Arvostelussa juoksijoille tarkoitettu superkello, Garmin Forerunner 970

Garmin Forerunner 970 arvostelu - juoksijoiden superkello, josta on vaikea keksiä vikoja
Älä missaa uutisia – seuraa meitä: Facebookissa, Threadsissa tai Mastodonissa.
Sisällys
Amerikkalainen urheilukellovalmistaja Garmin uudisti tärkeimpien mallisarjojensa kellovalikoimaa isolla kädellä vuoden 2025 aikana.
Yksi näistä uudistuneista malleista oli juoksijoille suunnatun Forerunner-malliston kallein malli, Garmin Forerunner 970.
Saimme noin 700 euroa maksavan kellon kokeiltavaksi kesällä 2025 ja otimme kellon todella pitkään, yli neljä kuukautta kestäneeseen testiin.
Kuten tavallista, testijakson aikana kelloa pidettiin kädessä ympäri vuorokauden, arjessa, liikunnassa ja nukkuessa. Liikunnan osalta kelloa testattiin etenkin sen tärkeimmässä käyttötarkoituksessaan eli juoksussa, mutta mukaan mahtui myös kävelyä ja pyöräilyä.
Joten, tutkitaanpa mitä Forerunner 970:stä paljastui ja miten se eroaa vaikkapa edeltäjäänsä, Forerunner 965:een tai sisarmalliinsa Fenix 8:iin nähden.
Rakenne ja muotoilu
Forerunner 970 on rakenteeltaan hyvin häpeilemättömästi perinteisen urheilukellon näköinen. Eli kello on rakenteeltaan hieman kulmikas, muistuttaa muinaisia sukelluskelloja ja kellossa on viisi fyysistä toimintopainiketta.
Forerunner on kaikin puolin myös varsin kookas kello - ja siitä ei ole tarjolla kuin yhtä kokoa. Kello on sekä leveä (47 mm) että suhteellisen paksu (12,9 mm) kapistus.
Kuten muissakin Garminin ylemmän tason urheilukelloissa, kellon vasemmalta sivulta löytyy kolme fyysistä toimintopainiketta, joilla kelloa voidaan ohjata ilman kosketusnäyttöön turvautumista.
Oikealta sivulta nappeja löytyy kaksi lisää, joista ylempi on samalla treenien aloituksen pikanäppäin, se kaikkein eniten käytetty painike.
Pohjan materiaalina on polykarbonaatti, eli muovi, joka erottaa sen selkeästi asteen kalliimmista Fenix-sarjan malleista. Pohjasta löytyy Garminin uusin sensori, joka on täsmälleen sama, jota käytetään myös Fenix 8 -sarjan kelloissa. Myös latausliitin on sama kuin lähes kaikissa muissakin Garminin malleissa.
1,4 tuumainen kosketusnäyttö käyttää AMOLED-tekniikkaa ja tarjoaa 454x454 tarkkuutta. Näyttö on erittäin kirkas ja terävä - ja se on hyvin luettavissa myös kirkkaassa auringonpaisteessa. Näyttö on itse asiassa kirkkaampi kuin esimerkiksi Fenix 8 -malleissa (Fenix 8 Pro -malliston MicroLED-mallin näyttö on tosin vielä kirkkaampi).
Forerunner 970 tarjoaa 50 metrin syvyyteen saakka yltävää vedenpitävyyttä ja näyttö on suojattu safiirilasilla, jonka pitäisi estää kellon naarmuuntuminen. Rannehihnan kiinnitys tapahtuu standardilla 22 mm kiinnikkeellä, eli kelloon voi varsin vapaasti vaihtaa minkä tahansa rannehihnan, jos mukana toimitettava silikoninen ranneke ei istu omaan makuun.
Tekniset tiedot
Näyttö
- 1,4 tuumaa, AMOLED, 454x454
Paino
- 56 grammaa
Suojaus
- 5 ATM;
näyttö safiirikristallia
Ulkomitat
- 47 x 47 x 12,9 mm
Rannekkeen koko
- 22 mm
Akku
- 15 vuorokautta
(valmistajan ilmoittama, älykellotilassa)
Yhteydet
- ANT+, Bluetooth, NFC, WiFi
Muuta
- vesitiiviys 50m syvyyteen saakka, sopii uintiin, Garmin Pay -lähimaksutuki
Puhelintuki
- Toimii sekä Android-puhelinten että iPhonejen kanssa
Hinta
- arvosteluhetkellä noin 700 euroa
katso päivän hinta täältä
Älypuhelinsovellus
Garmin Forerunner 970 käyttää älypuhelinsovelluksenaan samaa Garmin Connect -sovellusta kuin kaikki muutkin Garminin kellot ja älylaitteet.
Sovellus on mielestäni edelleen yksi selkeimmistä urheilukellojen tarjoamista älypuhelinsovelluksista, vaikka toki sen ulkoasu onkin monen uuden Garminin käyttäjän mielestä hivenen vanhanaikainen.
Sovellus kuitenkin tarjoaa hyvän tasapainon kellon keräämän valtavan datamäärän ja käytettävyyden välillä. Sen kautta pääsee tutkimaan aivan kaikkea tietoa, mitä kello on käyttäjästään kerännyt - ja tiedot löytyvät pääosin loogisista paikoista.
Parasta antia sovelluksessa ovat kuitenkin ohjeet ja selitykset, jotka ovat tarjolla kaikissa tietonäkymissä. Eli täysin oudolta kuulostavasta datastakin on tarjolla selkeä, suomenkielinen selitys siitä, mistä oikein on kyse - ja mitä kyseisellä tiedolla voisi mahdollisesti itse tehdä.
Sovelluksen kautta voidaan myös Androidilla hallita sitä, mitkä kännykän sovellukset voivat päästää ilmoituksensa etenemään puhelimesta kelloon. Vaikka iPhonen sovellus on muutoin identtinen Androidin Connectin kanssa, eroavat sovellukset tässä kohtaa toisistaan: Apple rajoittaa merkittävästi ilmoitusasetusten säätämistä ja niitä ei voi säätää Connectin kautta lainkaan, vaan säätäminen tapahtuu Applen oman ilmoituskeskuksen kautta (joka tarjoaa paljon vähemmän säätömahdollisuuksia kuin Androidin ratkaisu).
Vuonna 2025 Garmin laajensi älypuhelinsovellustaan myös maksullisiin toimintoihin, tuoden tarjolle kuukausimaksullisen Garmin Connect+ -tilauksen. Kyseisellä tilauksella saa käyttöön uusia toimintoja, jotka eivät kuulu kellon ostohintaan itsessään. En ole itse koskaan maksanut kyseistä tilausta, koska mielestäni Connect+:n tarjoamat maksulliset lisätoiminnot eivät tarjoa itselleni mitään sellaista mistä kannattaisi maksaa (poikkeuksena kenties Garminin kalorilaskuri).
Maksullista tilausta ei kannata myöskään pelätä: jos sitä ei tilaa, ei menetä mitään - Garmin lupasi pitää kellojen kaikki toiminnot maksuttomina ja lupaus on pitänyt, eli kellon toiminnot eivät ole siirtyneet erillisen maksumuurin taakse.
Käytettävyys
Garmin Forerunner 970:n käyttölogiikka on täsmälleen identtinen kuin (lähes) kaikissa muissakin Garminin kelloissa. Tämä on sekä hyvä että huono puoli.
Täysin uudelle, Garminiin hyppäävälle käyttäjälle, kellossa ja sen toiminnoissa on kohtuullisen paljon opeteltavaa. Sinänsä lähes kaikki toiminnot löytyvät suhteellisen loogisista paikoista, mutta sanoisin, että siinä kuluu kuitenkin useampi viikko, ennenkuin kellon kanssa pääsee täysin sinuiksi.
Toisaalta, käyttöliittymän pysyminen samanlaisena vuodesta toiseen on myös hyvä puoli: he, ketkä käyttävät jo valmiiksi Garminin kelloja, ovat kuin kotonaan hypätessään Forerunner 970:n käyttäjiksi.
Kelloa voi ohjata täysin sekä kosketusnäytön avulla että viidellä fyysisellä painikkeella. Omaan kokemukseeni pohjautuen sanoisin, että uudet Forerunnerin käyttäjät käyttävät aluksi kelloa pääosin kosketusnäytön kautta. Ja taas muutaman kuukauden kelloa jo käyttäneet, käyttävät kelloa pelkästään fyysisten painikkeiden kautta.
Fyysisten nappien edut korostuvat nimenomaan urheilussa, jossa halutaan vaikkapa tauottaa suoritusta tai mitata uutta kierrosaikaa. Tällöin kelloon ei tarvitse edes vilkaista, kun painikkeiden sijainti ja niiden toiminta on jo valmiiksi selkärankaan opetettuna.
Urheilussa
Garminin kellot on tarkoitettu ensisijaisesti urheiluun, joten sellaiseen käyttöön Forerunner 970 pistettiinkin. Kellon kanssa juostiin, käveltiin ja pyöräiltiin neljän kuukauden ajan, kahden eri testaajan toimesta. Talletettuja treenitunteja kertyi keskimäärin ottaen noin tunnin verran joka ikinen päivä, eli dataa kertyi varsin mukavasti.
Parhaiten tuetuista lajeista, eli juoksusta ja pyöräilystä eri muodoissaan kello kerääkin sitten dataa levottoman paljon.
Käytännössä Forerunner 970:n keräämä datamäärä juoksusta on täsmälleen samalla tasolla kuin napsun kalliimmassa Fenix 8:ssa. Kuten Garminin osalta aina, hengästyttävä datamäärä on myös hyödyllistä, koska kaikesta on tarjolla myös järkevä selitys, mistä on kyse - ja mitä sille pitäisi tehdä.
Halvempiin kelloihin nähden isoimmat erot Forerunner 970:n eduksi löytyvät liikuntaan liittyvistä lisätiedoista, kuten palautumisajoista, jaksamisen arvioinnista (eli kuinka pitkälle olisit vielä jaksanut juosta/pyöräillä), harjoitteluvalmiudesta ja sen sellaisesta. Tiedot toki eivät ole millään tavalla relevantteja ihmisille, jotka juoksevat korkeintaan silloin tällöin, mutta säännöllisesti, nousujohteisesti treenaaville liikkujille Forerunner 970 tarjoaa työkaluja oman kehittymisen parantamiseksi enemmän kuin edullisemman pään kellot.
GPS-seuranta oli tarkkaa ja kello löysi satelliitit ilahduttavan nopeasti kerrostalon rappukäytävästä ulos astuttaessa. Mitään merkittäviä GPS-sijainnin heittojakaan ei havaittu, vaikka valtaosa juoksulenkeistä tehtiinkin kaupungin ydinkeskustassa.
Triathlonisteille ja muille monilajeja harrastaville Forerunner 970 tuo mukanaan myös ns. monilajiseurannan, jolla voi siis tallettaa triathlonin tai vaikkapa duathlonin (juoksu + pyöräily) yhtenä suorituksena.
Terveyden ja unen seuranta
Myös terveyden ja unen seurannan osalta Forerunner 970 tarjoaa oikeastaan kaiken mahdollisen, mitä urheilukellolta voi vaatia. Isoina uudistuksina edeltäjämalliin, arvostelussammekin käyneeseen Forerunner 965:een nähden mainittakoon ihon lämpötilan seuranta sekä EKG-mittaus.
Garminin ekosysteemin tärkein hyvinvoinnin mittari on ns. Body battery -lukema, joka pyrkii kuvaamaan henkistä ja fyysistä jaksamista. Luku ottaa huomioon treenit, stressitason, yöunien laadun ja liudan muitakin lukuja. Forerunner 970:ssä lukema on napsun tarkempi kuin halvimmissa Garminin kelloissa, koska se osaa ottaa huomioon myös sykevälivaihtelun.
EKG-mittaus on uusimmissa äly- ja urheilukelloissa yleistynyt toiminto, joka pitää manuaalisesti suorittaa halutessaan. Käytännössä se on sydämen sähköimpulsseja kuvaava käyrä, josta voi olla hyötyä sydämen terveyttä arvioidessa - etenkin, jos sen arvioi alan ammattilainen.
Terveydentilan yksi peruskivistä on tietysti uni ja sen laatu. Garminin unen mittaus toimii varsin tarkasti ja yöunen aikana mitataan mm. SpO2 -lukemaa, hengityskatkoksia ja tietysti arvioidaan unen eri vaiheita.
Valitettavasti unen seuranta on hyvin, hyvin vaikeaa, edes kehittyneimmillä algoritmeilla. Itselläni Forerunner 970 - kuten kaikki muutkin Garminin kellot - arvioi nukahtamisen alkamisen todella usein liian aikaisin. Eli kun makoilen sängyssä ja selailen puhelintani yön pikkutunteina, kello kovin usein olettaa minun jo nukkuvan. Vastaavasti Forerunner 970:n toinen testikäyttäjä koki täysin päinvastaisen ongelman unen seurannassa: Forerunner keksi useampanakin aamuna, että henkilö on jo hereillä - vaikka oikeasti testaaja ei ollut herännyt ja jatkoi rauhassa uniaan vielä jopa tunnin ajan.
Mutta muilta osin unen seuranta ja sen algoritmit ovat mielestäni Garminin osalta kunnossa: unen laatua mittaavat arvot vaikuttavat vahvasti korreloivan oman kokemuksen kanssa: eli kun kello kertoo, että nukuin todella huonosti, olo on myös seuraavana päivänä sen mukainen.
Mainittakoon vielä erikseen, että Forerunner 970 tukee ns. älykästä herätystä. Eli kellosta löytyvän herätyskellon voi asettaa herättämään unen vaiheiden mukaan: jos asettaa kellon herättämään vaikkapa 08:00 ja ottaa käyttöön älykkään herätyksen, kello herättää jossain 07:30 ja 08:00 välillä, jos siihen sattuu osumaan kevyen unen vaihe. Jos sellaista ei taas osu kyseiseen väliin, kello soi silti viimeistään 08:00.
Akkukesto
Forerunner 970:n akkukesto on mielenkiintoinen tapaus, joka kytkeytyy osittain teknisiin valintoihin, joita kellon osalta on tehty.
Testikäytössä pidimme kelloa käytössä siten, että kellon näyttö oli aina päällä (always on display, AOD), paitsi tietysti öisin. Kaikki mahdolliset sensorit olivat päällä, myös happisaturaation (SpO2) mittaus, joka on joissain testaamissamme kelloissa kuluttanut akkua varsin merkittävästi. GPS:llä mitattuja treenipätkiä kertyi keskimäärin ottaen tunnin verran joka ikinen päivä.
Mutta tässä havaittiin yksi ongelma..
Forerunner 970:n näyttö on valtavan kirkas. Paljon kirkkaampi kuin vaikkapa Fenix 8:ssa. Ja jos näytön asettaa manuaalisesti olemaan kaikkein kirkkaimmalla asetuksella, se puree kellon akkukestoon aivan naurettavan pahasti. Viikon ajan kokeilimme käyttää kelloa aiemmin kuvatulla tavalla, mutta siten, että myös näytön kirkkaus oli väännetty täysille koko hereilläolon ajaksi. Tällöin akkukesto olikin vain noin 2,5 vuorokautta.
Tästä viisastuneena kelloa pidettiin pitkän testijaksomme ajan näytön kirkkaus asetettuna keskitasolle. Tällä pienellä muutoksella akkukesto asettui lopulta aika tarkkaan neljään vuorokauteen tällä konseptilla. Jopa tuolla keskitason kirkkaudella näyttö oli reippaasti kirkkaampi kuin suurimmassa osassa testaamistamme muista kelloista.
Mikäli akkukestoa haluaa venyttää pidemmäksi, se onnistuu helposti kytkemällä AOD:n pois päältä, jolloin näyttö herää vain tarvittaessa. Garmin itse lupaa älykellotilassa, ilman AOD:ta, Forerunner 970:lle 15 vuorokauden akkukestoa.
Treenien osalta pidempikin lenkki onnistuu mainiosti, sillä Garminin mukaan (näyttö sammutettuna) Forerunnerin akku kestää 23 tunnin yhtäjaksoiseen GPS-mitattuun suoritukseen.
Forerunner 970:n lataus tapahtuu - kuten lähes kaikkein muidenkin Garminin kellojen lataus - yhtiön omalla latausjohdolla. Mukana toimitetaan USB-C -laturiin sopiva latausjohto. Lataus ei ole mitenkään erityisen nopeaa, sillä jos kellon akun päästää kuivumaan täysin tyhjäksi, täyteen lataaminen kestää arviomme mukaan noin 1,5 tuntia.
Muut havainnot
Kellosta löytyy kaikenlaista pientä ja isompaa tarpeellista lisätoimintoa lähes kaikkeen makuun. Ensinnäkin mainittakoon Forerunner 970 tukee lähimaksuja, kunhan pankki tukee Garmin Pay -maksutapaa (ainakin OP ja Nordea tukevat Garminin lähimaksuja).
Forerunnerissa on myös kaiutin ja mikrofoni, jotka on tarkoitettu pääasiassa puhelimesta löytyvän älyavustajan (Applen Siri tai Googlen Gemini) komentamiseen ja sieltä tulevan vastauksen toistamiseen. Mutta toki musiikin toistokin onnistuu kellon kaiuttimen kautta, jos sitä ihan välttämättä haluaa kokeilla.
Musiikkia toistettaessa Forerunneria voi käyttää kahdella tapaa: ensinnäkin sillä voi halutessaan ohjata puhelimella toistumassa olevia biisejä, eli hypätä seuraavaan kappaleeseen, laittaa toiston tauolle, jne. Mutta jos puhelinta ei halua kuljettaa lenkillä mukana lainkaan, pystyvät maksullisen Spotifyn tilaajat lataamaan kelloon itsessään kokonaisia soittolistoja - ja Bluetooth-kuulokkeet voi tällöin parittaa suoraan kelloon, puhelimen sijaan.
Ja tietysti Forerunner 970:stä löytyy myös se näppärin uusien Garminin kellojen pieni kikka: erillinen taskulamppu. Vaikka ominaisuus voi kuulostaa täysin turhalta, se on oikeasti ihan tolkuttoman näppärä toiminto, jota itse käytän lähes päivittäin. Eli kellon rungon etuosassa on erillinen led-valo, joka osoittaa suoraan eteenpäin ja jonka saa nopeasti nappia painamalla päälle tai pois.
Lisäksi kyseisen taskulampun saa myös vilkkumaan lenkillä ollessa, joko kirkkaana tai punaisena, toimimaan eräänlaisena aktiivisena heijastimen lisänä. Vuosien saatossa pari kertaa juostessa melkein auton alle jääneenä, käytän kyseistä toimintoa nykyisin aina juoksulenkeillä.
Forerunner 970 vs Fenix 8
Tarkkasilmäiset lukijat ovat kenties huomanneetkin, että arvostelussa ollut Forerunner 970 haiskahtaa kovin, kovin tutulta kellolta. Ja sitä se onkin.
Garmin Forerunner 970 ja aiemmin arvostelussamme käynyt Garmin Fenix 8 ovat käytännössä samoja kelloja, aivan pienen pienillä eroilla.
Suurin ja merkittävin ero Forerunner 970:n ja Fenix 8:n välillä liittyy tarjolla oleviin kokoihin: Fenixejä on myynnissä kolmessa eri koossa, mutta Forerunneria on tarjolla vain yhtä kokoa. Eli todella isoa tai hieman pienempää kelloa kaipaavien pitää kääntyä Fenixin puoleen.
Toinen erottava tekijä liittyy materiaalivalintoihin: Forerunnerin rungon pohja on muovia, kun taas Fenixissä pohja on terästä. Samalla Forerunner 970 on hieman kevyempi kuin Fenix 8.
Kolmas mainitsemisen arvoinen ero on näytön kirkkaudessa ja sen kautta akkukestossa: Forerunner 970:n näyttö on selkeästi Fenixiä kirkkaampi, mutta samalla se haukkaa myös huomattavasti enemmän akkua. Fenix tarjoilee näistä kahdesta siis paremman akkukeston, joskin kellon fyysinen koko vaikuttaa Fenixeissä merkittävästi myös akkukestoon (isoimmassa Fenixissä on isoin akku).
Toiminnoissa on mallien välillä joitain eroja, kuten golf-kenttien reittien tuet. Mutta ainoa oikeasti merkittävä ero toiminnallisuuksien osalta on se, että Fenix 8 tukee sukellusta ja on myös räätälöity sukeltamiseen - Forerunner 970:ssäkin on kyllä vedenpitävyyden takuu 50 metriin saakka, mutta sitä ei voi käyttää sukelluksen seurantaan.
Yhteenveto
Arvosteluhetkellämme (02/2026) Forerunner 970:n hinta on asettunut noin 670 euron tasolle. Eli kello on edelleen erittäin kallis urheilukelloksi. Mutta tarjoaako se silti vastinetta rahalle?
Mielestäni kyllä. Mutta vain, jos ostaja oikeasti tietää käyttävänsä kellon ominaisuuksia niiden täydellä kapasiteetilla - joko nousujohteiseen, säännölliseen juoksutreenaamiseen tai vaikkapa pitkiin vaelluslenkkeihin, joissa tarvitaan erinomaista akkukestoa.
Parhaiten se osuu kenties heille, jotka ovat jo henkisesti päättäneet ostaa Garmin Fenix 8:n, mutta kipuilevat hinnan kanssa - Forerunner 970 on selkeästi “hieman halvempi Fenix 8” ja voi löytää ostajansa tästä kohderyhmästä hyvinkin helposti.
Sen potentiaalista ostajakuntaa rajaa kuitenkin se tosiasia, että kelloa on saatavilla vain yhdessä koossa. Ja se saatavilla oleva koko on varsin iso. Eli käytännössä siroluisimmat urheilijat jättävät Forerunner 970:n ostamatta, ihan vain siksi, että se on liian iso.
Muutoin Forerunnerista on kellona vaikea keksiä oikein mitään moitittavaa teknisesti. Oikeastaan sen jopa tarpeettoman kirkas näyttö ja siitä aiheutuva tahaton akun keston heikkeneminen ovat kenties merkittävin lapsus, mitä kellosta löytyy. Ja sekään ei ole ongelma, jos säätää manuaalisesti kirkkautta himmeämmälle.
Juoksuharrastustaan todella tarkasti tilastojen kautta seuraaville Forerunner 970 on erinomainen kello.
Vaihtoehdot
Kuten jo useamman kerran on tullut todettua, Forerunner 970 on Fenix 8:n sisarkello, jotka ovat lähes identtisiä ominaisuuksiltaan. Selkein vaihtoehto Forerunnerille onkin arvostelussamme käynyt Fenix 8. Fenix 8:n tärkein etu Forerunneriin nähden on se, että kelloa on saatavilla kolmessa eri koossa.
Useimmille liikuntaa harrastaville Forerunner 970 (ja Fenix 8) tarjoaa yksinkertaisesti liikaa toimintoja ja tietoja, joita ei välttämättä tule käytettyä millään tavalla. Suosittelenkin sunnuntailenkkeilijöitä suuntaamaan katseensa ennemmin arvostelussamme käyneeseen Garmin Forerunner 570:een tai sen sisarmalliin Garmin Venu 4:een.
Tiukemmalla budjetilla kelloa metsästäville, mutta Forerunner 970:n ominaisuuksista pitäville suosittelen seuraamaan silmä kovana alennusmyyntejä, joista voi napata Forerunner 970:n edeltäjän, Forerunner 965:n varsin järkevällä hinnalla.
Oikeaa älykelloa etsiville taas suosittelemme tutustumaan Applen kellovalikoimaan tai vaikkapa OnePlus Watch 3:een.
Plussat
- Erittäin kirkas ja selkeä näyttö
- Nopea ja tarkka GPS
- Laajat terveystiedot
- EKG-mittaus
- Taskulamppu
- Hyvä akkukesto (varauksin, ks. arvostelu)
Miinukset
- Saatavilla vain yhdessä koossa
- Akkukesto heikkenee täydellä näytön kirkkaudella nopeasti (ks. arvostelu)
- Kallis
Kokemuksia tästä tuotteesta? Kommentteja arvostelusta? Kerro!