Suunto Vertical 2 arvostelu - hurja akkukesto ilahduttaa

Tällä hetkellä (06/2026) noin 600 euroa maksava Suunto Vertical 2 asemoituu selkeästi kisaamaan tavoitteellista urheilua harrastavien sieluista. Kyseisessä markkinassa on kuitenkin muitakin kovia toimijoita: lähes kaikilla älykelloja ja urheilukelloja valmistavilla yhtiöillä on tarjota yksi tai useampi malli juuri tälle kohderyhmälle.

Suomi on urheilukellojen ja sykemittauksen suurvalta, vaikka emme lopulta osanneetkaan valloittaa maailmaa tuotteillamme. Mutta tuotekehitystä ja yrityksiä meillä edelleen piisaa.

Fyysisiä painikkeita kelloon on paketoitu kolme kappaletta ja ne löytyvät kaikki kellon oikealta sivulta. Kellon toimintoja navigoidaan joko painikkeiden tai kosketusnäytön kautta - tapa on täysin käyttäjän valittavissa ja molemmat toimivat yhtä aikaa.

Ja samalla se on myös erittäin paksu. Lisäksi kellon muotoilu jokseenkin korostaa sen paksuutta entisestään, vaikka se ei sinänsä ulkomitoiltaan valtavasti eroakaan isoimmista kilpailijoistaan. Itse asiassa Vertical 2 on aavistuksen verran ohuempi kuin vaikkapa isoin Garmin Fenix 8 Pro -malli tai Apple Watch Ultra 2.

Materiaaleina Suunto Vertical 2 käyttää vähän kaikkea mahdollista: testissämme ollut "perusmalli" on runkomateriaaliltaan muovia, mutta kellon kehyksessä on käytetty terästä ja kellon näyttölasi on safiiria. Kalliimpi titaaniversio käyttää kellon kehyksessä teräksen sijaan - nimensä mukaisesti - titaania.

Toki, paljon muutakin on tuotu mukaan. Tärkeimpänä erilaiset mittarit ja työkalut oman treenin kehittymisen seurantaan.

Suunnon älykelloille tarkoitettu sovellus on itse asiassa todennäköisesti hyvinkin tuttu monillekin suomalaisille, vaikka Suunnon kelloja ei olisi koskaan käyttänytkään. Se on käytännössä hieman viritelty ja paranneltu versio klassisesta Amer Sportsin aikoinaan omistamasta Sports Tracker -sovelluksesta, joka julkaistiin jo muinaisille Nokian Symbian-puhelimille vuosituhannen alun tienoilla.

Kellosta on saatavilla sekä teräksisellä kehyksellä että titaanisella kehyksellä varustettu versio. Titaaninen versio on kevyempi, mutta maksaa enemmän. Muuten kelloissa ei ole mitään eroa, eli ne ovat sisuskaluiltaan identtiset.

Yleisesti ottaen tuntuma ja "fiilis" kellosta pyörii jossain Garmin Forerunner 970:n ja Garmin Fenix 8:n välillä. Kello on vähän "muovisemman" oloinen kuin täysmetalliset Fenixit, mutta samalla selkeästi jämerämmän ja uskottavamman oloinen kuin Forerunner 900-sarjan kellot.

Sovellus hieman kuitenkin kärsii historiastaan. Vaikka Suunto onkin tehnyt sovellukseen suhteellisen modernin, paneeleihin pohjautuvan koontinäytön, alta paistaa jotenkin väkisinkin 20 vuoden aikana tehdyt suunnitteluvalinnat - enkä tarkoita tätä positiivisessa mielessä.

Sovellus jää valitettavan pahasti jälkeen selkeydessään tärkeimpiin kilpailijoihin nähden. Ensinnäkin joitain tietokenttiä pitää kaivella ajan kanssa, että ne löytää. Mutta pahin ongelma on se, että tiedoista ei yleensä selviä selkeästi sitä, ovatko lukemat nyt hyvällä vai huonolla tolalla - ja mitä niille pitäisi tehdä. Asioita on kyllä selitetty, mutta ne ovat vähän piilossa tai vähän vaikeasti selitettyjä.

Kaikki tiedot ovat kuitenkin saatavilla ja esimerkiksi yksittäisen treenin tiedot ovat hyvinkin selkeästi luettavissa. Eli sinänsä sovellus kyllä toimii tavalliseen treenipäiväkirjan pitoon ja harjoitusten seurantaan hyvin - sovelluksen ongelmat liittyvätkin enemmän omien terveyteen ja kuntoon liittyvien pidemmän aikavälin lukujen vaikeaselkoisuuteen.

Pienenä ärsytyksenä mainittakoon vielä se, että Suunnon sovellus ei tue puhelimen tummaa teemaa.

Käytettävyys

Suunnon kellon käyttöliittymä muistuttaa todella paljon Garminin kellojen käyttöliittymää. Erojakin toki on, mutta tietynlainen pohjalla oleva logiikka on molempien valmistajien kelloissa hyvin samanlainen.

Kelloa voi käyttää joko fyysisillä painikkeilla tai kosketusnäytöllä - tai molempia yhdistelemällä. Käytännön elämässä kelloa ensimmäisiä viikkoja käytettäessä sitä tuli käytettyä pitkälti kosketusnäytön avulla, mutta mitä paremmin Suunnon kanssa pääsi sinuiksi, sitä enemmän käyttö siirtyi painikkeiden avulla kellon käyttöön.

Yksi selkeä havainto Suunto Vertical 2:n käytössä oli se, että se tuntui reagoivan kaikkeen hieman nopeammin kuin useimmat muut testaamani urheilukellot. Kaikki toiminnot toimivat ripeästi ja ilman turhia viiveitä. Jopa treenien talletus ja aloitus toimivat nopeammin kuin vaikkapa Garminin tai Coroksen kelloissa. Tai ainakin se tuntui siltä - en lähtenyt ottamaan aikaa. Tässä suhteessa Suunto on tehnyt hyvää työtä.

Perustoiminnot löytyvät selkeästi pikavalikoista, parilla painalluksella, kuten kuuluukin. Lisäksi valikoiden asettelua voi muokata varsin vapaasti.