Arvostelussa juoksijoille tarkoitettu superkello, Garmin Forerunner 970

Joten, tutkitaanpa mitä Forerunner 970:stä paljastui ja miten se eroaa vaikkapa edeltäjäänsä, Forerunner 965:een tai sisarmalliinsa Fenix 8:iin nähden.

Kuten tavallista, testijakson aikana kelloa pidettiin kädessä ympäri vuorokauden, arjessa, liikunnassa ja nukkuessa. Liikunnan osalta kelloa testattiin etenkin sen tärkeimmässä käyttötarkoituksessaan eli juoksussa, mutta mukaan mahtui myös kävelyä ja pyöräilyä.

Forerunner on kaikin puolin myös varsin kookas kello - ja siitä ei ole tarjolla kuin yhtä kokoa. Kello on sekä leveä (47 mm) että suhteellisen paksu (12,9 mm) kapistus.

Forerunner 970 on rakenteeltaan hyvin häpeilemättömästi perinteisen urheilukellon näköinen. Eli kello on rakenteeltaan hieman kulmikas, muistuttaa muinaisia sukelluskelloja ja kellossa on viisi fyysistä toimintopainiketta.

Forerunner 970 tarjoaa 50 metrin syvyyteen saakka yltävää vedenpitävyyttä ja näyttö on suojattu safiirilasilla, jonka pitäisi estää kellon naarmuuntuminen. Rannehihnan kiinnitys tapahtuu standardilla 22 mm kiinnikkeellä, eli kelloon voi varsin vapaasti vaihtaa minkä tahansa rannehihnan, jos mukana toimitettava silikoninen ranneke ei istu omaan makuun.

1,4 tuumainen kosketusnäyttö käyttää AMOLED-tekniikkaa ja tarjoaa 454x454 tarkkuutta. Näyttö on erittäin kirkas ja terävä - ja se on hyvin luettavissa myös kirkkaassa auringonpaisteessa. Näyttö on itse asiassa kirkkaampi kuin esimerkiksi Fenix 8 -malleissa (Fenix 8 Pro -malliston MicroLED-mallin näyttö on tosin vielä kirkkaampi)

Parhaiten tuetuista lajeista, eli juoksusta ja pyöräilystä eri muodoissaan kello kerääkin sitten dataa levottoman paljon.

Garminin kellot on tarkoitettu ensisijaisesti urheiluun, joten sellaiseen käyttöön Forerunner 970 pistettiinkin. Kellon kanssa juostiin, käveltiin ja pyöräiltiin neljän kuukauden ajan, kahden eri testaajan toimesta. Talletettuja treenitunteja kertyi keskimäärin ottaen noin tunnin verran joka ikinen päivä, eli dataa kertyi varsin mukavasti.

Fyysisten nappien edut korostuvat nimenomaan urheilussa, jossa halutaan vaikkapa tauottaa suoritusta tai mitata uutta kierrosaikaa. Tällöin kelloon ei tarvitse edes vilkaista, kun painikkeiden sijainti ja niiden toiminta on jo valmiiksi selkärankaan opetettuna.

Täysin uudelle, Garminiin hyppäävälle käyttäjälle, kellossa ja sen toiminnoissa on kohtuullisen paljon opeteltavaa. Sinänsä lähes kaikki toiminnot löytyvät suhteellisen loogisista paikoista, mutta sanoisin, että siinä kuluu kuitenkin useampi viikko, ennenkuin kellon kanssa pääsee täysin sinuiksi.

Maksullista tilausta ei kannata myöskään pelätä: jos sitä ei tilaa, ei menetä mitään - Garmin lupasi pitää kellojen kaikki toiminnot maksuttomina ja lupaus on pitänyt, eli kellon toiminnot eivät ole siirtyneet erillisen maksumuurin taakse.

Vuonna 2025 Garmin laajensi älypuhelinsovellustaan myös maksullisiin toimintoihin, tuoden tarjolle kuukausimaksullisen Garmin Connect+ -tilauksen. Kyseisellä tilauksella saa käyttöön uusia toimintoja, jotka eivät kuulu kellon ostohintaan itsessään. En ole itse koskaan maksanut kyseistä tilausta, koska mielestäni Connect+:n tarjoamat maksulliset lisätoiminnot eivät tarjoa itselleni mitään sellaista mistä kannattaisi maksaa (poikkeuksena kenties Garminin kalorilaskuri ) .

Sovelluksen kautta voidaan myös Androidilla hallita sitä, mitkä kännykän sovellukset voivat päästää ilmoituksensa etenemään puhelimesta kelloon. Vaikka iPhonen sovellus on muutoin identtinen Androidin Connectin kanssa, eroavat sovellukset tässä kohtaa toisistaan: Apple rajoittaa merkittävästi ilmoitusasetusten säätämistä ja niitä ei voi säätää Connectin kautta lainkaan, vaan säätäminen tapahtuu Applen oman ilmoituskeskuksen kautta (joka tarjoaa paljon vähemmän säätömahdollisuuksia kuin Androidin ratkaisu) .

Parasta antia sovelluksessa ovat kuitenkin ohjeet ja selitykset, jotka ovat tarjolla kaikissa tietonäkymissä. Eli täysin oudolta kuulostavasta datastakin on tarjolla selkeä, suomenkielinen selitys siitä, mistä oikein on kyse - ja mitä kyseisellä tiedolla voisi mahdollisesti itse tehdä.

Sovellus kuitenkin tarjoaa hyvän tasapainon kellon keräämän valtavan datamäärän ja käytettävyyden välillä. Sen kautta pääsee tutkimaan aivan kaikkea tietoa, mitä kello on käyttäjästään kerännyt - ja tiedot löytyvät pääosin loogisista paikoista.

Triathlonisteille ja muille monilajeja harrastaville Forerunner 970 tuo mukanaan myös ns. monilajiseurannan, jolla voi siis tallettaa triathlonin tai vaikkapa duathlonin (juoksu + pyöräily) yhtenä suorituksena.

GPS-seuranta oli tarkkaa ja kello löysi satelliitit ilahduttavan nopeasti kerrostalon rappukäytävästä ulos astuttaessa. Mitään merkittäviä GPS-sijainnin heittojakaan ei havaittu, vaikka valtaosa juoksulenkeistä tehtiinkin kaupungin ydinkeskustassa.

Halvempiin kelloihin nähden isoimmat erot Forerunner 970:n eduksi löytyvät liikuntaan liittyvistä lisätiedoista, kuten palautumisajoista, jaksamisen arvioinnista (eli kuinka pitkälle olisit vielä jaksanut juosta/pyöräillä) , harjoitteluvalmiudesta ja sen sellaisesta. Tiedot toki eivät ole millään tavalla relevantteja ihmisille, jotka juoksevat korkeintaan silloin tällöin, mutta säännöllisesti, nousujohteisesti treenaaville liikkujille Forerunner 970 tarjoaa työkaluja oman kehittymisen parantamiseksi enemmän kuin edullisemman pään kellot.

EKG-mittaus on uusimmissa äly- ja urheilukelloissa yleistynyt toiminto, joka pitää manuaalisesti suorittaa halutessaan. Käytännössä se on sydämen sähköimpulsseja kuvaava käyrä, josta voi olla hyötyä sydämen terveyttä arvioidessa - etenkin, jos sen arvioi alan ammattilainen.

Garminin ekosysteemin tärkein hyvinvoinnin mittari on ns. Body battery -lukema, joka pyrkii kuvaamaan henkistä ja fyysistä jaksamista. Luku ottaa huomioon treenit, stressitason, yöunien laadun ja liudan muitakin lukuja. Forerunner 970:ssä lukema on napsun tarkempi kuin halvimmissa Garminin kelloissa, koska se osaa ottaa huomioon myös sykevälivaihtelun.

Terveydentilan yksi peruskivistä on tietysti uni ja sen laatu. Garminin unen mittaus toimii varsin tarkasti ja yöunen aikana mitataan mm. SpO2 -lukemaa, hengityskatkoksia ja tietysti arvioidaan unen eri vaiheita.

Valitettavasti unen seuranta on hyvin, hyvin vaikeaa, edes kehittyneimmillä algoritmeilla. Itselläni Forerunner 970 - kuten kaikki muutkin Garminin kellot - arvioi nukahtamisen alkamisen todella usein liian aikaisin. Eli kun makoilen sängyssä ja selailen puhelintani yön pikkutunteina, kello kovin usein olettaa minun jo nukkuvan. Vastaavasti Forerunner 970:n toinen testikäyttäjä koki täysin päinvastaisen ongelman unen seurannassa: Forerunner keksi useampanakin aamuna, että henkilö on jo hereillä - vaikka oikeasti testaaja ei ollut herännyt ja jatkoi rauhassa uniaan vielä jopa tunnin ajan.

Mutta muilta osin unen seuranta ja sen algoritmit ovat mielestäni Garminin osalta kunnossa: unen laatua mittaavat arvot vaikuttavat vahvasti korreloivan oman kokemuksen kanssa: eli kun kello kertoo, että nukuin todella huonosti, olo on myös seuraavana päivänä sen mukainen.

Mainittakoon vielä erikseen, että Forerunner 970 tukee ns. älykästä herätystä. Eli kellosta löytyvän herätyskellon voi asettaa herättämään unen vaiheiden mukaan: jos asettaa kellon herättämään vaikkapa 08:00 ja ottaa käyttöön älykkään herätyksen, kello herättää jossain 07:30 ja 08:00 välillä, jos siihen sattuu osumaan kevyen unen vaihe. Jos sellaista ei taas osu kyseiseen väliin, kello soi silti viimeistään 08:00.

Akkukesto

Forerunner 970:n akkukesto on mielenkiintoinen tapaus, joka kytkeytyy osittain teknisiin valintoihin, joita kellon osalta on tehty.

Testikäytössä pidimme kelloa käytössä siten, että kellon näyttö oli aina päällä (always on display, AOD), paitsi tietysti öisin. Kaikki mahdolliset sensorit olivat päällä, myös happisaturaation (SpO2) mittaus, joka on joissain testaamissamme kelloissa kuluttanut akkua varsin merkittävästi. GPS:llä mitattuja treenipätkiä kertyi keskimäärin ottaen tunnin verran joka ikinen päivä.

Mutta tässä havaittiin yksi ongelma..

Forerunner 970:n näyttö on valtavan kirkas. Paljon kirkkaampi kuin vaikkapa Fenix 8:ssa. Ja jos näytön asettaa manuaalisesti olemaan kaikkein kirkkaimmalla asetuksella, se puree kellon akkukestoon aivan naurettavan pahasti. Viikon ajan kokeilimme käyttää kelloa aiemmin kuvatulla tavalla, mutta siten, että myös näytön kirkkaus oli väännetty täysille koko hereilläolon ajaksi. Tällöin akkukesto olikin vain noin 2,5 vuorokautta.

Tästä viisastuneena kelloa pidettiin pitkän testijaksomme ajan näytön kirkkaus asetettuna keskitasolle. Tällä pienellä muutoksella akkukesto asettui lopulta aika tarkkaan neljään vuorokauteen tällä konseptilla. Jopa tuolla keskitason kirkkaudella näyttö oli reippaasti kirkkaampi kuin suurimmassa osassa testaamistamme muista kelloista.

Mikäli akkukestoa haluaa venyttää pidemmäksi, se onnistuu helposti kytkemällä AOD:n pois päältä, jolloin näyttö herää vain tarvittaessa. Garmin itse lupaa älykellotilassa, ilman AOD:ta, Forerunner 970:lle 15 vuorokauden akkukestoa.

Treenien osalta pidempikin lenkki onnistuu mainiosti, sillä Garminin mukaan (näyttö sammutettuna) Forerunnerin akku kestää 23 tunnin yhtäjaksoiseen GPS-mitattuun suoritukseen.