 minuutin 5 kilometrin juoksuennuste olisi viitisen minuuttia nopeampi kuin koskaan aiemmin juoksemani vitosen lenkki (toki, en ole koskaan juossut vitosta aivan "all in").
Hieman sekavasti esitettyjen tilastojen lisäksi Suunnosta puuttui myös treenausvalmiuden selkeä ilmoittaminen - eli tieto siitä, kannattaako tänään edes vetää lenkkareita jalkaan vai ei. Siihen viittaavia lukemia on kyllä tarjolla, kuten palautumisen lukema, mutta yksiselitteistä "onko tänään hyvä päivä mennä lenkille vai levätä" tietoa Suunto ei tarjoa. Eli tässä suhteessa piti luottaa enemmän omaan fiilikseen kuin kellon tarjoamiin tietoihin.
GPS oli Suunnossa varsin tarkka ja se ei heijannut edes kaupungin keskustassa juostessa. Lisäksi GPS-signaali löytyi todella nopeasti, päihittäen useimmat muut testaamistani kelloista.
Yllä olevissa kuvissa on sykkeet parilta eri juoksulenkiltä. Ensimmäinen graafeista on itsenäinen, mutta kaksi seuraavaa graafia kuvaavat samaa juoksulenkkiä, kahdella eri laitteella mitattuna - joista tummalla taustalla oleva Fitbitin sykedata on huomattavasti realistisempi.
Mutta sykkeen mittaus olikin sitten oma lukunsa, sillä se oli jotenkin jatkuvasti hieman epäluotettavan oloinen. Tuntui, että kello asetti automaattisesti juoksulenkillä sykkeen n. 110-115 bpm tasoon silloin, kun se ei oikeasti edes saanut luettua sykettä ja todella monet juoksulenkkien sykegraafit näyttivätkin siltä, että olisin ensimmäisen vartin juossut pintakaasulla, kunnes sitten syke yhtäkkiä hyppäsikin 140 bpm tasolle.
Samaa hieman epäluotettavan oloista sykkeen mittausta tapahtui myös kuntonyrkkeilyssä, jossa syke selkeästi jäi välillä lukematta, kunnes se sitten taas löytyikin - ja kello vain arpoi katkoksen ajaksi jonkin lukeman, joka joko saattoi olla oikeassa tai sitten ei.
Sykemittaus tuntuukin olevan Vertical 2:ssa kohtuullisen yleinen ongelma, ainakin useiden muidenkin kokemusten mukaan.
Ranteessa, etenkin juostessa Suunto Vertical 2 oli varsin miellyttävä tapaus: näyttö oli erittäin kirkas ja luettavissa suorassa auringonpaisteessakin, näkyvillä olevat tiedot sai valittua helposti haluamikseen ja treenien tallennuskin oli todella nopea operaatio.
Terveyden ja unen seuranta
Terveyden ja unen seurannan osalta Suunto Vertical 2 tarjoilee kaiken sen datan, mitä tämän hintaluokan kellolta sopii olettaakin.
Unen osalta kello oli mielestäni hyvinkin tarkka havaitsemaan sekä nukahtamisen että heräämisen ajankohdat, mutta tässäkin päti sama optimismi, mitä suunto tarjoili myös liikunnan suhteen: oikeastaan kaikki yöunet olivat Suunnon mielestä varsin hyvälaatuisia, vaikka olo ei ihan lukemia olisi vastannutkaan.
Päivätorkkuja testijaksoon ei osunut, joten en pysty arvioimaan sitä, osaako Vertical 2 tunnistaa torkut - ja tunnistaako se niitä ylipäätään.
Yleisen terveyden osalta kenties tärkein lukema on Suunnon Voimavarat -lukema, joka vastaa pitkälti Garminin Body Battery -lukemaa, eli se indikoi stressin, treenin, sykevaihtelun ja unen historian pohjalta yleistä henkistä vireystilaa ja antaa siitä 0-100% välille asettuvan lukeman.
Voimavarat -lukema tulikin testattua tosielämässä näppärästi, kun onnistuin kehittämään itselleni flunssan kahteen kertaan testijakson aikana. Kuten pitikin, voimavarojen lukema romahti sairastaessa, eikä se noussut lähelle sataa edes yöunien jälkeen.
Valitettavasti myös voimavarat noudattelivat samaa, tuttua Suunnon linjaa, eli silloin kun en ollut kipeänä, lukema nousi varsin lyhyeksi jääneiden yöunienkin jälkeen joko 100 prosenttiin tai hyvin lähelle sitä. Lukema ei myöskään laskenut päivän mittaan lähellekään samaa tahtia kuin muissa vuosien mittaan testaamissani kelloissa, eli Suunnon käsitys jäljellä olevista voimavaroista on selkeästi muita valmistajia optimistisempi.
Vaikka Vertical 2 kisaakin vahvasti arvokkaampien urheilukellojen kategoriassa, on pakko todeta yksi puute sen terveystoiminnoissa: Suunto ei ole saanut kelloon lisättyä EKG-mittausta, joka alkaa nykyisin löytymään lähes kaikista muista tämän hintaluokan kelloista.
Akkukesto
Suunto Vertical 2:n valtti on ehdottomasti sen aivan uskomattoman hyvä akkukesto. Yhtiö itse kellolle 16 vuorokauden akkukestoa älykellotilassa, mutta siihen toki pääsee paperilla moni muukin urheilukello.
Mutta tosielämän numerot olivatkin sitten vakuuttavammat.
Testasin kelloa koko pitkän arvostelujakson siten, että näytön kirkkaus oli asetettu kirkkaimmalle mahdolliselle tasolle ja always-on-display -tila oli kytketty päälle. Eli näytöllä näkyi koko ajan jotain, poislukien nukkuma-ajaksi määritelty 8 tunnin pätkä päivästä. Kelloon tuli keskimäärin ottaen 70 minuutin verran GPS-pohjaista liikuntasuoritusta (pyöräilyä, kävelyä ja juoksua) joka ikinen päivä testijakson aikana.
Näillä pohjatiedoilla akkukesto asettui pilkulleen 10 vuorokauden tasolle. Joka on tosielämän luvuksi todella hurja lukema. Olen vastaavilla asetuksilla saanut Fenix 8:n kanssa akkukestoksi viisi vuorokautta ja Forerunner 970:n kanssa neljä vuorokautta - eli Suunto päihitti molemmat yli kaksi kertaa paremmalla akkukestolla.
GPS-seurannan osalta kellosta löytyy myös ns. Tour-tila, jonka voi kytkeä päälle ultrajuoksua tai vastaavaa lajia varten. Sen kanssa virransäästö keskittyy tarjoamaan GPS-seurannan ja elintoimintojen seurannan suorituksen aikana, mutta karsii akun kulutusta muilta osin. Suunto lupaa Vertical 2:n akun kestävän Tour-tilassa 250 tunnin suorituksen verran.
Suunnon lataus tapahtuu sen omalla, magneettisella laturijohdolla - joka ei ole yhteensopiva aiempien Suunnon mallien kanssa. Lataus oli varsin nopeaa ja yhtiö lupaa kellon latautuvan tyhjästä täyteen 60 minuutissa.
Muita havaintoja
Todettakoon heille, jotka eivät välttämättä hirvittävän paljoa äly- ja urheilukelloista tiedä, että Suunto on ehdottomasti enemmän urheilukello kuin älykello. Ns. oikeat älykellot ovat sellaisia, joihin voi asentaa jälkikäteen läjäpäin erilaisia sovelluksia - aivan kuten älypuhelimeenkin. Urheilukellot taas ovat pitkälti staattisia laitteita, joissa on tietty toiminnallisuus valmiina, mutta sitä ei juurikaan voi laajentaa erillisillä sovelluksilla.
Mutta Suunto Vertical 2 kuitenkin tarjoaa sen tärkeimmän älykellojen ominaisuuden, eli puhelimeen saapuvat ilmoitukset voi "putkittaa" eteenpäin myös kellolle.
Samaan aikaan kellosta kuitenkin puuttuu joitain urheilukelloistakin nykyisin löytyviä ominaisuuksia. Kenties merkittävin puute Suunnossa on se, että sitä ei voi käyttää lähimaksamiseen lainkaan. Lisäksi kellossa ei ole mikrofonia, eli sen kanssa ei voi leikkiä oman elämänsä ritariässää, puhumalla kellolleen.
Mutta paljon muuta hyvää ja toimivaa Suunnon kellosta löytyy. Yksi ilahduttavista toiminnoista oli alanappia pitkään pohjassa pitämällä syttyvä taskulamppu, joka on toteutettu omalla "oikealla" taskulamppu-ledivalolla.
Se, että taskulamppu löytyy aina ranteesta, on oikeasti järisyttävän kätevä ominaisuus, jota ei mitenkään pysty hahmottamaan ennenkuin sellaista muutaman viikon kokeilee itse. Kellot, joissa taskulamppua yritetään paikata muuttamalla näyttö kirkkaan valkoiseksi, eivät pääse tässä suhteessa lähellekään samaa kätevyyden tasoa.
Pienenä kuriositeettina mainittakoon, että Vertical 2:n reagointi sen itse keräämiin tietoihin oli välillä koomisen hidasta. Esimerkiksi päivän askeltavoitteen täyttymisestä ilmoitus saattoi tulla toisinaan vasta pari tuntia tavoitteen täyttymisen jälkeen, vaikka kellotaulussa askeleet toki lukevat ihan reaaliaikaisina tietoina. Todennäköisesti kello säästää virtaa pitämällä tuollaiset "epäolennaisia" merkkipaaluja tarkkailevat hälytykset pyörimässä vain hyvin harvakseltaan.
Yhteenveto
Suunto Vertical 2 haluaa haastaa urheilukellojen yläpään kilpailijoita, tarjoamalla hurjaa akkukestoa yhdistettynä pakettiin, josta löytyy lähes kaikki mahdolliset liikuntaa ja terveyttä seuraavat mittarit.
Kellon ehdottomia vahvuuksia ovat sen säpäkästi toimiva käyttöliittymä, uskomattoman hyvä akkukesto, kirkas näyttö, nopea/tarkka GPS ja käytön helppous.
Valtavan hyvä akkukesto toki sisältää myös kääntöpuolensa: kello on erittäin iso ja siitä ei ole saatavilla pienempää versiota lainkaan, joka rajaa väistämättä kellon ostajakuntaa merkittävästi.
Lisäksi on pakko todeta, että Suunnon tapa esittää datat älypuhelinsovelluksessa on auttamatta hieman sekava ja vanhentunut. Yhtiö käyttää pohjana vanhaa Sports Tracker -sovelluksen käyttöliittymää, mutta se ei mielestäni oikein taivu siihen, kun kellosta kerätäänkin valtavan paljon enemmän dataa tarjolle. Rannesykkeen mittauksen ongelmat olivat myös ikävä tahra muuten varsin hyvään kokonaisuuteen.
Mutta samalla kello oli esimerkiksi Garminin kelloihin nähden jollain tavalla hiukan nopeammin kaikkeen reagoiva - ja kellon käyttöliittymäkin oli pidetty miellyttävän yksinkertaisena. Lisäksi kello oli erittäin luotettava, sillä Vertical 2 ei jäätynyt, kaatunut tai bootannut itseään kertaakaan koko pitkän testijakson aikana.
Parin kuukauden käytön jälkeen voin todeta, että pidin kellosta, mutta en ole sen kohderyhmää - enkä ole itse valmis vaihtamaan tarkkaa sykkeen mittausta tai lähimaksutoimintoa erinomaiseen akkukestoon.
Suunto Vertical 2 onkin selkeästi suunniteltu ultrajuoksijoille ja pitkillä vaelluksilla viihtyville eräilijöille, joille pitkä akkukesto on kellon tärkein kriteeri - ja he ovat akkukeston vuoksi valmiita kompromisseihin joillain muilla kellon osa-alueilla. Heille Vertical 2 tarjoaakin varsin kiinnostavan kokonaisuuden.
Vaihtoehdot
Suuntoa on turha edes verrata Applen, Googlen tai Samsungin älykelloihin, sillä Suunto ei tarjoa juurikaan älytoimintoja, mutta pyyhkii lattiaa "oikeiden älykellojen" akkukestolla mennen tullen.
Mielestäni Suunto Vertical 2:n tärkeimmät verrokit löytyvät Garminin valikoimasta ja kenties parhaiten Vertical 2:n kanssa rinnastettavissa oleva malli on arvostelussammekin käynyt Garmin Forerunner 970. Molemmat kellot maksavat suurin piirtein saman verran (07/2026), molemmissa on moderni AMOLED-näyttö ja molemmat ovat kohtuullisen isokokoisia.
Garminin kello tarjoaa tarkempaa sykedataa, lähimaksutoiminnot, enemmän "älykellomaisia" ominaisuuksia sekä huomattavasti selkeämmät tavat analysoida omaa terveys- ja kuntoiludataa kuin Suunto. Mutta vastaavasti Suunto tarjoaa merkittävästi parempaa akkukestoa ja mielestäni jollain tavalla miellyttävämmän ja näppärämmän käyttökokemuksen kellon omissa valikoissa. Voit vertailla Garmin Forerunner 970:n ja Suunto Vertical 2:n teknisiä ominaisuuksia täällä.
Plussat
- Erittäin hyvä akkukesto
- Nopeasti reagoiva ja selkeä käyttöliittymä
- Taskulamppu
- Kirkas ja selkeä näyttö
Miinukset
- Rannesykkeen mittaus oli epäluotettava
- Puhelimen sovellus ei yllä kovimpien kilpailijoiden tasolle
- Saatavilla vain yhtä (hyvin isoa) kokoa
- Ei tue lähimaksuja
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